A felhasználói szerepkörszabályzat lehetővé teszi, hogy külső felhasználóként vagy felhasználóként jelölje meg a felhasználókat.
A külső felhasználó egy szervezeten kívüli személy, például alvállalkozó vagy forgalmazó, akinek hozzá kell férnie az Autodesk termékeihez vagy szolgáltatásaihoz. A korábban vendégfelhasználónak nevezett szerepkör biztonságos együttműködést biztosít a bizalmas belső források nyilvánossá tétele nélkül.
Kiválaszthatja, hogy a felhasználókezelés alapértelmezett beállításai vagy tartományneveken alapuló szabályok vonatkozzanak a külső felhasználókra. Ennek segítségével szabályozhatja, hogy egy személy külső felhasználóként vagy normál felhasználóként legyen kezelve, ami leegyszerűsíti a biztonságos és átlátható hozzáférés-kezelést.
Ha az alapértelmezett felhasználókezelésen alapuló szabályzatot használja, az Autodesk felhőalapú együttműködési termékei, például az Autodesk BIM Collaborate Pro, az Autodesk Build vagy az Autodesk Takeoff használatával a csoporthoz hozzáadott felhasználók automatikusan külső felhasználóként lesznek beállítva az Autodesk Account-fiókban.
Ha a tartományalapú szabályok használatát választja, beállíthat egy jóváhagyott e-mail-tartományokból álló listát a csapata számára. Így automatikusan kezelheti, hogy ki számít normál vagy külső felhasználónak. A jóváhagyott tartományhoz tartozó e-mail-címmel hozzáadott személyek normál felhasználóként lesznek hozzárendelve, a más tartományhoz tartozó e-mail-címmel rendelkező személyek pedig automatikusan külső felhasználóként lesznek beállítva.
Ha szeretné módosítani azon felhasználók szerepkörét, akikre nem alkalmazható a tartományalapú szabályzat, lásd: A felhasználói szerepkörszabályzat kivételeinek megtekintése.
Megjegyzés: Foglalja bele a tartományalapú szabályokba a szervezet egyszeri bejelentkezéshez (SSO) vagy címtár-szinkronizáláshoz használt tartományát. Így gondoskodhat róla, hogy az SSO-t használó csapattagok automatikusan normál felhasználókként legyenek felismerve.
Megjegyzés: Ha beállított egy tartományszabályt, a csapat meglévő felhasználói megtartják az aktuális szerepköreiket. Ha egy meglévő felhasználó nem felel meg a tartományszabályzatnak, a rendszer kivételként jelöli meg. Lásd: A felhasználói szerepkörszabályzat kivételeinek megtekintése.
Bármikor eltávolíthat tartományokat. Ha tartományokat távolít el, legalább egynek meg kell maradnia.
Megjegyzés: Az eltávolított tartományhoz tartozó, rendelkező meglévő felhasználók kivételként lesznek megjelölve. Lásd: A felhasználói szerepkörszabályzat kivételeinek megtekintése.
Áttekintheti és módosíthatja azokat a felhasználókat, akikre nem alkalmazható a tartományalapú szabályzat. Hasonlítsa össze a jelenlegi szerepkört a várt szerepkörrel.
A felhasználók szűrésével megtekintheti az összes szerepkört, illetve csak a normál felhasználói szerepkörrel vagy külső felhasználói szerepkörrel rendelkező felhasználókat.
Megjegyzés: Ha egyszerre több felhasználót választ ki, ugyanazt az új szerepkört kell hozzájuk rendelnie.
A fiókjában riasztások jelennek meg, ha egy felhasználó nem felel meg a tartományalapú szabályoknak.
Egy figyelmeztető jel jelenik meg a felhasználói adatoknál, ha a felhasználó szerepköre nem felel meg a tartományalapú szabályoknak. Ez azt jelenti, hogy a tartományalapú szabály aktív, és a felhasználó kivétel. A felhasználó szerepkörének módosításához kattintson a Szerepkör módosítása lehetőségre, vagy lépjen a Csapat beállításai területre az összes felhasználóiszerepkör-kivétel megtekintéséhez.
Ha úgy módosítja egy felhasználó szerepkörét, hogy az megfeleljen a tartományszabálynak, egy üzenet tájékoztatja arról, hogy a szerepkör jelenleg kivétel. Ha azt szeretné, hogy a felhasználó megfeleljen a tartományszabályoknak, válassza a Kivétel visszavonása lehetőséget.
Ha egy tartományszabályoknak megfelelő felhasználó szerepkörét módosítja, egy üzenet tájékoztatja arról, hogy a frissítéssel kivételt fog létrehozni. Módosítsa a szerepkört, ha nem szeretné, hogy a felhasználó megfeleljen a tartományszabályoknak. A kivétel eltávolításához lépjen a felhasználói adatokhoz, vagy a Csapat beállításai területen tekintse meg az összes kivételt.
Ha az alapértelmezett felhasználókezelésen alapuló szabályzatot alkalmazza, a rendszer az egyszeri bejelentkezéses (SSO-) vagy Active Directory- (AD-) szinkronizálásos felhasználókat normál felhasználóként adja hozzá. Ha bekapcsolja a tartományalapú szabályzatot, a rendszer csak akkor adja hozzá az SSO- vagy AD-szinkronizálásos felhasználókat normál felhasználóként, ha a tartományuk megfelel a szabályzatnak. Ha a tartományuk nem felel meg, a rendszer külső felhasználóként adja hozzá őket.
Példa: Ha bekapcsolja a tartományalapú külső felhasználói szabályt, és csak a cba.net tartományt foglalja bele, de az SSO- vagy AD-tartománya az abc.net, a rendszer az SSO-val vagy AD-val szinkronizált felhasználókat külső felhasználóként adja hozzá a felhasználókezelésben.
A meglévő felhasználói szerepkörök nem változnak. Azok a felhasználók, akiknek a szerepköre nem felel meg a tartományalapú szabályzatnak, kivételként jelennek meg. A kivételek megtekintéséhez lépjen a Csapat beállításai területre.
A vendégfelhasználókat mostantól „külső felhasználóknak” nevezzük. Nincs szükség változtatásra a munkavégzésben, csak a név változott meg.
Nem, ez a módosítás nincs hatással az alapértelmezett termék-hozzárendelésekre. Egyszerűen csak átnevezzük a vendégfelhasználókat külső felhasználókra. A termékeket továbbra is a korábbról ismert módon lehet hozzárendelni.
Igen, látni fogja a külső felhasználókat a használati jelentésekben.
A tartományalapú felhasználóiszerepkör-kivételeket a Kivételek megtekintése menüben vagy a Felhasználói adatok lapon a szerepkör frissítésével kezelheti. További információ: Külső felhasználók megjelölése.
Ha olyan felhasználót ad hozzá, akinek az e-mail-tartománya nem szerepel a tartományszabályzatban, azt az Autodesk külső felhasználóként jelöli meg. Ez akkor is így van, ha a felhasználót az Autodesk egyik felhőalapú együttműködési termékén keresztül vagy közvetlenül az Autodesk Account-fiók felhasználókezelési területén adja hozzá. A felhasználói szerepkörök beállításakor mindig a tartományszabályzatot követjük.
