Na koncie w portalu Autodesk Account administratorzy mogą przypisywać dostęp do produktów i usług lub cofać przypisanie dostępu tak często, jak jest to konieczne. Zalecamy robienie tego na koniec lub na początku każdego semestru, aby zwolnić stanowiska dla kolejnych uczniów. Można to robić na portalu w odniesieniu do poszczególnych użytkowników lub usuwać uczniów zbiorczo na poziomie grupy. Zobacz temat Dodawanie i usuwanie użytkowników.

Po cofnięciu przypisania uczeń nie będzie już się mógł zalogować do produktu. Podstawowe konto i treści pozostaną jednak bez zmian. Jeśli zajdzie potrzeba ponownego przypisania dostępu ucznia, będzie można dodać go z powrotem do konta i jego praca pojawi się ponownie.