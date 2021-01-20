Autodesk 為個人和管理員提供了下載和安裝說明。 個人應登入其 Autodesk Account 或教育網站。找到您的產品，然後按一下「檢視下載」。選取版本、平台和語言，然後選取下載方式。進一步瞭解如何下載產品和更新。
Autodesk 3ds Max 是專業級的 3D 建模、彩現和動畫創作軟體，供您建立可無限擴展的世界以及無比細緻的設計。
使用功能強大的建模工具，打造栩栩如生的背景環境與景觀。
使用直觀的材質設定與描影工具，建立細緻的設計與道具。
使用全面性的藝術控制，迭代並產生出專業級彩現。
Autodesk 為個人和管理員提供了下載和安裝說明。 個人應登入其 Autodesk Account 或教育網站。找到您的產品，然後按一下「檢視下載」。選取版本、平台和語言，然後選取下載方式。進一步瞭解如何下載產品和更新。
Autodesk 軟體試用版提供了一個機會，讓您能夠在有限期間 (通常為 30 天) 內探索最新版本的完整功能。若要取消免費試用版，請在試用期結束之前關閉自動續展。如果您不需要在試用開始時輸入付款方式，則該付款方式將會自動過期。
如果安裝或產品下載失敗，請嘗試改用瀏覽器下載方法 (在 macOS 中不可用)。我們的建議是停用快顯封鎖程式，以及換個瀏覽器試試 (例如 Chrome 或 Explorer)。如需更多解決方案，請查看我們的疑難排解 Autodesk 產品下載問題 指南。
學生與教師可免費取得 Autodesk 產品與服務的一年期教育版存取權，只要仍符合資格即可續展。 如果您是學生或教師，則可以透過 Autodesk 教育版授權方案 (英文) 存取免費的 3ds Max 軟體。
啟動您的試用版軟體，然後在試用畫面上按一下「立即訂購固定期限的使用授權」，或者是造訪 3ds Max 產品中心。 付費訂購時，請輸入與您登入試用版時相同的電子郵件地址與密碼。進一步瞭解將試用版轉為付費的固定期限使用授權。