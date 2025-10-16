A felhasználói szerepkörszabályzat lehetővé teszi, hogy külső felhasználóként vagy felhasználóként jelölje meg a felhasználókat.

A külső felhasználó egy szervezeten kívüli személy, például alvállalkozó vagy forgalmazó, akinek hozzá kell férnie az Autodesk termékeihez vagy szolgáltatásaihoz. A korábban vendégfelhasználónak nevezett szerepkör biztonságos együttműködést biztosít a bizalmas belső források nyilvánossá tétele nélkül.

Kiválaszthatja, hogy a felhasználókezelés alapértelmezett beállításai vagy tartományneveken alapuló szabályok vonatkozzanak a külső felhasználókra. Ennek segítségével szabályozhatja, hogy egy személy külső felhasználóként vagy normál felhasználóként legyen kezelve, ami leegyszerűsíti a biztonságos és átlátható hozzáférés-kezelést.