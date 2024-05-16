建築的改造再利用，是指將既有建築結構重新調整為原定用途以外的其他用途。改造再利用不會拆除舊建築，而是力求保留其歷史和建築價值，讓舊建築重新煥發生機。這種方法有助於節約資源、減少浪費並促進城市復興。改造再利用的範例包括：將舊工廠改建為住宅樓、將倉庫改建為辦公空間，以及將教堂改建為當地的社區中心。這種方法既能保護文化遺產，又能將永續設計原則融入到建築環境中。但是，請務必注意，某些特定規範和指導方針，可能會因當地法律和建築法規而有所不同。
截至 2040 年，全球三分之二的城市建築都將延用現今既有的建築。日益複雜的工地條件、成本超支和緊迫的工期，正是現今設計師面臨的其中幾項嚴峻挑戰，也會影響高效和永續的翻新及改造再利用專案的實施能力。
Autodesk 提供整合式解決方案，全力支援修整專案的整個生命週期 不論從竣工圖和早期設計階段到營造和營運 Autodesk 產品都能提升您交付翻新專案的效率，協助您在預算內按時交付。
Autodesk Forma 是一款雲端式軟體，適用於早期規劃和設計作業，能有效利用 AI 技術分析 針對太陽能、風能、營運能耗、日光潛能、噪波、微氣候等關鍵因素，即時深入瞭解既有工址及其周圍環境的潛能。此外，還能更深入瞭解工址的動工條件，有助於推動改善永續發展和業務成果。
影像由 311 Third, Lake|Flato 授權使用
在改造既有建築時，必須全面瞭解其原有功能和特點，並以數位方式記錄這些資訊，以便進行規劃和設計。憑藉這些知識，建築師和設計師就可以在整個設計流程中做出深思熟慮的決策。利用 BIM，可以為既有建築建立全方位的數位模型，其中包含建築、結構、機械和電氣系統。
雷射掃瞄等先進技術可用於協助產生數位模型，提供複雜精細的建築現況表現法。這份詳細的施工文件將在改造再利用專案中發揮關鍵作用，它可以確保人們全面瞭解建築物的獨特屬性，並促進對其進行保護。
透過 Autodesk AutoCAD，您可以從既有設計 (印刷版或其他數位格式 (PDF、JPG 和 PNG)) 開始著手，然後利用省時的機器學習功能快速納入協同合作者的反饋。「標記匯入」和「標記輔助」功能可協助利用匯入的標記檔案來識別手寫文字、轉換指示文字、加入物件及移除帶有刪除線的物件。
從專案一開始就全盤掌握工址的建築情況，透過更深入瞭解現有形勢來降低風險。將點雲和航測資料轉換為資料豐富的詳細模型，同時提供分毫不差的精確度，以避免現場錯誤和重複工作。
利用強大的 CAD 和 BIM 工作流程，完全控制階段設計和文件製作流程。透過雲端平台運作的 BIM 是以智慧模型為基礎，能夠整合結構化的跨領域資料，將既有和擬建專案的資料數位化，讓您的團隊可以隨時隨地使用幾乎任何裝置即時建立和共用資訊
Autodesk 的採光和整棟建築能源分析工具可以將設計的效能需求最佳化，協助您創造更健康、更靈活、更永續的生活和工作環境。
永續建築公司 Lake|Flato 的改造再利用專案，將一棟 100 年歷史的建築改造成一座設計前衛的全新企業總部。
影像來源：311 Third，Lake|Flato，影像由 Robert G. Gomez 提供
12 號建築曾是二戰時期的船體工廠，被選為舊金山佔地 28 英畝的 70 號碼頭的基座，成為建築改造再利用的典範。
影像由 Perkins&Will 授權使用
設計與製造文章
探索 10 個實際的改造再利用範例，為廢棄和破舊的建築帶來新價值和新用途。
由 Ford Motor Corporation 提供。
白皮書
運用 Autodesk Forma 提供的資料導向型見解，快速做出明智決策，進一步實現更出色的永續成效。
311 Third Lake|Flato，影像由 Robert G Gomez 提供
Autodesk Forma 可以協助規劃和設計團隊快速做出明智決策，進而改善業務和永續發展成果。運用概念設計功能、AI 分析和自動化，為您的專案奠定堅實基礎。
運用建模工具探索構想，這些工具可協助您盡可能以最高細節程度檢查設計。從光線到氣流分析，我們的建築資訊模型 (BIM) 套件敞開大門，讓您邁向更具創新性和有效性的設計成果。
建築的改造再利用，是指將既有建築結構重新調整為原定用途以外的其他用途。改造再利用不會拆除舊建築，而是力求保留其歷史和建築價值，讓舊建築重新煥發生機。這種方法有助於節約資源、減少浪費並促進城市復興。改造再利用的範例包括：將舊工廠改建為住宅樓、將倉庫改建為辦公空間，以及將教堂改建為當地的社區中心。這種方法既能保護文化遺產，又能將永續設計原則融入到建築環境中。但是，請務必注意，某些特定規範和指導方針，可能會因當地法律和建築法規而有所不同。
改造再利用之所以重要，原因如下：
總而言之，改造再利用能夠完美平衡歷史保護與當前需求，促進了永續發展、文化遺產保護、經濟發展、社區福祉和地域感。
修整建築是指對既有建築進行改造或改良，以提升其效能、功能和永續性的施工方法。這包括升級建築的各種系統、元件或功能，以符合現行標準、提高能源效率、提升安全性、採用新技術或實現新用途。
修整能夠讓既有建築符合現行法規、標準和使用者需求，而不用完全重建。它可以延長建築的使用壽命、減少對環境的影響，同時改善建築環境的整體品質和功能。
「翻新」和「重建」這兩個詞經常交替使用，但它們是兩個截然不同的概念：
翻新：通常是指對既有場所進行改進或更新，但不大幅改動其結構或佈局。這包括整修或修繕建築物的各個部分，使其恢復原狀或改善其外觀。翻新可能包括重新粉刷牆面、更換地板、升級設備或更新電器等活動。翻新的重點通常是為了改善美觀和功能，而不是進行重大改動。
重建：另一方面，重建涉及對場所的結構、佈局或設計進行更廣泛的變更。這通常包括改動既有樓板平面圖、重新佈置牆面、增減房間，或對建築結構進行重大變更。重建專案可能包括廚房或浴室的翻新，涉及更換櫥櫃、檯面和電器，或將地下室改造成居住空間。重建的目的是改造場所，通常是為了更好地滿足屋主的喜好或納入新功能。
總之，翻新通常只是對既有場所進行簡單的外觀或功能更新，而重建則涉及對場所的結構或佈局進行大幅變更，目的是創造新的設計或滿足不同需求。
Autodesk 提供多種軟體產品，可以廣泛應用於改造再利用專案的各個方面。下列 Autodesk 產品通常用於工程建設 (AEC) 產業，也可套用於改造再利用專案：
這些 Autodesk 產品及其軟體組合中的其他產品，都可以在改造再利用專案的不同階段中使用，包括初始評估和規劃、設計、施工文件製作和協同合作。
Autodesk 持續投資於人工智慧，因為我們意識到 AI 會為我們所服務的產業帶來變革性的力量。它已經協助我們全部三個垂直領域的客戶實現事半功倍的效果。 Autodesk 致力於持續研究 AI 技術，並與麻省理工學院合作公開 Fusion 360 Gallery 資料集，讓其他人也能實作創新。 我們致力於滿足客戶的需求，並始終以安全的方式行事。我們絕對尊重客戶專有的工作產品以及他們專有的資料，當然還有政府法規。