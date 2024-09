Uczniowie i nauczyciele Przegląd informacji Uprawnienia Pierwsze kroki uczniów i nauczycieli Instalacja przypisanych produktów Odnawianie dostępu do oprogramowania Administratorzy i instytucje Instytucje edukacyjne Konfigurowanie zajęć przez nauczyciela Uprawnienia administratora Konfigurowanie laboratorium przez administratora Odnowienie dostępu do oprogramowania dla instytucji Niekwalifikujące się organizacje Enable sso Wdrożenie do pracy Przewodnik dla uczniów i studentów po planie dla instytucji edukacyjnych Przewodnik dla nauczycieli po planie dla instytucji edukacyjnych Przewodnik dla administratorów po planie dla instytucji edukacyjnych