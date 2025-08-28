Integrált BIM-eszközök, köztük a Revit, az AutoCAD és a Civil 3D
gyártás
Az Inventorra és az AutoCAD-re épülő professzionális CAD-/CAM-eszközök
szórakoztatóipar
Szórakoztató tartalmak előállítására alkalmas eszközök (például 3ds Max és Maya)
Az Autodesk Flow Studio (korábbi neve: Wonder Studio) egy felhő- és AI-alapú 3D eszközkészlet, amellyel élőszereplős felvételeit szerkeszthető CG-jelenetekké alakíthatja – bonyolult beállítások nélkül. A gyors, hozzáférhető és teljesen az Ön irányítása alatt álló AI segítségével elmesélheti azokat a történeteket, amelyeket megálmodott.
Az AI-eszközök a kreativitás feláldozása nélkül gyorsítják fel a munkafolyamatot, így Ön azonnal megalkothatja azt, amit elképzelt.
Kézben tarthatja az irányítást az exportálható és szerkeszthető elemekkel, amelyeket képkockánként finomhangolhat.
A Maya, a Blender, az Unreal Engine és az USD zökkenőmentes integrációja lehetővé teszi, hogy a munkafolyamatot a már ismert eszközökkel fejezhesse be.
Legyen szó független rövidfilmekről vagy mozifilmes eposzokról, a csúcskategóriás VFX-eszközök csupán egy karnyújtásnyira vannak – felszerelések és megszorítások nélkül.
Irányítható, szerkeszthető és soha nem rögzített – célja a művészek támogatása, nem azok helyettesítése.
A súrlódásokat kiküszöbölő és a kreatív munkafolyamatba zökkenőmentesen illeszkedő eszközökkel lerövidítheti a gyártáshoz szükséges időt – legyen szó akár digitális tartalomról, akár stúdiómunkáról.
Ingyenes
Azoknak az AI-alapú VFX-et felfedezni vágyó, kíváncsi alkotóknak, akik költségek nélkül szeretnék magasabb szintre emelni a történetmesélésüket. Bankkártya nem szükséges.
Azoknak az alkotóknak, akik készen állnak a fejlett AI-szolgáltatások megismerésére és a projektek rugalmasabb életre keltésére.
Azoknak az alkotóknak és kisebb csapatoknak, akiknek többféle exportálási lehetőségre és gyors prototípus-készítésre van szüksége – gyorsan igazolható értékekkel és magabiztos méretezéssel.
A nagy léptékben előállító, nagyobb csapatok számára – az elérhető összes szolgáltatással támogatja az összetett, gyártásra kész projekteket.
Olyan stúdiók és szervezetek számára, amelyeknek pontos méretezhetőségre, biztonságra, vezérlésre és rugalmasságra van szükségük a nagy mennyiségű, nagy pontosságot igénylő folyamatok támogatásához.
Nem számít, hogy mekkora a projekt vagy a csapat, a Flow Studio intuitív kezelőfelülete lehetővé teszi a művészek számára, hogy azzal foglalkozzanak, amihez a legjobban értenek: az alkotással. Feltöltheti a felvételeket, áttekintheti a képkockákat, illetve gyorsan CG-karaktereket rendelhet az integrálni kívánt élő szereplőkhöz. Emellett egyedi felvételeket hozhat létre, amelyeket a rendszer automatikusan megvilágít, animál és összeállít.
CG-karaktereket integrálhat élő színészekre, valamint zökkenőmentesen rögzítheti az arc-, test- és kézmozdulatokat a Flow Studio AI-alapú mozgásrögzítési technológiájával.
Teljes körű mozgásrögzítési (angol) adatokat kérhet le a projektjéhez USD vagy FBX formátumban, továbbfejlesztett csonthasználattal és exportálásra kész animációkkal.
A Wonder Animation úttörő Videóból 3D jelenet technológiájával bármilyen videósorozatot animált 3D jelenetté alakíthat.
Felvehet és szerkeszthet egy több vágással és különböző kameraállásokkal rendelkező felvételt, majd az AI segítségével 3D térben rekonstruálhatja a jelenetet, és hozzáigazíthatja az egyes kamerák helyzetét és mozgását a karakterekhez és a környezethez.
Pontosan azt exportálhatja, amire szüksége van a munkája finomításához – beszerezheti a megfelelő elemeket bármilyen kreatív feladathoz, többek között az alábbiakhoz:
Az eredményeket egyszerűen exportálhatja a már ismert eszközeibe, így zökkenőmentesen elvégezheti a végső simításokat. Az integrált nyílt szabványok, például az univerzális jelenetleírás (angol) (Universal Scene Description, USD) használata hatékonyabbá teszi az együttműködést, illetve zökkenőmentes adatcserét tesz lehetővé a Maya, a Blender, az Unreal Engine és más professzionális 3D eszközök között az egyszerűbb, kiváló minőségű exportálás érdekében.
A Flow Studio felhőalapú renderelési technológiájával növelheti a hatékonyságot, illetve felszabadíthatja gépeit a kreatívabb munkavégzéshez. Több renderelési feladatot is elküldhet a felhőbe, miközben más projekteken dolgozik egyidőben – ezáltal jelentősen csökkentheti az állásidőt, hogy a művészek gyorsabban elvégezhessék kreatív tevékenységeiket.
Csatlakozzon a történetmesélők, 3D művészek és filmkészítők egyre növekvő közösségéhez, akik a Flow Studióval alkotnak, kísérleteznek és magasabb szintre jutnak – közösen. Tartson velünk!
– Dean Hughes, felvételkészítő és vágó, Corridor Digital
– Juan Carlos Galindo, a Boxel Studio új technológiákért felelős vezetője
Az Autodesk AI olyan művészek és alkotók számára készült, akik gyorsabban szeretnének haladni – anélkül, hogy elveszítenék az irányítást az elképzeléseik felett. Akár projekteket mutat be, VFX-felvételeket készít vagy csak a következő ihletet keresi, a Flow Studio továbbfejlesztett AI-technológiája lehetővé teszi, hogy céltudatosan alkosson és a történetmesélés iránti szenvedélyére összpontosítson.
Lenyűgöző jeleneteket és karaktereket hozhat létre filmen, televíziós műsorokban és játékokban.
Kedvező áron megkaphat minden olyan kreatív eszközt, amellyel hatékony és méretezhető folyamatokat hozhat létre, továbbá tartalmaz öt Arnold-munkahelyet, 15-szörös szimulációs teljesítményt, új, exkluzív tömegszimulációs képességeket és AI-alapú mozgásrögzítést is.
Az Autodesk AI-alapú Flow Studio (korábbi neve: Wonder Studio) egy felhőalapú 3D eszközkészlet, amellyel élőszereplős felvételeit szerkeszthető CG-jelenetekké alakíthatja anélkül, hogy bonyolult beállításokra lenne szükség.
Automatikusan létrehozza az alapvető exportálási elemeket, többek között a mozgásrögzítési adatokat, a kamerakövetést, az alfa maszkokat, az üres háttereket és a nyers karakterrendereléseket – amelyek azonnal felhasználhatók olyan 3D eszközökben, mint az Autodesk Maya, a Blender, az Unreal és az Autodesk 3ds Max (USD-n keresztül).
A Flow Studio lehetővé teszi, hogy elmesélje azokat a történeteket, amelyeket megálmodott – mindezt a gyors, hozzáférhető és teljesen az Ön irányítása alatt álló AI segítségével.
A Flow Studio ingyenes szintet kínál azoknak az AI-alapú VFX-et felfedezni vágyó, kíváncsi alkotóknak, akik szeretnék magasabb szintre emelni történetmesélésüket. A Flow Studio szoftver ingyenes beszerzéséhez látogasson el az Összehasonlítás oldalra, és kattintson az „Ingyenes hozzáférés” lehetőségre.
A Flow Studio felhőpontrendszerének köszönhetően szabadon használhatja az előfizetését úgy, ahogy szeretné. Minden hónapban meghatározott számú felhőpontot kap a csomagja alapján, amelyeket felhasználhat különböző projekttípusokra – például AI-alapú mozgásrögzítésre, élő felvételekre vagy animációkra / videóból készült 3D jelenetekre.
Minden folyamat adott számú felhőpontba kerül másodpercenként. A felhőpontok számlálója minden hónapban újraindul, ezért mindenképpen használja fel őket, mielőtt lejárnak! Ha szeretné megtekinteni, hogy hány felhőpont jár az egyes csomagokhoz, tekintse meg az Összehasonlítás oldalt.
A kamerakövetés a videofelvételek elemzésével meghatározza a tényleges kameramozgást a 3D térben, lehetővé téve a 3D objektumok, szereplők vagy effektusok pontos elhelyezését a jeleneten belül. A mozgáskövetés viszont bizonyos szereplők vagy elemek mozgását követi a videón belül. Míg a kamerakövetés egy virtuális kameraútvonalat hoz létre, a mozgáskövetés grafikákat vagy effektusokat csatol mozgó célokhoz.
A Flow Studio AI-alapú eszközök széles választékát kínálja a kreatív folyamatok felgyorsításához. A legfontosabb szolgáltatások közé tartozik a marker nélküli mozgásrögzítés, a Videóból 3D jelenet technológia, valamint az olyan alapvető elemek automatikus létrehozása, mint a kamerakövetés, az üres hátterek, az alfa maszkok és a nyers karakterrenderelések.
Mindent azonnal exportálhat a kedvenc 3D eszközeibe, például a Mayába, a Blenderbe vagy az Unrealbe, így teljes kreatív irányítás mellett, egyszerűen finomíthatja és bővítheti munkáját.
Az Autodesk AI egyes funkciói nem használnak gépi tanulást, így nincs szükségük adatokra az alapul szolgáló modellek betanításához. Ha egy AI-funkciónak adatokra van szüksége a betanításhoz, az Autodesk a funkciótól függően különböző adatforrásokat használ. Arról, hogy egy Autodesk AI-funkció gépi tanuláson alapul-e, és milyen adatforrásokat használnak a betanításhoz, a funkció MI-átláthatósági kártyáján talál további információt, amely az Autodesk Adatvédelmi központ (angol) webhelyének megbízható MI-megoldásokkal foglalkozó szakaszában érhető el. Megjegyzés: Hamarosan további átláthatósági kártyák is elérhetők lesznek.
A hagyományos AI-eszközök némelyike egy fekete dobozhoz hasonlít – egykattintásos megoldás, ahol a felhasználónak nincs sok befolyása az eredményre. A Flow Studio azonban más. Úgy tervezték, hogy ne csak Önért, hanem Önnel együtt dolgozzon. A Flow Studio szabályozható és irányítható mesterséges intelligenciája az Ön kezébe helyezi az irányítást. A folyamat irányításával és az eredmények finomításával úgy formálhatja a végeredményt, hogy az valóban tükrözze a kreatív elképzeléseit. Itt nem csak megnyom egy gombot, és reménykedik a legjobbakban – itt életre keltheti elképzeléseit a megfelelő eszközökkel és a kreativitását támogató AI segítségével.