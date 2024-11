Postać Golluma w filmie Władca Pierścieni: Dwie wieże jest całkowicie cyfrową kreacją opartą na występie aktora Andy'ego Serkisa. Serkis początkowo miał jedynie użyczyć Gollumowi głosu, ale w trakcie pracy reżyser Peter Jackson zdał sobie sprawę, że jego ruchy można pięknie przedstawić na ekranie. Proces ten, zwany przechwytywaniem ruchu (angielski) lub rejestrowaniem gry aktorskiej (angielski), nie został wynaleziony przez Jacksona — jego wczesną wersję, rotoskopię, wykorzystano już w 1937 roku w Królewnie Śnieżce Disneya.

W Dwóch wieżach, podobnie jak w Królewnie Śnieżce, animatorzy odwoływali się do nagrań z występów, aby dopasować czas i ruch Serkisa w materiale filmowym. Filmy Jacksona osiągnęły nowy poziom realizmu i szczegółowości dwie dekady temu dzięki trylogii Pierścienia i King Kongowi, co przyniosło im Oskary za efekty wizualne za Dwie wieże i Powrót króla.

Jak twierdzi Erik Winquist, kierownik ds. efektów wizualnych w Wētā FX, firmie, która przyczyniła się do rozwoju procesu rejestrowania gry aktorskiej we wspomnianych filmach, a także w seriach Avatar i Planeta Małp, zasadnicze elementy technologii rejestrowania gry aktorskiej od tego czasu się nie zmieniły. „Zasadniczo wciąż bierzemy utalentowanego aktora, nakładamy na niego markery, ustawiamy go na scenie i nagrywamy to, co robi” — mówi Winquist.