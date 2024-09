Jeśli jesteś administratorem lub specjalistą IT, który kwalifikuje się do korzystania z planu Autodesk dla instytucji edukacyjnych, możesz wdrożyć produkty Autodesk w sieci komputerów współdzielonych do użycia w laboratorium. Do wdrożenia licencji dla maksymalnie 3000 uczniów lub studentów korzystających jednocześnie z danego produktu będziesz potrzebować serwera licencji sieciowej. Zarządzanie komputerami współdzielonymi w laboratoriach odbywa się na podstawie numerów seryjnych.