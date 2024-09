Enable sso

Zalecamy skorzystanie z adresu e-mail instytucji w celu utworzenia konta w portalu Autodesk Account, ponieważ będzie wymagane potwierdzenie uprawnień. Jeśli do wewnętrznych praktyk Twojej instytucji należy stosowanie przez administratora IT specjalnego adresu e-mail, możesz z użyciem tego specjalnego adresu e-mail administratora IT zaprosić użytkownika innego konta w portalu Autodesk Account jako administratora pomocniczego do swojego konta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Role administratora w zarządzaniu użytkownikami .

Wykonaj instrukcje zawarte w Podręczniku konfiguracji jednokrotnego logowania Autodesk w domenie swojej instytucji. Po zakończeniu etapów konfiguracji i testowania zostanie wyświetlone pytanie, czy nowi użytkownicy mają automatycznie otrzymywać dostęp do funkcji jednokrotnego logowania poprzez zaznaczenie opcji Automatycznie zapewniaj nowym użytkownikom dostęp do logowania się przy użyciu logowania jednokrotnego. (To ustawienie możesz zmienić w dowolnym momencie z użyciem opcji Edytuj dostęp za pomocą jednokrotnego logowania).