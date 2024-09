Specjaliści ds. planowania gospodarki wodnej używają precyzyjnego oprogramowania do projektowania, takiego jak CAD, BIM czy GIS, narzędzi do modelowania hydraulicznego i projektowania procesów w celu analizy i symulacji sieci wodnych, oprogramowania do zarządzania zasobami usprawniającego planowanie kapitałowe oraz narzędzi do analizy operacyjnej wspomaganych sztuczną inteligencją umożliwiających podejmowanie świadomych decyzji.