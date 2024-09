W środowisku produkcyjnym następują gwałtowne przemiany. Od silosów do współpracy interdyscyplinarnej. Od środowiska fizycznego do modelu opartego na danych, rzeczywistości wirtualnej (VR) i bliźniakach cyfrowych. Od powolnych linii montażowych do dynamicznych, inteligentnych fabryk. To środowisko, które będzie wymagało nowych sposobów planowania. Nowych sposobów produkcji. Nowych sposobów działania.