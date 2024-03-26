Flow Production Tracking (以前稱為 ShotGrid) 的主要功能

Flow Production Tracking 是一個中央樞紐，它將生產管理與創意流程結合起來，進而提升工作室的工作效率，深受全球創意人員的信賴。

Flow Production Tracking 軟體中包含期限和狀態更新的專案概觀

即時專案追蹤

查看生產的每個步驟，並即時在整個流水線中追蹤鏡頭和資產。

AI 驅動的排程

利用自動排程功能，預測、規劃和調整生產資源。

資源規劃視圖

識別工作負擔過重或未尽其用的美工人員，並輕鬆重新平衡工作以最佳化效能。

關聯式檢閱

存取生產的先前註記、版本、狀態等，瞭解檢閱。

隨處播放媒體

透過高品質且色彩純正的網頁、行動裝置和桌面播放，從任何位置均可提供回饋。

隨插即用整合

使用整合式工具 (包括 Maya、3ds Max 和 Unreal Engine) 設計自訂流水線。

直接在創意應用程式中工作

在您的創意應用程式中存取生產管理、檢閱和核准工具。

隔離功能集

控制媒體隔離、擴展媒體複製、隔絕網路和媒體流量控制等。

生產見解

使用圖形 Widget、時間序列、狀態歷程和燃盡圖來視覺化關鍵資料。

Flow Production Tracking 功能

生產管理

新增

流量生成排程

運用 AI 驅動的流量生成排程，建立資源優化和平衡的進度表。產生多個資源優化進度表、評估折衷方案、在專案範圍變更時調整您的進度表選擇，並以無與倫比的速度將其傳送至 Flow Production Tracking。

瞭解更多

資源規劃視圖

利用資源規劃視圖，有效管理美工人員資源。評估產能、工作負載，並平衡各級的資源。順暢地存取即時資料和匯出資訊。

瞭解更多

即時專案追蹤

使用 Flow Production Tracking 的雲端式流水線工具來追蹤、檢閱、核准和管理與生產相關的資料。

瞭解更多

排程和資源規劃

為專案和關鍵環節分配您的團隊時間，並始終瞭解誰在處理什麼工作以及何時排程工作。

瞭解更多

生產見解

視覺化關鍵生產資料、追蹤專案進度，並快速做出關鍵業務決策。

瞭解更多

協同合作與檢閱

關聯式檢閱

存取豐富的生產資訊歷程，並附上先前的註記、版本和狀態，以在檢閱期間告知您的創意決策。

瞭解更多

隨處播放媒體

透過高品質的網頁和行動播放以及桌面上的完整解析度、色彩純正的檢閱，從任何位置均可檢視媒體並提供回饋。

瞭解更多

編輯整合

在最終產品環境中使用瀏覽器進行檢閱，或在桌面上使用「Screening Room for RV」(RV 的放映室) 進行本機檢閱。立即提取任何剪輯，以協助您瞭解創意決策。

瞭解更多

有條理的媒體檢閱

從一個位置搜尋、瀏覽和檢視所有專案的媒體。在檢閱期間建立播放清單並做出有效的註記。

瞭解更多

方便客戶檢閱

客戶可以從世界的任何地方於簡單、受保護的網站上檢閱、註解以及加入註釋。

瞭解更多

檢視高解析度媒體

在 RV 中檢視高解析度和色彩純正的媒體。在雲端連線的桌面體驗中瀏覽媒體、比較、註解及提供回饋。

瞭解更多

流水線和整合

隨插即用整合

在整合式設計建立工具 (例如 Maya、3ds Max 或 Unreal Engine) 中直接工作，同時存取 Flow Production Tracking 的生產管理和檢閱工具。

瞭解更多

與創意應用程式整合

使用 Flow Production Tracking 的強大整合功能，將工作、註記和檔案匯入創意團隊最喜愛的設計、建模和視覺化工具中。

瞭解更多

檔案追蹤和共用

在 Flow Production Tracking 中運用任何內容建立工具，輕鬆追蹤、共用和發佈檔案。

瞭解更多

可自訂的 API

使用 Pipeline Toolkit、Python API 和 REST API 建置自訂工具和整合。

瞭解更多

Flow Production Tracking 工具套件

取得 Flow Production Tracking 專案的概觀、輕鬆啟動您的創意應用程式，以及從桌面設置整合工具。

瞭解更多

自動化檔案管理

快速尋找並載入要發佈至 Flow Production Tracking 的檔案，並存取每個專案的關聯版本。

瞭解更多

安全性

隔離功能集

從雲端執行作業，同時滿足供應商的安全性和效能需求，包括完全控制媒體隔離、擴展媒體複製、隔絕網路和媒體流量控制，以及改進 IP 管理。

瞭解更多

第三方檢核

安心無憂：Independent Security Evaluators (ISE) 每季會對 Flow Production Tracking Web 應用程式和基礎架構執行檢核，以偵測並補救弱點。

瞭解更多

增強的安全功能

使用單一登入 (SSO)、雙因素驗證和 IP 允許清單等功能，提高工作室的安全性。

瞭解更多