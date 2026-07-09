FIÓKKEZELÉS RENDSZERGAZDÁK SZÁMÁRA

A Szerkeszthető AI beállításainak kezelése

A Szerkeszthető AI beállításaival a rendszergazdák szabályozhatják, hogy a csomópontok vagy projektek felhasználói hozzáférhessenek-e a Szerkeszthető AI szolgáltatásaihoz. Azt is meghatározzák, hogy a rendszer használni fogja-e a hatókörbe tartozó ügyféltartalmakat a Szerkeszthető AI betanítására.

 

A Szerkeszthető AI beállításait kezelheti:

  • A csomópont szintjén az Autodesk Account-fiókban

  • A projekt szintjén a támogatott termékek használata során

A módosítások érvénybe léptetése akár több órát is igénybe vehet.

 

A normál AI szolgáltatásai elérhetők maradnak, és nem érinti őket ez a beállítás.

 

A Termékek és szolgáltatások terület Csomópontok oldala, amely felsorolja a Forma-csomópontokat a régiókkal, valamint a Szerkeszthető AI beállításait.

 

Az oldal tartalma

Tudnivalók a beállítás módosítása előtt

A felület elérhetővé válásakor a Szerkeszthető AI alapértelmezés szerint be lesz kapcsolva a támogatott csomópontok összes projektje esetében. Ha a Szerkeszthető AI kikapcsolása mellett döntene, bármikor módosíthatja a beállítást.

 

A Szerkeszthető AI beállítása kategóriaként vonatkozik a Szerkeszthető AI szolgáltatásaira. A Szerkeszthető AI szolgáltatásait nem lehet egyenként ki- vagy bekapcsolni.

 

Ha bekapcsolja a Szerkeszthető AI-t Ha kikapcsolja a Szerkeszthető AI-t
A kiválasztott csomópont vagy projekt felhasználói hozzáférhetnek a Szerkeszthető AI szolgáltatásaihoz. A kiválasztott csomópont vagy projekt felhasználói nem férhetnek hozzá a Szerkeszthető AI szolgáltatásaihoz.
Az ebbe a hatókörbe tartozó tartalmak a jövőben felhasználhatók a Szerkeszthető AI betanításához. Az ebbe a hatókörbe tartozó tartalmak a jövőben nem használhatók fel a Szerkeszthető AI betanításához.
Az új projektek öröklik a csomópont-beállítást, ha a projektszintű beállítások más lehetőséget nem kínálnak. Az új projektek öröklik a csomópont-beállítást, ha a projektszintű beállítások más lehetőséget nem kínálnak.
A módosítások érvénybe léptetése akár több órát is igénybe vehet. A módosítások érvénybe léptetése akár több órát is igénybe vehet.

 

Megjegyzés: A Szerkeszthető AI kikapcsolásával visszamenőlegesen nem módosítja és nem tanítja be újra a korábban betanított modelleket.

 

Megjegyzés: Nincs olyan különálló beállítás, amely lehetővé teszi, hogy a Szerkeszthető AI szolgáltatásai bekapcsolva maradjanak, miközben megakadályozza az ügyféltartalmak jövőbeni felhasználását a Szerkeszthető AI betanításához.

A Szerkeszthető AI beállításainak alkalmazása

A Szerkeszthető AI beállításait az adott terméktől és a rendszergazdai felülettől függően különböző szinteken lehet alkalmazni.

Csomópontszintű beállítások

Rendszergazdaként az Autodesk Account-fiókjában kezelheti a Szerkeszthető AI beállításait a támogatott csomópontok esetében.

 

A csomópont beállítása:

  • Szabályozza a Szerkeszthető AI szolgáltatásaihoz való hozzáférést a csomópont esetében.

  • Meghatározza, hogy a csomópont ügyféltartalmait fel lehet-e használni a jövőben a Szerkeszthető AI betanítására.

  • Ez lesz az új projektek alapértelmezett beállítása a adott csomópont esetében.

  • Lehetővé teszi a projektszintű felülírás engedélyezését vagy letiltását. Ha a termék támogatja a használatát, a projektszintű felülírással a fiókrendszergazdák és a csomópont projektrendszergazdái eltérő Szerkeszthető AI-beállításokat használhatnak az egyes projektek esetében.

Projektszintű beállítások

Egyes Autodesk-termékek támogatják a projektszintű Szerkeszthető AI-beállításokat.

 

Ha támogatottak a projektszintű beállítások:

  • A projekt beállítása eltérhet a szülő csomópontétól.

  • A projektrendszergazdák a termék helyi rendszergazdai felületén kezelhetik ezt a beállítást.

  • Az új projektek alapértelmezés szerint továbbra is öröklik a csomópont-beállítást.

  • Az eltérő projektbeállítások használatát a projektszintű felülírással

    lehet engedélyezni a csomópont alapértelmezett beállításának megadásához használt párbeszédpanelen.

A Szerkeszthető AI beállításainak módosítása az Autodesk Account-fiókban

Mielőtt hozzáfogna

Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a szükséges rendszergazdai jogosultságokkal a csomópont esetében.

A szervezettől függően ezek a következők lehetnek:

  • Elsődleges rendszergazda.

  • Másodlagos rendszergazda.

  • Más rendszergazdai szerepkör, amely engedéllyel rendelkezik a csomópont kezelésére.

A Szerkeszthető AI be- vagy kikapcsolása egy adott csomópont esetében

  1. Jelentkezzen be az Autodesk Account-fiókjába.

  2. Lépjen a Termékek és szolgáltatások területre.

  3. Válassza a Csomópontok lehetőséget.

  4. Keresse meg a frissíteni kívánt csomópontot.

  5. Frissítse a beállítást az alábbi módszerek valamelyikével:

    • Válasszon ki egy vagy több csomópontot, majd válassza a Műveletek > AI-beállítások frissítése lehetőséget.

      A Termékek és szolgáltatások terület Csomópontok oldala, amelyen az AI-beállítások frissítése lehetőség látható a Műveletek területen.

    • Válassza ki a További műveletek (...) menüt egy adott csomópont esetében, majd válassza az AI-beállítások frissítése lehetőséget.

      A Termékek és szolgáltatások lap, amelyen egy Forma-csomópont látható az AI-beállítások frissítése lehetőséggel.

  6. Tekintse meg a Szerkeszthető AI oszlopban szereplő értéket:

    • Alapértelmezetten bekapcsolva az összes projekthez: A Szerkeszthető AI be van kapcsolva a csomópont összes projektje esetében.

    • Alapértelmezetten kikapcsolva az összes projekthez: A Szerkeszthető AI ki van kapcsolva a csomópont összes projektje esetében.

    • Alapértelmezetten bekapcsolva, felülírható: A Szerkeszthető AI alapértelmezés szerint be van kapcsolva az összes csomópont esetében, és a csomópont-rendszergazdák más beállításokat is engedélyezhetnek az egyes projektekhez.

    • Alapértelmezetten kikapcsolva, felülírható: A Szerkeszthető AI ki van kapcsolva, és a csomópont-rendszergazdák más beállításokat is engedélyezhetnek az egyes projektekhez.

    • N/A: A Szerkeszthető AI beállításai nem érhetők a kiválasztott csomópont esetében.

    • Alapértelmezetten kikapcsolva az összes projekthez (figyelmeztetés ikon): A Szerkeszthető AI le van tiltva a fiók szintjén, és a rendszergazdák nem módosíthatják.

  7. Válassza ki, hogy szeretné-e engedélyezni a csomópont-rendszergazdák számára a Szerkeszthető AI beállításainak testreszabását a projekt szintjén projektszintű felülírás használatával.

  8. Válassza ki, hogy alapértelmezés szerint be vagy ki legyen-e kapcsolva a Szerkeszthető AI az összes projekt esetében.

    A Szerkeszthető AI beállításainak felugró ablaka, amelyen az alapértelmezett viselkedés és a projektszintű felülírás lehetőség látható.

  9. Mentse a módosításokat.

Több csomópontot is kiválaszthat, hogy egyszerre alkalmazza rájuk ugyanazt a beállítást.

A módosítások érvénybe léptetése akár több órát is igénybe vehet.

Mi történik és mi nem történik a Szerkeszthető AI kikapcsolásakor?

Mi történik a Szerkeszthető AI kikapcsolásakor?

A Szerkeszthető AI kikapcsolása egy csomóponton vagy projekt esetében:

  • Megszünteti a hozzáférést a Szerkeszthető AI szolgáltatásaihoz az adott hatókörben.

  • Megakadályozza, hogy a jövőben felhasználhatóak legyenek a hatókörbe tartozó ügyféltartalmak a Szerkeszthető AI betanítására.

Ez csak a kiválasztott csomópont vagy projekt hatókörére vonatkozik.

Mi nem történik a Szerkeszthető AI kikapcsolásakor?

A Szerkeszthető AI kikapcsolása nem jár a következőkkel:

  • A normál AI szolgáltatásainak kikapcsolása.

  • A korábban betanított modellek ismereteinek törlése.

  • A korábban betanított modellek visszamenőleges módosítása.

  • A modellek újbóli, ügyfélspecifikus betanítása.

  • A korábban betanított modellek törlése.

  • Az ügyféltartalmak külön történő szabályozása, a Szerkeszthető AI bekapcsolva tartása mellett.

A propagálás időzítése

A beállítás módosítása után:

  • A hozzáférés módosításainak érvénybe lépése akár több órát is igénybe vehet.

  • Előfordulhat, hogy az egyes termékfelületek nem egyszerre frissülnek.

  • A teljes körű propagálás akár több óráig is tarthat.

A Szerkeszthető AI és a normál AI

A Szerkeszthető AI és a normál AI kezelése eltér.

 

Szolgáltatás kategóriája Ez a beállítás szabályozza
Szerkeszthető AI szolgáltatásai Igen
Normál AI szolgáltatásai Nem

 

A normál AI szolgáltatásai akkor is elérhetők maradnak, ha a Szerkeszthető AI ki van kapcsolva.

 

Az Autodesk Assistant a normál AI szolgáltatása. Ha az Autodesk Assistant olyan csomópontban vagy projektben próbál hozzáférni a Szerkeszthető AI valamelyik képességéhez, ahol a Szerkeszthető AI ki van kapcsolva, akkor az adott képesség nem lesz elérhető.

Gyakori rendszergazdai forgatókönyvek

Forgatókönyv: Azt szeretné, hogy a csomópont összes projektje ugyanazt a beállítást használja

Kapcsolja be vagy ki a Szerkeszthető AI-t a csomópont szintjén, és ne engedélyezze a projektszintű felülírást.

 

A Szerkeszthető AI szolgáltatásai párbeszédpanel, Alapértelmezetten bekapcsolva beállítással és projektfelülírási jelölőnégyzettel.

 

Az új projektek automatikusan öröklik a csomópont-beállítást.

Forgatókönyv: Egy bizonyos projekt más beállítást igényel

Ha a termék támogatja a projektszintű beállításokat:

  1. Engedélyezze a projektszintű felülírást a csomópont esetében.

  2. Nyissa meg a termék helyi rendszergazdai felületét.

  3. Frissítse külön a projektbeállítást.

A projekt beállítása ettől kezdve eltérhet a szülő csomópontétól.

Forgatókönyv: A felhasználók a módosítást követően továbbra is látják a Szerkeszthető AI szolgáltatásait

A módosítások propagálása akár több óráig is tarthat a különböző termékek és szolgáltatások esetében.

Ellenőrizze a következőket:

  • A megfelelő csomópont vagy projekt lett frissítve.

  • A felhasználó a várt csomóponthoz vagy projekthez tartozik.

  • A termék támogatja a módosított beállítást.

Hibaelhárítás

Probléma Ellenőrizendő
Nem szerkesztheti a beállítást. Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a szükséges rendszergazdai szerepkörrel.
A beállítás nem jelenik meg. Előfordulhat, hogy a csomópont vagy a termék nem támogatja a Szerkeszthető AI-beállításokat.
A felhasználók hozzáférése a Szerkeszthető AI kikapcsolása után is megmarad. Várjon néhány órát a módosítások propagálásához.
Az egyik projekt nem használhat eltérő beállítást. Ellenőrizze, hogy a csomópont esetében támogatott és engedélyezett-e a projektszintű felülírás.
Az Autodesk Assistant továbbra is megjelenik. Az Autodesk Assistant a normál AI szolgáltatása, és elérhető marad.

A tevékenységnapló eseményei

A tevékenységnapló például a következő eseményeket tartalmazhatja:

  • Rendszerszintű Szerkeszthető AI-korlátozások.

  • Rendszergazdák csomópontszintű beállításmódosításai.

Példa a tevékenységnapló üzeneteire:

  • A rendszer kikapcsolta a Szerkeszthető AI-t a csapat összes csomópontja és projektje esetében.

  • James Fidler frissítette a Szerkeszthető AI beállításait az X csomóponton.

Gyakran ismétlődő kérdések (GYIK)

Mit szabályoz a Szerkeszthető AI beállítása?

A beállítás a következőket szabályozza:

  • Hozzáférés a Szerkeszthető AI szolgáltatásaihoz.

  • Meghatározza, hogy a kiválasztott hatókör ügyféltartalmait fel lehet-e használni a jövőben a Szerkeszthető AI betanítására.

Szabályozhatom külön-külön a Szerkeszthető AI szolgálatatásait?

A beállítás kategóriaként vonatkozik a Szerkeszthető AI szolgáltatásaira.

Bekapcsolva hagyhatom a Szerkeszthető AI szolgáltatásait, miközben megakadályozom az ügyféltartalmak jövőbeni felhasználását a Szerkeszthető AI betanításához?

Nem. Ezeket a műveleteket nem lehet külön szabályozni.

Azonnal érvénybe lépnek a módosítások?

Nem. A módosítások érvénybe lépése akár több órát is igénybe vehet.

A Szerkeszthető AI kikapcsolása hatással van a normál AI szolgáltatásaira?

Nem. A normál AI szolgáltatásai elérhetők maradnak.

Módosíthatom a Szerkeszthető AI beállításait a teljes fiókra vonatkozóan az Autodesk Account-fiókomban?

Nem. A Szerkeszthető AI beállításainak fiókszintű módosításai nem érhetők el az Autodesk Account-fiókban.

A Szerkeszthető AI kikapcsolása eltávolítja a tartalmaimat a már betanított modellekből?

Nem. A Szerkeszthető AI kikapcsolása visszamenőlegesen nem módosítja és nem tanítja be újra a korábban betanított modelleket.

Mi a helyzet az új projektekkel?

Az új projektek öröklik a szülő csomópont beállítását, ha a projektszintű beállítások más lehetőséget nem kínálnak.

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