Bármelyik felhasználót (az elsődleges és másodlagos rendszergazdák kivételével) beállíthatja külső felhasználóként a Felhasználókezelés területen. Ezt általában azon személyeknél szokás megtenni, akik nem alkalmazottak, például alvállalkozóknál vagy forgalmazóknál.
Megjegyzés: Azok a felhasználók, akiknek hozzáadása automatikusan történik egy csomópontból a csapatába egy integrált felhőalapú együttműködési terméken (például Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build vagy Autodesk Takeoff) keresztül, alapértelmezés szerint külső felhasználóként vannak megjelölve.
A csapat beállításainál tartományalapú felhasználói szabályokat hozhat létre, amelyek automatikusan kezelik, hogy ki számít normál vagy külső felhasználónak. A külső felhasználók szabályzattal való beállításához aktiválja a tartományalapú külső felhasználókat a csapat beállításainál.
A tartományalapú felhasználói szabályok kezelésének részletes lépéseiért lásd: Felhasználói szerepkörszabályzat kezelése.
