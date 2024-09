Architekci używają programów AutoCAD i Revit do projektowania, dokumentowania i realizowania projektów budowlanych i infrastrukturalnych. Dzięki zintegrowanym rozwiązaniom CAD, BIM i chmurowym firma Autodesk udostępnia architektom otwarty obszar rysunku do szkicowania, analizowania i dopracowywania kierunków projektowania, z naciskiem na szybkie przechodzenie od pomysłu na projekt do dostarczenia projektu wynikowego. Programy AutoCAD, Revit, a teraz także program Forma zapewniają spostrzeżenia, dokładność i automatyzację przy pracy produkcyjnej, obsługując pełne i szybkie opracowywanie szczegółów i zestawów dokumentów. Pomagają one w koordynowaniu prac nad elementami dostarczanymi projektów z konsultantami i uczestnikami projektów oraz umożliwiają prowadzenie ściślejszej współpracy nad wydajniejszymi i skuteczniejszymi projektami i projektami budowlanymi za pomocą zestawów narzędzi 2D i 3D.





AutoCAD to elastyczna platforma, która oferuje swobodne i kreślarskie środowiska produkcyjne z zestawami narzędzi specjalnie przygotowanymi do zwiększenia wydajności architektonicznych procesów roboczych oraz rozbudowany ekosystem specjalistycznych narzędzi, wtyczek i zawartości obsługiwanych przez globalną społeczność użytkowników.





Revit to oprogramowanie BIM (angielski), używane przez wiodące firmy architektoniczne na całym świecie. Program Revit obsługuje modelowanie 3D, analizę i koordynację projektów w ujednoliconym środowisku projektowym. Architekci używają programu Revit do generowania wysoce szczegółowych modeli 3D i danych, które pomagają im oszczędzać czas na zadaniach produkcyjnych, podejmować bardziej świadome decyzje projektowe, projektować bardziej zrównoważone rozwiązania, zmniejszać liczbę błędów i poprawek dla zespołów projektowych oraz rozszerzać i różnicować usługi w miarę rozwoju branży architektury, inżynierii i budownictwa.





Nowy program Autodesk Forma wspiera zespoły planowania i projektowania za pomocą narzędzi do płynnego projektowania koncepcyjnego, analizy predykcyjnej i generowania spostrzeżeń oraz elastycznej, opartej na współpracy i zgodnej operacyjnie platformy chmurowej do finalizowania projektów i projektów budowlanych.