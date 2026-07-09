A Szerkeszthető AI beállításainak kezelése

A Szerkeszthető AI beállításaival a rendszergazdák szabályozhatják, hogy a csomópontok vagy projektek felhasználói hozzáférhessenek-e a Szerkeszthető AI szolgáltatásaihoz. Azt is meghatározzák, hogy a rendszer használni fogja-e a hatókörbe tartozó ügyféltartalmakat a Szerkeszthető AI betanítására.

A Szerkeszthető AI beállításait kezelheti:

A csomópont szintjén az Autodesk Account-fiókban

A projekt szintjén a támogatott termékek használata során

A módosítások érvénybe léptetése akár több órát is igénybe vehet.

A normál AI szolgáltatásai elérhetők maradnak, és nem érinti őket ez a beállítás.