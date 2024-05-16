截至 2040 年，全球三分之二的城市建築都將延用現今既有的建築。日益複雜的工地條件、成本超支和緊迫的工期，正是現今設計師面臨的其中幾項嚴峻挑戰，也會影響高效和永續的翻新及改造再利用專案的實施能力。

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