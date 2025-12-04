Az APS API-k használatának kezdeti lépései

Az APS API-k használatához be kell állítani egy munkaterületet, amely a számlázáshoz kapcsolódik. Ez az ingyenes és a fizetős hozzáféréshez is működik, és gondoskodik róla, hogy az API-használatot megfelelően nyomon lehessen követni.

A fejlesztői központokkal és az Autodesk Platform Services szolgáltatásokkal kapcsolatban ebben az angol nyelvű PDF-ben talál további információkat.