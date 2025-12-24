Az Erőforrás- és API-használat központosított nézetet biztosít, ahol át lehet tekinteni a csapat által használt minden erőforrás valós idejű egyenlegeit. Ennek segítségével az (elsődleges, másodlagos, SSO) Autodesk-fiókadminisztrátorok figyelhetik a használatot, megújításokat tervezhetnek, valamint elkerülhetik a szolgáltatás-megszakadást. Minden erőforrás kártya formátumban jelenik meg. A kártyán a következő adatok láthatók:

Rendelkezésre álló egyenleg: A fennmaradó egységeket mutatja a teljes vásárlással összehasonlítva (pl. 140 a rendelkezésre álló 150-ből ).

A fennmaradó egységeket mutatja a teljes vásárlással összehasonlítva (pl. 140 ). Teljes megvásárolt kapacitás: Megjeleníti a termékhez megvásárolt összes egységet (pl. 60 000 egység ).

Megjeleníti a termékhez megvásárolt összes egységet (pl. ). Egyenleg lejárati és frissítési adatai: Kiemeli, hogy mikor ér véget a hozzáférés, vagy hogy mikor frissülnek az egyenlegek (pl. 30 napon belül véget ér, 12 napon belül frissül).

Minden erőforrás, az API-kat is beleértve, csapatszinten össze van vonva. Ha például 1000 eszköz érhető el az Info360 Asset számára az A csapatban, az A csapat teljes hozzáféréssel rendelkező felhasználói érkezési sorrendben férhetnek hozzá az eszközökhöz.