Az APS API-k használatának kezdeti lépései

Az APS API-k használatához be kell állítani egy munkaterületet, amely a számlázáshoz kapcsolódik. Ez az ingyenes és a fizetős hozzáféréshez is működik, és gondoskodik róla, hogy az API-használatot megfelelően nyomon lehessen követni.
A fejlesztői központokkal és az Autodesk Platform Services szolgáltatásokkal kapcsolatban ebben az angol nyelvű PDF-ben talál további információkat.
Csapat: a szervezet előfizetések és számlák kezelésére szánt helye.
Fejlesztői központ: az API-hozzáférés, a hitelesítő adatok és a környezet konfigurálására szolgáló munkaterület. Minden fejlesztői központ egy-egy csapathoz kapcsolódik.
Mindenképpen a megfelelő csapatot válassza ki, mielőtt létrehozna egy fejlesztői központot az Autodesk Account-fiókban.
Mihelyt az API-előfizetés hozzá lett rendelve egy csapathoz, hozzon létre egy fejlesztői központot az Autodesk Account-fiókon keresztül. Ezt az Autodesk Account-fiók -> Termékek és szolgáltatások -> Központok menüpontban teheti meg. Mihelyt létrejött a fejlesztői központ, hozzáadhat csapattagokat, és nekiállhat az alkalmazások kifejlesztésének az Autodesk Platform Services szolgáltatásokban.
Vásárlóként vagy rendszergazdaként (az Autodesk Account-fiók elsődleges vagy másodlagos rendszergazdájaként) az Autodesk Account-fiókban nyomon követheti az API-k egyenlegét, használatát és kiadásait.
Központ-rendszergazdaként vagy fejlesztőként megtekintheti az API-használat részleteit az Autodesk Platform Services felületén.
A csapat rendszergazdája – az elsődleges vagy a másodlagos rendszergazda – hozhat létre fejlesztői központot. Ha Ön nem a csapat rendszergazdája, és fejlesztői központot kell létrehoznia, kérje meg a csapat rendszergazdáit, hogy hívják meg a csapatba, és nevezzék ki másodlagos rendszergazdának.
Nem, a leképezés mindig 1:1.
Nem, csapatonként csak egy fejlesztői központ hozható létre.
Nincs önkiszolgáló megoldás arra, hogy a fejlesztői központot másik csapathoz rendelje. Létrehozhat egy új fejlesztői központot a másik csapat számára, vagy kapcsolatba léphet az Autodeskkel, és kérheti a csapat módosítását. Központ-rendszergazdaként joga van alkalmazásokat áthelyezni a fejlesztői központok között.
Csak az APS-előfizetések vásárlója rendelhet előfizetéseket egy csapathoz az Autodesk Account-fiók kezdőlapján, ha több csapatot is kezel.
