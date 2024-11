Autonomiczne roboty ACWA Robotics wytyczają drogę w kierunku zrównoważonej gospodarki wodnej

Wzrasta również presja na działanie bardziej świadome ekologicznie. Według raportu State of Design & Make cztery na pięć firm jest zmotywowanych do podjęcia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju (angielski) w związku z wymaganiami zgłaszanymi przez całe grono ich interesariuszy. „Istnieje wiele źródeł presji na zrównoważony rozwój — presja mediów, presja korporacyjna, nowe regulacje i zachęty ze strony Komisji Europejskiej lub rządów” — mówi Guiderdoni. „Zarówno rządy, jak i firmy zdają sobie sprawę, że w zrównoważonym rozwoju tkwi duży potencjał gospodarczy. Kreuje on de facto nową wartość i generuje pozytywne sprzężenie zwrotne”.

Ponieważ przedsiębiorstwa wodociągowe zmagają się ze zwiększonym popytem dodatkowo nasilonym przez zmiany klimatyczne, kluczowe znaczenie ma maksymalizacja wartości istniejących zasobów — co jest podstawową zasadą zrównoważonego rozwoju. Guiderdoni zauważa, że ostatnie zmiany w branży obejmują pojawienie się wielu nowych technologii do inteligentnego i dokładnego wykrywania wycieków w rurach wodociągowych. „Kolejnym etapem będzie zarządzanie zasobami. Oznacza to działanie, zanim pękną rury” — mówi. „Ludzie zdają sobie sprawę, że kwestie dotyczące wody, a w szczególności infrastruktury używanej do jej dystrybucji, trzeba szybko rozwiązać. Cieszę się, że możemy wywierać pozytywny wpływ i pokazywać, że jesteśmy w stanie pomóc przedsiębiorstwom użyteczności publicznej we wprowadzaniu zmian w nadchodzących latach”.