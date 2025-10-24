FIÓKKEZELÉS RENDSZERGAZDÁK SZÁMÁRA

Külső felhasználók megjelölése

Bármelyik felhasználót (az elsődleges és másodlagos rendszergazdák kivételével) beállíthatja külső felhasználóként a Felhasználókezelés területen. Ezt általában azon személyeknél szokás megtenni, akik nem alkalmazottak, például alvállalkozóknál vagy forgalmazóknál.

 

Megjegyzés: Azok a felhasználók, akiknek hozzáadása automatikusan történik egy csomópontból a csapatába egy integrált felhőalapú együttműködési terméken (például Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build vagy Autodesk Takeoff) keresztül, alapértelmezés szerint külső felhasználóként vannak megjelölve.

 

Külső felhasználó megjelölése a felhasználói adatoknál

  1. Lépjen a Felhasználókezelés területre, és válassza a Felhasználó szerint lehetőséget.
  2. Keresse meg és válassza ki a megfelelő felhasználót.
  3. Válassza a Szerepkör módosítása lehetőséget.
  4. A rendelkezésre álló szerepkörök közül válassza a Külső felhasználó lehetőséget.
  5. Mentse a módosításokat. 

Külső felhasználó megjelölése felhasználói szerepkörszabályzattal

A csapat beállításainál tartományalapú felhasználói szabályokat hozhat létre, amelyek automatikusan kezelik, hogy ki számít normál vagy külső felhasználónak. A külső felhasználók szabályzattal való beállításához aktiválja a tartományalapú külső felhasználókat a csapat beállításainál.

 

A tartományalapú felhasználói szabályok kezelésének részletes lépéseiért lásd: Felhasználói szerepkörszabályzat kezelése.

