FIÓKKEZELÉS RENDSZERGAZDÁK SZÁMÁRA

Az APS API-k használatának kezdeti lépései

Az APS API-k használatához be kell állítani egy munkaterületet, amely a számlázáshoz kapcsolódik. Ez az ingyenes és a fizetős hozzáféréshez is működik, és gondoskodik róla, hogy az API-használatot megfelelően nyomon lehessen követni.

 

A fejlesztői központokkal és az Autodesk Platform Services szolgáltatásokkal kapcsolatban ebben az angol nyelvű PDF-ben talál további információkat.

Alapfogalmak 

  • Csapat: a szervezet előfizetések és számlák kezelésére szánt helye.

  • Fejlesztői központ: az API-hozzáférés, a hitelesítő adatok és a környezet konfigurálására szolgáló munkaterület. Minden fejlesztői központ egy-egy csapathoz kapcsolódik.

Mindenképpen a megfelelő csapatot válassza ki, mielőtt létrehozna egy fejlesztői központot az Autodesk Account-fiókban. 

Általános használati forgatókönyvek

 

  1. Új előfizető – Amikor ingyenes vagy fizetős hozzáféréshez jut, létrejön egy csapat, amelyhez az előfizetés automatikusan hozzárendelődik. 
  2. Már több csapatot kezel – Ha Ön rendszergazda (az Autodesk Account-fiók elsődleges vagy másodlagos rendszergazdája), és több csapatot is kezel, a rendszer megkéri majd, hogy rendelje hozzá az előfizetést egy adott csapathoz a vásárlás után. Ennél a lépésnél új csapatot is létrehozhat, ha szükséges.

Fejlesztői központ beállítása

 

Mihelyt az API-előfizetés hozzá lett rendelve egy csapathoz, hozzon létre egy fejlesztői központot az Autodesk Account-fiókon keresztül. Ezt az Autodesk Account-fiók -> Termékek és szolgáltatások -> Központok menüpontban teheti meg. Mihelyt létrejött a fejlesztői központ, hozzáadhat csapattagokat, és nekiállhat az alkalmazások kifejlesztésének az Autodesk Platform Services szolgáltatásokban.

  • Vásárlóként vagy rendszergazdaként (az Autodesk Account-fiók elsődleges vagy másodlagos rendszergazdájaként) az Autodesk Account-fiókban nyomon követheti az API-k egyenlegét, használatát és kiadásait. 

  • Központ-rendszergazdaként vagy fejlesztőként megtekintheti az API-használat részleteit az Autodesk Platform Services felületén.  

GYIK

Ki hozhat létre fejlesztői központot?

A csapat rendszergazdája – az elsődleges vagy a másodlagos rendszergazda – hozhat létre fejlesztői központot. Ha Ön nem a csapat rendszergazdája, és fejlesztői központot kell létrehoznia, kérje meg a csapat rendszergazdáit, hogy hívják meg a csapatba, és nevezzék ki másodlagos rendszergazdának.

Egy fejlesztői központ több csapathoz is csatlakoztatható?

Nem, a leképezés mindig 1:1.

Csapatonként több fejlesztői központ is lehet?

Nem, csapatonként csak egy fejlesztői központ hozható létre.

Lehet később csapatot váltani?

Nincs önkiszolgáló megoldás arra, hogy a fejlesztői központot másik csapathoz rendelje. Létrehozhat egy új fejlesztői központot a másik csapat számára, vagy kapcsolatba léphet az Autodeskkel, és kérheti a csapat módosítását. Központ-rendszergazdaként joga van alkalmazásokat áthelyezni a fejlesztői központok között.

Kik látják a csapat-hozzárendelési promptot?

Csak az APS-előfizetések vásárlója rendelhet előfizetéseket egy csapathoz az Autodesk Account-fiók kezdőlapján, ha több csapatot is kezel.

Segítségre van szüksége? Az Autodesk Assistant a rendelkezésére áll!

Az Assistant segít válaszokat találni a kérdéseire, vagy felvenni a kapcsolatot egy ügyfélszolgálati munkatárssal.

Kérdezze az Assistantet

Milyen támogatási szinttel rendelkezik?

A különböző előfizetési csomagok különböző támogatási kategóriákat kínálnak. Ismerje meg, hogy milyen szintű támogatás elérhető a csomaghoz.

Támogatási szintek megtekintése