Actor in canyon style environment looking past camera with AI motion capture markers and bones highlighted, and final CG character render

Autodesk Flow Studio

Lenyűgöző vizuális effektusokat hozhat létre az Ön irányítása alatt álló AI-eszközök segítségével.

A Flow Studio a felvételeket CG-jelenetekké alakítja, amelyeket rendezhet, szerkeszthet és exportálhat. Felszerelések, megszorítások és korlátozások nélkül. Csak Ön és a története, amelyet el akar mesélni.

Mi az az Autodesk Flow Studio?

Az Autodesk Flow Studio (korábbi neve: Wonder Studio) egy felhő- és AI-alapú 3D eszközkészlet, amellyel élőszereplős felvételeit szerkeszthető CG-jelenetekké alakíthatja – bonyolult beállítások nélkül. A gyors, hozzáférhető és teljesen az Ön irányítása alatt álló AI segítségével elmesélheti azokat a történeteket, amelyeket megálmodott.

  • Az AI-eszközök a kreativitás feláldozása nélkül gyorsítják fel a munkafolyamatot, így Ön azonnal megalkothatja azt, amit elképzelt.

  • Kézben tarthatja az irányítást az exportálható és szerkeszthető elemekkel, amelyeket képkockánként finomhangolhat.

  • A Maya, a Blender, az Unreal Engine és az USD zökkenőmentes integrációja lehetővé teszi, hogy a munkafolyamatot a már ismert eszközökkel fejezhesse be.

Flow Studio – áttekintés (videó: 1:08 perc)

Miért érdemes a Flow Studiót használni?

Történetmesélés korlátok nélkül

Legyen szó független rövidfilmekről vagy mozifilmes eposzokról, a csúcskategóriás VFX-eszközök csupán egy karnyújtásnyira vannak – felszerelések és megszorítások nélkül.

Képességfokozó AI

Irányítható, szerkeszthető és soha nem rögzített – célja a művészek támogatása, nem azok helyettesítése.

Kreatív munkafolyamatokhoz tervezve

A súrlódásokat kiküszöbölő és a kreatív munkafolyamatba zökkenőmentesen illeszkedő eszközökkel lerövidítheti a gyártáshoz szükséges időt – legyen szó akár digitális tartalomról, akár stúdiómunkáról.

Az összes Flow Studio-szint megtekintése

Ingyenes

Ingyenes

 

Azoknak az AI-alapú VFX-et felfedezni vágyó, kíváncsi alkotóknak, akik költségek nélkül szeretnék magasabb szintre emelni a történetmesélésüket. Bankkártya nem szükséges.

  • 300 felhőpont/hónap
  • Maximális exportálási felbontás: 720p
  • 1 GB tárhely
  • 100 MB maximális videófeltöltési méret
  • 3 egyéni karakterfeltöltés
  • 1 személy mozgásrögzítése

Az összes szolgáltatás megtekintése

Hozzáférés most

Error

Lite

/hónap

 

Azoknak az alkotóknak, akik készen állnak a fejlett AI-szolgáltatások megismerésére és a projektek rugalmasabb életre keltésére.

  • 2100 felhőpont/hónap
  • Maximális exportálási felbontás: 1080p
  • 5 GB tárhely
  • 500 MB maximális videófeltöltési méret
  • 6 egyéni karakterfeltöltés
  • 2 személy mozgásrögzítése

Az összes szolgáltatás megtekintése

Díjszabási lehetőségek megtekintése

Standard

/hónap

 

Azoknak az alkotóknak és kisebb csapatoknak, akiknek többféle exportálási lehetőségre és gyors prototípus-készítésre van szüksége – gyorsan igazolható értékekkel és magabiztos méretezéssel.

  • 6000 felhőpont/hónap
  • Maximális exportálási felbontás: 4K
  • 20 GB tárhely
  • 500 MB maximális videófeltöltési méret
  • 15 egyéni karakterfeltöltés
  • 3 személy mozgásrögzítése

Az összes szolgáltatás megtekintése

 

Díjszabási lehetőségek megtekintése

Pro

/hónap

 

A nagy léptékben előállító, nagyobb csapatok számára – az elérhető összes szolgáltatással támogatja az összetett, gyártásra kész projekteket.

  • 12 000 felhőpont/hónap
  • Maximális exportálási felbontás: 4K
  • 80 GB tárhely
  • 2000 MB maximális videófeltöltési méret
  • 50 egyéni karakterfeltöltés
  • 4 személy mozgásrögzítése

Az összes szolgáltatás megtekintése

 

Díjszabási lehetőségek megtekintése

Enterprise

Az árakért lépjen kapcsolatba az értékesítési csapattal

 

Olyan stúdiók és szervezetek számára, amelyeknek pontos méretezhetőségre, biztonságra, vezérlésre és rugalmasságra van szükségük a nagy mennyiségű, nagy pontosságot igénylő folyamatok támogatásához.

  • 48 000 felhőpont/hónap
  • Maximális exportálási felbontás: 4K
  • 1 TB tárhely
  • 2000 MB maximális videófeltöltési méret
  • 50 egyéni karakterfeltöltés
  • 7 személy mozgásrögzítése

Az összes szolgáltatás megtekintése

 

Kapcsolatfelvétel az értékesítési csapattal

Mi mindenre képes a Flow Studio?

Felgyorsíthatja a kreatív történetmesélést

Nem számít, hogy mekkora a projekt vagy a csapat, a Flow Studio intuitív kezelőfelülete lehetővé teszi a művészek számára, hogy azzal foglalkozzanak, amihez a legjobban értenek: az alkotással. Feltöltheti a felvételeket, áttekintheti a képkockákat, illetve gyorsan CG-karaktereket rendelhet az integrálni kívánt élő szereplőkhöz. Emellett egyedi felvételeket hozhat létre, amelyeket a rendszer automatikusan megvilágít, animál és összeállít.
marker nélküli, ai-alapú mozgásrögzítés miniatűr képe

Marker nélküli, AI-alapú mozgásrögzítés

CG-karaktereket integrálhat élő színészekre, valamint zökkenőmentesen rögzítheti az arc-, test- és kézmozdulatokat a Flow Studio AI-alapú mozgásrögzítési technológiájával. 

 

Teljes körű mozgásrögzítési (angol) adatokat kérhet le a projektjéhez USD vagy FBX formátumban, továbbfejlesztett csonthasználattal és exportálásra kész animációkkal.

Az AI-alapú mozgásrögzítés megismerése

Videóból 3D jelenet technológia

A Wonder Animation úttörő Videóból 3D jelenet technológiájával bármilyen videósorozatot animált 3D jelenetté alakíthat. 

 

Felvehet és szerkeszthet egy több vágással és különböző kameraállásokkal rendelkező felvételt, majd az AI segítségével 3D térben rekonstruálhatja a jelenetet, és hozzáigazíthatja az egyes kamerák helyzetét és mozgását a karakterekhez és a környezethez.

Animáció felfedezése / Videóból 3D jelenet

Egyes elemek exportálása

Pontosan azt exportálhatja, amire szüksége van a munkája finomításához – beszerezheti a megfelelő elemeket bármilyen kreatív feladathoz, többek között az alábbiakhoz:

 

  • Mozgásrögzítés
  • Kamerakövetés
  • 3D jelenetek
  • Nyers karakterrenderelés
  • Alfa maszk
  • Üres háttér
  • Végső renderelés
Exportálási elemek felfedezése

Hatékony integrációk

Az eredményeket egyszerűen exportálhatja a már ismert eszközeibe, így zökkenőmentesen elvégezheti a végső simításokat. Az integrált nyílt szabványok, például az univerzális jelenetleírás (angol) (Universal Scene Description, USD) használata hatékonyabbá teszi az együttműködést, illetve zökkenőmentes adatcserét tesz lehetővé a Maya, a Blender, az Unreal Engine és más professzionális 3D eszközök között az egyszerűbb, kiváló minőségű exportálás érdekében.

Felhőalapú renderelés automatizálása

A Flow Studio felhőalapú renderelési technológiájával növelheti a hatékonyságot, illetve felszabadíthatja gépeit a kreatívabb munkavégzéshez. Több renderelési feladatot is elküldhet a felhőbe, miközben más projekteken dolgozik egyidőben – ezáltal jelentősen csökkentheti az állásidőt, hogy a művészek gyorsabban elvégezhessék kreatív tevékenységeiket. 

Alkotás. Kapcsolódás. Inspiráció.

Csatlakozzon a történetmesélők, 3D művészek és filmkészítők egyre növekvő közösségéhez, akik a Flow Studióval alkotnak, kísérleteznek és magasabb szintre jutnak – közösen. Tartson velünk!

Az Ön története, ahogy megálmodta. Az Autodesk AI támogatásával.

Az Autodesk AI olyan művészek és alkotók számára készült, akik gyorsabban szeretnének haladni – anélkül, hogy elveszítenék az irányítást az elképzeléseik felett. Akár projekteket mutat be, VFX-felvételeket készít vagy csak a következő ihletet keresi, a Flow Studio továbbfejlesztett AI-technológiája lehetővé teszi, hogy céltudatosan alkosson és a történetmesélés iránti szenvedélyére összpontosítson.

Flow Studio-előfizetés beszerzése

Rögzítse az árat 3 évre
Használatalapú fizetés a Flexhez, alkalmi termékhasználat esetén
Akár 30 napos pénzvisszafizetési garancia
További érvek az Autodesknél való vásárlás mellett

Enterprise csomagok a méretezhető, biztonságos gyártáshoz

Az új Media & Entertainment Collection gyűjteménnyel professzionális eszközökhöz férhet hozzá

Lenyűgöző jeleneteket és karaktereket hozhat létre filmen, televíziós műsorokban és játékokban.

Kedvező áron megkaphat minden olyan kreatív eszközt, amellyel hatékony és méretezhető folyamatokat hozhat létre, továbbá tartalmaz öt Arnold-munkahelyet, 15-szörös szimulációs teljesítményt, új, exkluzív tömegszimulációs képességeket és AI-alapú mozgásrögzítést is.

Gyakran ismétlődő kérdések (GYIK)

Mi az a Flow Studio?

Az Autodesk AI-alapú Flow Studio (korábbi neve: Wonder Studio) egy felhőalapú 3D eszközkészlet, amellyel élőszereplős felvételeit szerkeszthető CG-jelenetekké alakíthatja anélkül, hogy bonyolult beállításokra lenne szükség.

Automatikusan létrehozza az alapvető exportálási elemeket, többek között a mozgásrögzítési adatokat, a kamerakövetést, az alfa maszkokat, az üres háttereket és a nyers karakterrendereléseket – amelyek azonnal felhasználhatók olyan 3D eszközökben, mint az Autodesk Maya, a Blender, az Unreal és az Autodesk 3ds Max (USD-n keresztül).

A Flow Studio lehetővé teszi, hogy elmesélje azokat a történeteket, amelyeket megálmodott – mindezt a gyors, hozzáférhető és teljesen az Ön irányítása alatt álló AI segítségével.

Hogyan használhatom ingyenesen a Flow Studiót?

A Flow Studio ingyenes szintet kínál azoknak az AI-alapú VFX-et felfedezni vágyó, kíváncsi alkotóknak, akik szeretnék magasabb szintre emelni történetmesélésüket. A Flow Studio szoftver ingyenes beszerzéséhez látogasson el az Összehasonlítás oldalra, és kattintson az „Ingyenes hozzáférés” lehetőségre.

Hogyan működnek a Flow Studio-felhőpontok?

A Flow Studio felhőpontrendszerének köszönhetően szabadon használhatja az előfizetését úgy, ahogy szeretné. Minden hónapban meghatározott számú felhőpontot kap a csomagja alapján, amelyeket felhasználhat különböző projekttípusokra – például AI-alapú mozgásrögzítésre, élő felvételekre vagy animációkra / videóból készült 3D jelenetekre.

Minden folyamat adott számú felhőpontba kerül másodpercenként. A felhőpontok számlálója minden hónapban újraindul, ezért mindenképpen használja fel őket, mielőtt lejárnak! Ha szeretné megtekinteni, hogy hány felhőpont jár az egyes csomagokhoz, tekintse meg az Összehasonlítás oldalt.

Mi a különbség a kamerakövetés és a mozgáskövetés között?

A kamerakövetés a videofelvételek elemzésével meghatározza a tényleges kameramozgást a 3D térben, lehetővé téve a 3D objektumok, szereplők vagy effektusok pontos elhelyezését a jeleneten belül. A mozgáskövetés viszont bizonyos szereplők vagy elemek mozgását követi a videón belül. Míg a kamerakövetés egy virtuális kameraútvonalat hoz létre, a mozgáskövetés grafikákat vagy effektusokat csatol mozgó célokhoz.

Milyen AI-szolgáltatások érhetők el a Flow Studióban?

A Flow Studio AI-alapú eszközök széles választékát kínálja a kreatív folyamatok felgyorsításához. A legfontosabb szolgáltatások közé tartozik a marker nélküli mozgásrögzítés, a Videóból 3D jelenet technológia, valamint az olyan alapvető elemek automatikus létrehozása, mint a kamerakövetés, az üres hátterek, az alfa maszkok és a nyers karakterrenderelések.

Mindent azonnal exportálhat a kedvenc 3D eszközeibe, például a Mayába, a Blenderbe vagy az Unrealbe, így teljes kreatív irányítás mellett, egyszerűen finomíthatja és bővítheti munkáját.

Mit tesz az Autodesk az AI és a gépi tanulás (ML) felelősségteljes és etikus használatának biztosítása érdekében?

Az Autodesk AI egyes funkciói nem használnak gépi tanulást, így nincs szükségük adatokra az alapul szolgáló modellek betanításához. Ha egy AI-funkciónak adatokra van szüksége a betanításhoz, az Autodesk a funkciótól függően különböző adatforrásokat használ. Arról, hogy egy Autodesk AI-funkció gépi tanuláson alapul-e, és milyen adatforrásokat használnak a betanításhoz, a funkció MI-átláthatósági kártyáján talál további információt, amely az Autodesk Adatvédelmi központ (angol) webhelyének megbízható MI-megoldásokkal foglalkozó szakaszában érhető el. Megjegyzés: Hamarosan további átláthatósági kártyák is elérhetők lesznek.

Miben különbözik a Flow Studio a többi AI-eszköztől?

A hagyományos AI-eszközök némelyike egy fekete dobozhoz hasonlít – egykattintásos megoldás, ahol a felhasználónak nincs sok befolyása az eredményre. A Flow Studio azonban más. Úgy tervezték, hogy ne csak Önért, hanem Önnel együtt dolgozzon. A Flow Studio szabályozható és irányítható mesterséges intelligenciája az Ön kezébe helyezi az irányítást. A folyamat irányításával és az eredmények finomításával úgy formálhatja a végeredményt, hogy az valóban tükrözze a kreatív elképzeléseit. Itt nem csak megnyom egy gombot, és reménykedik a legjobbakban – itt életre keltheti elképzeléseit a megfelelő eszközökkel és a kreativitását támogató AI segítségével.

Mutasson többet