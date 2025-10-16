FIÓKKEZELÉS RENDSZERGAZDÁK SZÁMÁRA

Felhasználói szerepkörszabályzat kezelése

A felhasználói szerepkörszabályzat lehetővé teszi, hogy külső felhasználóként vagy felhasználóként jelölje meg a felhasználókat.

 

A külső felhasználó egy szervezeten kívüli személy, például alvállalkozó vagy forgalmazó, akinek hozzá kell férnie az Autodesk termékeihez vagy szolgáltatásaihoz. A korábban vendégfelhasználónak nevezett szerepkör biztonságos együttműködést biztosít a bizalmas belső források nyilvánossá tétele nélkül.

 

Kiválaszthatja, hogy a felhasználókezelés alapértelmezett beállításai vagy tartományneveken alapuló szabályok vonatkozzanak a külső felhasználókra. Ennek segítségével szabályozhatja, hogy egy személy külső felhasználóként vagy normál felhasználóként legyen kezelve, ami leegyszerűsíti a biztonságos és átlátható hozzáférés-kezelést.

 

Alapértelmezett felhasználókezelésen alapuló külső felhasználók

Ha az alapértelmezett felhasználókezelésen alapuló szabályzatot használja, az Autodesk felhőalapú együttműködési termékei, például az Autodesk BIM Collaborate Pro, az Autodesk Build vagy az Autodesk Takeoff használatával a csoporthoz hozzáadott felhasználók automatikusan külső felhasználóként lesznek beállítva az Autodesk Account-fiókban. 

 

Tartományalapú külső felhasználók

Ha a tartományalapú szabályok használatát választja, beállíthat egy jóváhagyott e-mail-tartományokból álló listát a csapata számára. Így automatikusan kezelheti, hogy ki számít normál vagy külső felhasználónak. A jóváhagyott tartományhoz tartozó e-mail-címmel hozzáadott személyek normál felhasználóként lesznek hozzárendelve, a más tartományhoz tartozó e-mail-címmel rendelkező személyek pedig automatikusan külső felhasználóként lesznek beállítva. 

 

Ha szeretné módosítani azon felhasználók szerepkörét, akikre nem alkalmazható a tartományalapú szabályzat, lásd: A felhasználói szerepkörszabályzat kivételeinek megtekintése.

 

Megjegyzés: Foglalja bele a tartományalapú szabályokba a szervezet egyszeri bejelentkezéshez (SSO) vagy címtár-szinkronizáláshoz használt tartományát. Így gondoskodhat róla, hogy az SSO-t használó csapattagok automatikusan normál felhasználókként legyenek felismerve.

Tartományok hozzáadása

  1. Az Autodesk Account-fiókjában lépjen a Beállítások > Csapat beállításai területre.
  2. Válassza ki azt a csapatot, amelyre alkalmazni szeretné a szabályzatot.
  3. Lépjen a Felhasználói szerepkörszabályzat területre, és válassza a Szabályzat kezelése lehetőséget.
  4. Válassza a Tartományalapú lehetőséget.
  5. Itt adhat hozzá új tartományokat. Az Új hozzáadása lehetőséggel szükség szerint adhat hozzá tartományokat.
  6. Válassza a Módosítások alkalmazása lehetőséget.
  7. Hagyja jóvá a szabályzat frissítését.
  8. A felhasználói szerepkörszabályzat mostantól tartományalapú. A csapathoz újonnan hozzáadott felhasználók szerepkörei a hozzájuk tartozó tartomány alapján lesznek hozzárendelve. A tartományszabály nem vonatkozik az elsődleges, másodlagos és SSO-rendszergazdákra.

Megjegyzés: Ha beállított egy tartományszabályt, a csapat meglévő felhasználói megtartják az aktuális szerepköreiket. Ha egy meglévő felhasználó nem felel meg a tartományszabályzatnak, a rendszer kivételként jelöli meg. Lásd: A felhasználói szerepkörszabályzat kivételeinek megtekintése.

Tartományok eltávolítása

Bármikor eltávolíthat tartományokat. Ha tartományokat távolít el, legalább egynek meg kell maradnia.

  1. Az Autodesk Account-fiókjában lépjen a Beállítások > Csapat beállításai területre.
  2. Válassza ki azt a csapatot, amelyben tartományokat szeretne eltávolítani a felhasználói szerepkörszabályzatból.
  3. Lépjen a Felhasználói szerepkörszabályzat területre, és válassza a Szabályzat kezelése lehetőséget.
  4. Tekintse át a Tartományok felhasználói szerepkörhöz szakaszt, és válassza az Eltávolítás lehetőséget azoknál a tartományoknál, amelyeket el szeretne távolítani a szabályzatból.
  5. A tartomány eltávolításának megerősítéséhez válassza az Eltávolítás lehetőséget.
  6. A rendszer eltávolítja a tartományt a felhasználói szerepkörszabályzatból. Az ezzel a tartománnyal a csapathoz hozzáadott új felhasználók külső felhasználóként lesznek hozzáadva. 

Megjegyzés: Az eltávolított tartományhoz tartozó, rendelkező meglévő felhasználók kivételként lesznek megjelölve. Lásd: A felhasználói szerepkörszabályzat kivételeinek megtekintése.

A felhasználói szerepkörszabályzat kivételeinek megtekintése

Áttekintheti és módosíthatja azokat a felhasználókat, akikre nem alkalmazható a tartományalapú szabályzat. Hasonlítsa össze a jelenlegi szerepkört a várt szerepkörrel.

  1. Az Autodesk Account-fiókjában lépjen a Beállítások > Csapat beállításai területre.
  2. Válassza ki azt a csapatot, amelyben meg szeretné tekinteni a felhasználóiszerepkör-kivételeket.
  3. Lépjen a Felhasználói szerepkörszabályzat területre, és válassza a Kivételek megtekintése lehetőséget.

A felhasználók szűrésével megtekintheti az összes szerepkört, illetve csak a normál felhasználói szerepkörrel vagy külső felhasználói szerepkörrel rendelkező felhasználókat.

Kivételek felhasználói szerepkörének módosítása

  1. Az Autodesk Account-fiókjában lépjen a Beállítások > Csapat beállításai területre.
  2. Válassza ki azt a csapatot, amelyben meg szeretné tekinteni a felhasználóiszerepkör-kivételeket.
  3. Lépjen a Felhasználói szerepkörszabályzat területre, és válassza a Kivételek megtekintése lehetőséget.
  4. Válassza ki azt a felhasználót, akinek szerepkörét módosítani szeretné. Több felhasználót is kiválaszthat egyszerre.
  5. Válassza a felhasználólista jobb felső sarkában található Szerepkörök módosítása lehetőséget.
  6. Válassza ki a felhasználóhoz hozzárendelni kívánt új szerepkört a tartományszabály alapján, vagy válasszon egy másik elérhető szerepkört.
  7. Mentse a módosításokat.

Megjegyzés: Ha egyszerre több felhasználót választ ki, ugyanazt az új szerepkört kell hozzájuk rendelnie.

A felhasználói szerepkörszabályzat kivételei

A fiókjában riasztások jelennek meg, ha egy felhasználó nem felel meg a tartományalapú szabályoknak.

 

Felhasználói adatokkal kapcsolatos riasztás: A felhasználó szerepköre jelenleg kivétel a felhasználói szerepkörszabályzat esetében

Egy figyelmeztető jel jelenik meg a felhasználói adatoknál, ha a felhasználó szerepköre nem felel meg a tartományalapú szabályoknak. Ez azt jelenti, hogy a tartományalapú szabály aktív, és a felhasználó kivétel. A felhasználó szerepkörének módosításához kattintson a Szerepkör módosítása lehetőségre, vagy lépjen a Csapat beállításai területre az összes felhasználóiszerepkör-kivétel megtekintéséhez.

Szerepkör-módosítással kapcsolatos riasztás: A felhasználó szerepköre jelenleg kivétel a felhasználói szerepkörszabályzat esetében

Ha úgy módosítja egy felhasználó szerepkörét, hogy az megfeleljen a tartományszabálynak, egy üzenet tájékoztatja arról, hogy a szerepkör jelenleg kivétel. Ha azt szeretné, hogy a felhasználó megfeleljen a tartományszabályoknak, válassza a Kivétel visszavonása lehetőséget.

Szerepkör-módosítással kapcsolatos riasztás: A felhasználó szerepkörének módosításával kivételt hoz létre a felhasználói szerepkörszabályzatban.         

Ha egy tartományszabályoknak megfelelő felhasználó szerepkörét módosítja, egy üzenet tájékoztatja arról, hogy a frissítéssel kivételt fog létrehozni. Módosítsa a szerepkört, ha nem szeretné, hogy a felhasználó megfeleljen a tartományszabályoknak. A kivétel eltávolításához lépjen a felhasználói adatokhoz, vagy a Csapat beállításai területen tekintse meg az összes kivételt.

Gyakran ismétlődő kérdések (GYIK)

Milyen kapcsolat van a felhasználói szerepkörszabályzat kezelésénél listázott e-mail-tartományok és a csapatom esetében általam beállított SSO-tartományok között?

Ha az alapértelmezett felhasználókezelésen alapuló szabályzatot alkalmazza, a rendszer az egyszeri bejelentkezéses (SSO-) vagy Active Directory- (AD-) szinkronizálásos felhasználókat normál felhasználóként adja hozzá. Ha bekapcsolja a tartományalapú szabályzatot, a rendszer csak akkor adja hozzá az SSO- vagy AD-szinkronizálásos felhasználókat normál felhasználóként, ha a tartományuk megfelel a szabályzatnak. Ha a tartományuk nem felel meg, a rendszer külső felhasználóként adja hozzá őket.

 

Példa: Ha bekapcsolja a tartományalapú külső felhasználói szabályt, és csak a cba.net tartományt foglalja bele, de az SSO- vagy AD-tartománya az abc.net, a rendszer az SSO-val vagy AD-val szinkronizált felhasználókat külső felhasználóként adja hozzá a felhasználókezelésben.

Mi történik a meglévő felhasználókkal, ha a felhasználói szerepkörszabályzat kezelése során állítok be egy tartományt?

A meglévő felhasználói szerepkörök nem változnak. Azok a felhasználók, akiknek a szerepköre nem felel meg a tartományalapú szabályzatnak, kivételként jelennek meg. A kivételek megtekintéséhez lépjen a Csapat beállításai területre.

Mi történt a vendégfelhasználókkal?

A vendégfelhasználókat mostantól „külső felhasználóknak” nevezzük. Nincs szükség változtatásra a munkavégzésben, csak a név változott meg.

Érinti ez a módosítás az alapértelmezett termék-hozzárendeléseket?

Nem, ez a módosítás nincs hatással az alapértelmezett termék-hozzárendelésekre. Egyszerűen csak átnevezzük a vendégfelhasználókat külső felhasználókra. A termékeket továbbra is a korábbról ismert módon lehet hozzárendelni.

A használati jelentésekben megjelenik, hogy valaki külső felhasználó?

Igen, látni fogja a külső felhasználókat a használati jelentésekben.

Hogyan kezelhetem a kivételeket?

A tartományalapú felhasználóiszerepkör-kivételeket a Kivételek megtekintése menüben vagy a Felhasználói adatok lapon a szerepkör frissítésével kezelheti. További információ: Külső felhasználók megjelölése.

Hogyan kezeli a rendszer azokat a felhasználókat, akiket az Autodesk Account-fiók felhasználókezelési területén adok hozzá, és az e-mail-tartományuk nem szerepel a tartományszabályzatban? Automatikusan külső felhasználók lesznek?

Ha olyan felhasználót ad hozzá, akinek az e-mail-tartománya nem szerepel a tartományszabályzatban, azt az Autodesk külső felhasználóként jelöli meg. Ez akkor is így van, ha a felhasználót az Autodesk egyik felhőalapú együttműködési termékén keresztül vagy közvetlenül az Autodesk Account-fiók felhasználókezelési területén adja hozzá. A felhasználói szerepkörök beállításakor mindig a tartományszabályzatot követjük.

