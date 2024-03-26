Flow Production Tracking 是一個中央樞紐，它將生產管理與創意流程結合起來，進而提升工作室的工作效率，深受全球創意人員的信賴。
查看生產的每個步驟，並即時在整個流水線中追蹤鏡頭和資產。
利用自動排程功能，預測、規劃和調整生產資源。
識別工作負擔過重或未尽其用的美工人員，並輕鬆重新平衡工作以最佳化效能。
存取生產的先前註記、版本、狀態等，瞭解檢閱。
透過高品質且色彩純正的網頁、行動裝置和桌面播放，從任何位置均可提供回饋。
使用整合式工具 (包括 Maya、3ds Max 和 Unreal Engine) 設計自訂流水線。
在您的創意應用程式中存取生產管理、檢閱和核准工具。
控制媒體隔離、擴展媒體複製、隔絕網路和媒體流量控制等。
使用圖形 Widget、時間序列、狀態歷程和燃盡圖來視覺化關鍵資料。
新增
流量生成排程
運用 AI 驅動的流量生成排程，建立資源優化和平衡的進度表。產生多個資源優化進度表、評估折衷方案、在專案範圍變更時調整您的進度表選擇，並以無與倫比的速度將其傳送至 Flow Production Tracking。
隨插即用整合
在整合式設計建立工具 (例如 Maya、3ds Max 或 Unreal Engine) 中直接工作，同時存取 Flow Production Tracking 的生產管理和檢閱工具。