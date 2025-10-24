Bármelyik felhasználót (az elsődleges és másodlagos rendszergazdák kivételével) beállíthatja külső felhasználóként a Felhasználókezelés területen. Ezt általában azon személyeknél szokás megtenni, akik nem alkalmazottak, például alvállalkozóknál vagy forgalmazóknál.

Megjegyzés: Azok a felhasználók, akiknek hozzáadása automatikusan történik egy csomópontból a csapatába egy integrált felhőalapú együttműködési terméken (például Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build vagy Autodesk Takeoff) keresztül, alapértelmezés szerint külső felhasználóként vannak megjelölve.