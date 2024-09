Alapértelmezés szerint Autodesk Account-fiókjában automatikusan található egy olyan csapat, amelyhez az összes felhasználója és Autodesk-előfizetése tartozik. Opcionálisan további csapatokat is létrehozhat. További csapatok létrehozása akkor lehet hasznos, ha a vállalatához több olyan vállalat vagy szervezet tartozik, amelyek nem kapcsolódnak egymáshoz, de a teljes szervezet számára, központilag szeretne előfizetést vásárolni. Ha minden részleghez létrehoz egy csapatot, akkor az egyes csapatok rendszergazdái a szervezete által birtokolt összes előfizetés helyett csak a részlegük által fizetett előfizetéseket kezelik. Az előfizetéseket át is helyezheti a csapatok között, és továbbra is ugyanazon elsődleges rendszergazda kezelheti őket.

Példák a csapatok szolgáltatásaira:

A csapatnevek megjelennek a fiók Szerződés részletei szakaszában, így amikor eljön az ideje a megújítással vagy vásárlással kapcsolatos döntések meghozatalának, láthatja, hogy mely előfizetések mely csapatokhoz tartoznak. Ez megkönnyíti a megújítások nyomon követését.

Rendszergazdákat delegálhat egy vagy több csapat kezeléséhez. A rendszergazdák átnevezhetik a csapatokat, illetve felhasználókat hívhatnak meg és rendelhetnek hozzá a termékekhez.

A használati jelentéseket szűrheti csapatok alapján, így megtekintheti, hogy az adott csapat felhasználói hány munkahelyet használnak. A használati jelentések segítségével meghatározhatja, hogy az adott csapattal kapcsolatos felhasználó-hozzárendelések és üzleti döntések hatékonyak-e.

Fontos tudni, hogy a csapatok nem azonosak az Autodesk Account-fiókban elérhető csoportokkal. A csoportok használatával rendszerezheti és a felhasználókhoz rendelheti a termékeket. Ahelyett, hogy a felhasználókat egyenként rendelné a termékekhez, csoportokba rendezheti és szerepkör szerint kezelheti őket, így az egyes csoportok tagjai ugyanazokhoz a termékekhez férhetnek hozzá. Létrehozhat például egy csoportot az AutoCAD-et használó építészek számára. További információ: Csoportok kezelése.

Megjegyzés: A csapatok használata a Klasszikus felhasználókezelésben nem támogatott.

Az alábbi műveletek elvégzéséhez jelentkezzen be először az Autodesk Account-fiókba a manage.autodesk.com webhelyen.