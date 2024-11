Według raportu 2024 State of Design & Make wiele organizacji czyni znaczące postępy we wdrażaniu sztucznej inteligencji (angielski). Siedemdziesiąt osiem procent liderów twierdzi, że sztuczna inteligencja usprawni działalność ich przedsiębiorstw, a 66% uważa, że będzie „niezbędna we wszystkich dziedzinach” w ciągu dwóch do trzech lat.

Firma Aurecon wyprzedza konkurencję, ponieważ sześć lat temu podjęła strategiczną decyzję o ustanowieniu współpracy w zakresie uczenia maszynowego. Sztuczna inteligencja ma szczególną wartość dla firm inżynieryjnych, ponieważ dziedzina ta w dużym stopniu opiera się na informacjach. „To różne raporty, różne grafiki odwiertów i tak dalej — masz wszystkie te informacje, które należy zebrać w całość, aby można było podjąć decyzję projektową” — mówi Mackenzie. „Wykorzystujemy sztuczną inteligencję, aby pomagać naszym pracownikom i zwiększać ich zdolność do podejmowania decyzji w krótkim horyzoncie czasowym”.

Firma chciałaby również wprowadzić generatywną sztuczną inteligencję do swoich procesów projektowych i zaczyna wykorzystywać duże modele językowe jako warstwę synchronizacji procesów projektowania. „Chodzi o zawężenie cyklu iteracji” — wskazuje Mackenzie. „Możemy przejść od tygodniowego cyklu do jednego dnia, a nawet kilku minut. To naprawdę przełomowa transformacja, która może mieć wpływ na nas wszystkich”.