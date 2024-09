Może zostać wyświetlony komunikat o konieczności przesłania dodatkowej dokumentacji potwierdzającej uprawnienia. Dokumentacja ta musi zawierać:

imię i nazwisko (musi odpowiadać danym w zapisie do szkoły),

pełną nazwę instytucji edukacyjnej,

datę z bieżącego semestru.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów odpowiednich dokumentów z założeniem, że zawierają one powyższe informacje:

oficjalne pismo z instytucji edukacyjnej

uwaga: poniżej znajdują się szablony takiego pisma dla uczniów oraz kadry;

poniżej znajdują się szablony takiego pisma dla uczniów oraz kadry; potwierdzenie zapisu;

potwierdzenie wpłaty czesnego;

legitymacja ucznia lub pracownika (zdjęcie nie jest wymagane);

wyciąg z indeksu / wykaz ocen;

wpis na liście kadry w witrynie internetowej szkoły.

Na przesłanie odpowiedniego dokumentu masz 14 dni. Po przesłaniu dokumentacji potwierdzenie uprawnień przez firmę SheerID może potrwać kilka dni.

W celu podtrzymania zobowiązania do bezpłatnego dostarczania profesjonalnego oprogramowania do legalnego użytku w sektorze edukacji Autodesk zaangażował firmę SheerID, zewnętrznego dostawcę usług weryfikacyjnych, do weryfikacji uprawnień pozwalających na uzyskiwanie dostępu do licencji lub subskrypcji edukacyjnych. Wszyscy klienci, którzy chcą uzyskać bezpłatny dostęp do profesjonalnych produktów i usług Autodesk za pośrednictwem witryny Społeczności akademickiej (angielski), są zobowiązani przedstawić potwierdzenie zapisu, zatrudnienia lub statusu wykonawcy w kwalifikującej się instytucji edukacyjnej.

W przypadku kwestii dotyczących potwierdzania uprawnień, które nie zostały tutaj poruszone, skontaktuj się z firmą SheerID pod adresem customerservice@sheerID.com.

Po potwierdzeniu uprawnień otrzymasz roczny, bezpłatny* dostęp do wersji edukacyjnych oprogramowania i usług Autodesk w witrynie Społeczności akademickiej (angielski). Dostęp możesz odnawiać co roku, jeśli nadal będziesz się kwalifikować. Poszukaj wiadomości e-mail z potwierdzeniem i powitaniem w społeczności akademickiej. Ta wiadomość e-mail zawiera linki do strony Pobierz produkty (angielski), materiałów pomocy technicznej i strony Społeczności akademickiej (angielski).