W marcu 2020 r. Autodesk skrócił okres dostępu do wersji edukacyjnych z trzech lat do roku. Jeśli obecnie masz roczną lub trzyletnią autonomiczną (pojedynczą) licencję edukacyjną na oprogramowanie Autodesk wydaną przed początkiem sierpnia 2020 r., będzie ona nadal działać przez cały okres jej obowiązywania. Po wygaśnięciu licencji musisz potwierdzić swoje uprawnienia do korzystania z planu dla instytucji edukacyjnych, a następnie pobrać produkt, aby aktywować licencję. Ponowna instalacja nie jest konieczna.

W marcu 2023 r. Autodesk zmienił okres dostępu instytucji edukacyjnych do produktów na licencjach edukacyjnych z roku na 3 lata. Automatycznie wydłużyliśmy dostęp instytucji edukacyjnych posiadających licencje wielostanowiskowe i sieciowe do 3 lat od daty nabycia oprogramowania Autodesk. Jeśli instytucja posiada licencję od roku, zyska 2 dodatkowe lata dostępu. Jeśli posiada ona licencję od 2 lat, zyska 1 dodatkowy rok. Aby nadal korzystać z oprogramowania, administratorzy IT lub nauczyciele muszą po prostu reaktywować posiadaną licencję, używając oryginalnego numeru seryjnego. Licencje wielostanowiskowe i sieciowe pobrane po 28 marca 2023 r. są ważne przez 3 lata i nie trzeba wykonywać żadnych działań. Aby zapewnić nieprzerwany dostęp do oprogramowania w laboratoriach i klasach, po upływie trzyletniego okresu zalecamy zaktualizowanie licencji za pośrednictwem społeczności akademickiej.

W czerwcu 2024 r. Autodesk skrócił okres dostępu edukacyjnego do licencji wielostanowiskowych i sieciowych z trzech lat do roku. Jeśli obecnie masz roczną lub trzyletnią licencję wielostanowiskową lub sieciową na oprogramowanie Autodesk wydaną przed czerwcem 2024 r., będzie ona nadal działać przez cały okres jej obowiązywania. Kiedy wygaśnie, zalecamy zaktualizowanie licencji za pośrednictwem społeczności akademickiej. Pozwoli Ci to utrzymać uprawnienia do korzystania z planu dla instytucji edukacyjnych i zapewnić sobie nieprzerwany dostęp do produktów.