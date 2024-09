Content Catalog to najnowsza i zintegrowana wersja produktu UNIFI Pro firmy Autodesk. Dodatek ten pełni rolę internetowego systemu zarządzania zawartością, umożliwiając klientom wydajne organizowanie, lokalizowanie i udostępnianie zatwierdzonych zasobów cyfrowych do modeli BIM. Zwiększa to wydajność i efektywność pracy zespołów projektowych BIM. Dzięki sprawnej integracji z popularnymi narzędziami do tworzenia, takimi jak Revit, AutoCAD i rozwiązania innych firm, klienci mogą łatwo odnajdować i wstawiać autoryzowane zasoby do modeli BIM.

Do korzystania z dodatku Content Catalog uprawnieni są wszyscy subskrybenci usługi Autodesk Docs, w tym ci, którzy mają subskrypcję usługi Autodesk Docs w ramach następujących ofert:

Autodesk Construction Cloud

Architecture, Engineering & Construction (AEC) Collection

Autodesk BIM Collaborate

Autodesk BIM Collaborate Pro

Autodesk Build

Autodesk Takeoff

Autonomiczna subskrypcja usługi Autodesk Docs

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatku Content Catalog (angielski), odwiedź stronę szczegółowych często zadawanych pytań .