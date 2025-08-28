A hagyományos AI-eszközök némelyike egy fekete dobozhoz hasonlít – egykattintásos megoldás, ahol a felhasználónak nincs sok befolyása az eredményre. A Flow Studio azonban más. Úgy tervezték, hogy ne csak Önért, hanem Önnel együtt dolgozzon. A Flow Studio szabályozható és irányítható mesterséges intelligenciája az Ön kezébe helyezi az irányítást. A folyamat irányításával és az eredmények finomításával úgy formálhatja a végeredményt, hogy az valóban tükrözze a kreatív elképzeléseit. Itt nem csak megnyom egy gombot, és reménykedik a legjobbakban – itt életre keltheti elképzeléseit a megfelelő eszközökkel és a kreativitását támogató AI segítségével.