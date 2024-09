Wytwórcy produktów budowlanych używają różnych programów na różnych etapach rozwoju produktów. Należą do nich oprogramowanie do projektowania przemysłowego, programy CAD do projektowania elementów mechanicznych w 3D, programy do zarządzania cyklem rozwoju produktów (PLM), programy do wytwarzania wspomaganego komputerowo (CAM) oraz aplikacje do wizualizacji i renderowania.