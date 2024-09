Jeśli nie masz konta w portalu Autodesk Account, utwórz je, aby móc pobierać produkty.

Aby utworzyć konto w portalu Autodesk Account, postępuj zgodnie z instrukcjami w wiadomości e-mail otrzymanej od Autodesk po przypisaniu produktu. Wprowadź imię, nazwisko, adres e-mail i hasło. Pole adresu e-mail zawiera adres e-mail, na który wysłano wiadomość o przypisaniu produktu. Jest to również Twój nowy identyfikator użytkownika Autodesk. Zaznacz pole wyboru, aby zaakceptować Warunki użytkowania i Zasady ochrony prywatności obowiązujące w Autodesk, a następnie kliknij przycisk Utwórz konto. Kliknij przycisk Gotowe w oknie komunikatu z potwierdzeniem. Przejdź do sekcji Produkty i usługi na pasku nawigacji. Znajdź produkt i kliknij przycisk Pobierz teraz lub Wyświetl pliki do pobrania. Aby pobrać oprogramowanie przeznaczone do systemów Windows lub Mac, wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. Po pobraniu pliku .exe lub .dmg postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić instalację.

Przechowuj identyfikator użytkownika Autodesk i hasło w bezpiecznym miejscu, np. w aplikacji do zarządzania hasłami. Są one wymagane do uzyskania dostępu do plików do pobrania z konta, a w niektórych przypadkach do zalogowania się w produktach Autodesk.