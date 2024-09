W celu podtrzymania zobowiązania do bezpłatnego dostarczania profesjonalnego oprogramowania do użytku edukacyjnego Autodesk zaangażował firmę SheerID, zewnętrznego dostawcę usług weryfikacyjnych, do sprawdzania uprawnień dostępu do wersji edukacyjnych. Aby potwierdzić uprawnienia, użytkownicy muszą przedstawić potwierdzenie zapisu, zatrudnienia lub statusu podwykonawcy wystawione przez kwalifikującą się instytucję edukacyjną.

Ochrona prywatności klientów ma duże znaczenie dla Autodesk. Więcej informacji o tym, jak Twoje dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i ujawniane, znajdziesz w Oświadczeniu Autodesk o ochronie prywatności.