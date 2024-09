Autodesk oferuje szereg certyfikatów dla specjalistów w dziedzinie inżynierii budowlanej. Popularnym certyfikatem jest Certyfikowany profesjonalista Autodesk w zakresie programu Revit do projektowania konstrukcyjnego, przeznaczony dla specjalistów korzystających z programu Autodesk Revit do inżynierii konstrukcyjnej i projektowania. Ponadto Autodesk oferuje certyfikaty dla specjalistów, którzy używają oprogramowania do inżynierii elektrycznej lub mechanicznej oraz projektowania w tym zakresie. Są to na przykład następujące certyfikaty: Certyfikowany profesjonalista Autodesk w zakresie programu Revit do projektowania instalacji elektrycznych (angielski) oraz Certyfikowany profesjonalista Autodesk w zakresie programu Revit do projektowania elementów mechanicznych (angielski). Certyfikaty te mogą zaświadczać o biegłej znajomości oprogramowania Autodesk i być cennymi aktywami na rynku pracy.