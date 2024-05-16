在原有基礎上設計突破性專案

為您的團隊提供所需的改造再利用工具，協助他們設計更優質的環境、創造更美好的未來。

影像來源：311 Third，Lake|Flato，影像由 Robert G. Gomez 提供

何謂建築的改造再利用？

截至 2040 年，全球三分之二的城市建築都將延用現今既有的建築。日益複雜的工地條件、成本超支和緊迫的工期，正是現今設計師面臨的其中幾項嚴峻挑戰，也會影響高效和永續的翻新及改造再利用專案的實施能力。

Autodesk 提供整合式解決方案，全力支援修整專案的整個生命週期 不論從竣工圖和早期設計階段到營造和營運 Autodesk 產品都能提升您交付翻新專案的效率，協助您在預算內按時交付。

Autodesk 如何協助您進行改造再利用專案？

快速環境分析

Autodesk Forma 是一款雲端式軟體，適用於早期規劃和設計作業，能有效利用 AI 技術分析  針對太陽能、風能、營運能耗、日光潛能、噪波、微氣候等關鍵因素，即時深入瞭解既有工址及其周圍環境的潛能。此外，還能更深入瞭解工址的動工條件，有助於推動改善永續發展和業務成果。

瞭解更多(英文）

影像由 311 Third, Lake|Flato 授權使用

使用 BIM 做出設計決策

在改造既有建築時，必須全面瞭解其原有功能和特點，並以數位方式記錄這些資訊，以便進行規劃和設計。憑藉這些知識，建築師和設計師就可以在整個設計流程中做出深思熟慮的決策。利用 BIM，可以為既有建築建立全方位的數位模型，其中包含建築、結構、機械和電氣系統。

更快產生 BIM 模型

雷射掃瞄等先進技術可用於協助產生數位模型，提供複雜精細的建築現況表現法。這份詳細的施工文件將在改造再利用專案中發揮關鍵作用，它可以確保人們全面瞭解建築物的獨特屬性，並促進對其進行保護。

使用既有設計檔案快速協同合作

透過 Autodesk AutoCAD，您可以從既有設計 (印刷版或其他數位格式 (PDF、JPG 和 PNG)) 開始著手，然後利用省時的機器學習功能快速納入協同合作者的反饋。「標記匯入」和「標記輔助」功能可協助利用匯入的標記檔案來識別手寫文字、轉換指示文字、加入物件及移除帶有刪除線的物件。

Autodesk 軟體能為改造再利用專案帶來哪些優勢？

將錯誤和重複工作降至最低

從專案一開始就全盤掌握工址的建築情況，透過更深入瞭解現有形勢來降低風險。將點雲和航測資料轉換為資料豐富的詳細模型，同時提供分毫不差的精確度，以避免現場錯誤和重複工作。

 

改善協同合作方式

利用強大的 CAD 和 BIM 工作流程，完全控制階段設計和文件製作流程。透過雲端平台運作的 BIM 是以智慧模型為基礎，能夠整合結構化的跨領域資料，將既有和擬建專案的資料數位化，讓您的團隊可以隨時隨地使用幾乎任何裝置即時建立和共用資訊

實現永續成果

Autodesk 的採光和整棟建築能源分析工具可以將設計的效能需求最佳化，協助您創造更健康、更靈活、更永續的生活和工作環境。

 

探索改造再利用和翻新專案

Lake|Flato 的改造再利用專案體現了永續性

永續建築公司 Lake|Flato 的改造再利用專案，將一棟 100 年歷史的建築改造成一座設計前衛的全新企業總部。

 

瞭解詳情

影像來源：311 Third，Lake|Flato，影像由 Robert G. Gomez 提供

 

12 號建築改造再利用專案

12 號建築曾是二戰時期的船體工廠，被選為舊金山佔地 28 英畝的 70 號碼頭的基座，成為建築改造再利用的典範。

 

瞭解詳情(英文）

影像由 Perkins&Will 授權使用

Sacré Vert! 綠色翻新法國香檳區的中世紀廢棄建築

法國香檳區的一家公司，沒有將惡名遠播的廢棄建築徹底拆除，而是忠於該地區的永續發展精神，選擇了綠色翻新。

 

瞭解詳情（英文）

用於翻新和再利用專案的軟體

Revit

利用適用於建築資訊模型 (BIM) 的強大工具，來規劃、設計、建構及管理建築物。

產品詳細資料
Architecture, Engineering & Construction Collection

適合設計師、工程師和承包商的強大 BIM 和 CAD 工具，包括 Revit、AutoCAD、Civil 3D、Autodesk Forma 及更多產品

產品詳細資料
ReCap Pro

實景擷取和 3D 掃瞄軟體與服務

產品詳細資料

利用以下資源，協助您開始進行下一個改造再利用專案

設計與製造文章

改造再利用如何讓廢棄建築重新煥發生機

探索 10 個實際的改造再利用範例，為廢棄和破舊的建築帶來新價值和新用途。

 

 

閱讀文章 (英文）

由 Ford Motor Corporation 提供。

 

白皮書

永續發展

運用 Autodesk Forma 提供的資料導向型見解，快速做出明智決策，進一步實現更出色的永續成效。

 

 

 

下載白皮書 (英文）

311 Third Lake|Flato，影像由 Robert G Gomez 提供

 

Revit 說明文章

Revit 中的階段工作流程

 

運用 Autodesk Forma 提供的資料導向型見解，快速做出明智決策，進一步實現更出色的永續成效。

 

閱讀文章 (英文）

更多建築師專用解決方案

提高生產力

在共用資料環境的協助下，將團隊、流程和資料相互連結。即時共同編寫、改善跨團隊協調，並簡化資料交換 — 讓每個人都能掌握進度，有效提升工作效率。

 

提高團隊協同合作效率

從第一天起就以數位方式交付專案

Autodesk Forma 可以協助規劃和設計團隊快速做出明智決策，進而改善業務和永續發展成果。運用概念設計功能、AI 分析和自動化，為您的專案奠定堅實基礎。

探索 Autodesk Forma (英文）

使用 BIM 提高設計品質

運用建模工具探索構想，這些工具可協助您盡可能以最高細節程度檢查設計。從光線到氣流分析，我們的建築資訊模型 (BIM) 套件敞開大門，讓您邁向更具創新性和有效性的設計成果。

 

為什麼要使用 BIM？

準備好開始改造再利用了嗎？

只要分享您的聯絡資訊，Autodesk 技術專家就會向您聯絡，深入討論目前使用的技術、說明如何支援改造再利用、翻新和修整專案。

 

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常見問題

何謂建築的改造再利用？

建築的改造再利用，是指將既有建築結構重新調整為原定用途以外的其他用途。改造再利用不會拆除舊建築，而是力求保留其歷史和建築價值，讓舊建築重新煥發生機。這種方法有助於節約資源、減少浪費並促進城市復興。改造再利用的範例包括：將舊工廠改建為住宅樓、將倉庫改建為辦公空間，以及將教堂改建為當地的社區中心。這種方法既能保護文化遺產，又能將永續設計原則融入到建築環境中。但是，請務必注意，某些特定規範和指導方針，可能會因當地法律和建築法規而有所不同。

為什麼改造再利用很重要？

改造再利用之所以重要，原因如下：

  • 保護歷史遺產：改造再利用可以保留具有歷史和建築意義的建築，確保它們不會因為拆除而消逝。這不僅可以保護社區的文化遺產，也有助於維繫社區的認同感。
  • 永續發展：對既有建築的再利用可以減少新營造的需求，進而降低資源、能源和材料的消耗。這有助於減少拆除舊建築和建造新建築所產生的廢棄物，進而降底對環境的影響。
  • 經濟效益：改造再利用可以吸引企業、居民和遊客，促進都市城區的振興。它可以創造就業機會、提高財產價值、刺激當地經濟發展。
  • 社區參與：改建後的建築可以作為社區中心，促進社會互動，並為藝術、文化、教育和休閒等各種活動提供空間。這還會加強社區聯繫，提高居民的生活品質。
  • 設計創新：改造再利用能夠激勵建築師和設計師發揮創意，尋找創新方式，將既有建築改造為實用又美觀的空間。這種設計方法可以產生獨特又能啟發靈感的建築解決方案。

 

總而言之，改造再利用能夠完美平衡歷史保護與當前需求，促進了永續發展、文化遺產保護、經濟發展、社區福祉和地域感。

什麼是建築修整？

修整建築是指對既有建築進行改造或改良，以提升其效能、功能和永續性的施工方法。這包括升級建築的各種系統、元件或功能，以符合現行標準、提高能源效率、提升安全性、採用新技術或實現新用途。

  • 修整可以各式各樣的工程作業，例如：
  • 提高能源效率：增加隔熱材料、更換窗戶、改善 HVAC 系統、安裝節能燈具，以減少能源消耗並降低公用事業費用。
  • 增強建築結構：強化整體建築結構，以提高抗震、抗洪或抵禦其他自然災害的能力。
  • 改善無障礙環境：改造建築物，透過安裝坡道、電梯或更寬的出入口，方便殘障人士進出。
  • 提高安全性：升級火災警報系統、灑水頭系統或緊急出口，以提高居住者的安全性。
  • 整合智慧型技術：整合智慧型建築系統、自動化和各種感應器，以最佳化能源消耗、提高安全性或提升居住舒適度。

修整能夠讓既有建築符合現行法規、標準和使用者需求，而不用完全重建。它可以延長建築的使用壽命、減少對環境的影響，同時改善建築環境的整體品質和功能。

翻新和重建有何區別

「翻新」和「重建」這兩個詞經常交替使用，但它們是兩個截然不同的概念：

翻新：通常是指對既有場所進行改進或更新，但不大幅改動其結構或佈局。這包括整修或修繕建築物的各個部分，使其恢復原狀或改善其外觀。翻新可能包括重新粉刷牆面、更換地板、升級設備或更新電器等活動。翻新的重點通常是為了改善美觀和功能，而不是進行重大改動。

重建：另一方面，重建涉及對場所的結構、佈局或設計進行更廣泛的變更。這通常包括改動既有樓板平面圖、重新佈置牆面、增減房間，或對建築結構進行重大變更。重建專案可能包括廚房或浴室的翻新，涉及更換櫥櫃、檯面和電器，或將地下室改造成居住空間。重建的目的是改造場所，通常是為了更好地滿足屋主的喜好或納入新功能。

總之，翻新通常只是對既有場所進行簡單的外觀或功能更新，而重建則涉及對場所的結構或佈局進行大幅變更，目的是創造新的設計或滿足不同需求。

哪些 Autodesk 產品可用於改造再利用？

Autodesk 提供多種軟體產品，可以廣泛應用於改造再利用專案的各個方面。下列 Autodesk 產品通常用於工程建設 (AEC) 產業，也可套用於改造再利用專案：

  • Autodesk Revit：Revit 是一款建築資訊模型 (BIM) 軟體，建築師、工程師和營造專業人士可以使用它來建立、設計及記錄建築專案。它可用於對既有結構進行建模和分析、開發新設計，以及與其他領域進行協調。透過在 BIM 中收集資料，專案團隊可以更清楚地瞭解專案、促進並改善團隊之間的協同合作、參與整合式設計流程、分析資料，以便做出更好的永續發展決策。
  • Autodesk AutoCAD：AutoCAD 是廣泛使用的電腦輔助設計 (CAD) 軟體，專業人士可以用來建立 2D 和 3D 圖面。它可用於為既有建築製圖、拆圖和製作施工文件，以及產生新設計。AutoCAD 是深受數百萬人信賴的電腦輔助設計 (CAD) 軟體。AEC 專業人士可以在 2D 和 3D 設計工作流程中獲得寶貴的見解和自動化功能，進而在處理新的和既有 DWG™ 檔案進行改造再利用專案時節省時間，利用最新的機器學習功能，透過「標記匯入」和「標記輔助」快速納入協同合作者的反饋、使用「智慧圖塊」放置和取代元素，以及存取包含 AutoCAD 建築工具集在內的專業化產業工具集。(建築工具集的連結：https://www.autodesk.com/ca-en/products/autocad/included-toolsets/autocad-architecture)
  • Autodesk Recap：Recap 是一款實景擷取軟體，可用於根據雷射掃瞄、相片或點雲資料建立 3D 模型。它可用於擷取和分析既有建築的狀況，以便在改造再利用專案的評估和規劃階段，協助其順利進行。
  • Autodesk Navisworks：Navisworks 是一款專案審閱軟體，用於協調和視覺化各種設計領域的 3D 模型。在改造再利用過程中，它有助於衝突偵測、協調及視覺化既有和擬建的建築元素。
  • BIM Collaborate Pro：BIM Collaborate Pro 是一個雲端式協同合作平台，可促進專案利害關係人之間的溝通與協調。它可用於即時共用專案資訊、追蹤進度和管理文件，確保所有團隊成員和專案利害關係人在適當時間獲得正確的資訊，從而提升改造再利用專案的協同合作效益。
  • Autodesk Forma：Autodesk Forma 是一款雲端式軟體，用於在專案的早期階段對工址進行規劃及設計。利用 AI 技術分析，針對太陽能、營運能耗、日光潛能、噪波、微氣候等關鍵因素，即時深入瞭解工址及其周圍環境的潛能。

這些 Autodesk 產品及其軟體組合中的其他產品，都可以在改造再利用專案的不同階段中使用，包括初始評估和規劃、設計、施工文件製作和協同合作。

為什麼改造再利用、翻新或修整專案具有永續性？

Autodesk 持續投資於人工智慧，因為我們意識到 AI 會為我們所服務的產業帶來變革性的力量。它已經協助我們全部三個垂直領域的客戶實現事半功倍的效果。 Autodesk 致力於持續研究 AI 技術，並與麻省理工學院合作公開 Fusion 360 Gallery 資料集，讓其他人也能實作創新。 我們致力於滿足客戶的需求，並始終以安全的方式行事。我們絕對尊重客戶專有的工作產品以及他們專有的資料，當然還有政府法規。

Autodesk 對於在永續建築專案中使用人工智慧 (AI) 有何看法？

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