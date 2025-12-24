FIÓKKEZELÉS RENDSZERGAZDÁK SZÁMÁRA

Erőforrás- és API-használat

Az Autodesk Account-fiók Erőforrás- és API-használat irányítópultja valós idejű egyenlegeket és használati adatokat jelenít meg az erőforrásokra (a kapacitásalapú előfizetésekben használt elemekre) és az API-kra vonatkozóan. További információ a kapacitásalapú előfizetésekről (angol).

Áttekintés

 

Az Erőforrás- és API-használat központosított nézetet biztosít, ahol át lehet tekinteni a csapat által használt minden erőforrás valós idejű egyenlegeit. Ennek segítségével az (elsődleges, másodlagos, SSO) Autodesk-fiókadminisztrátorok figyelhetik a használatot, megújításokat tervezhetnek, valamint elkerülhetik a szolgáltatás-megszakadást. Minden erőforrás kártya formátumban jelenik meg. A kártyán a következő adatok láthatók:
  • Rendelkezésre álló egyenleg: A fennmaradó egységeket mutatja a teljes vásárlással összehasonlítva (pl. 140 a rendelkezésre álló 150-ből).
  • Teljes megvásárolt kapacitás: Megjeleníti a termékhez megvásárolt összes egységet (pl. 60 000 egység).
  • Egyenleg lejárati és frissítési adatai: Kiemeli, hogy mikor ér véget a hozzáférés, vagy hogy mikor frissülnek az egyenlegek (pl. 30 napon belül véget ér, 12 napon belül frissül).

Minden erőforrás, az API-kat is beleértve, csapatszinten össze van vonva. Ha például 1000 eszköz érhető el az Info360 Asset számára az A csapatban, az A csapat teljes hozzáféréssel rendelkező felhasználói érkezési sorrendben férhetnek hozzá az eszközökhöz.

 

API- és kapacitásalapú termékek használatát megjelenítő irányítópult.

API-egyenleg

 

Az egyes API-egységek számlázási mérőszáma a felszámolt egység. Minden felszámolt egység rögzített mértékű API-használatnak felel meg.

 

Az ingyenes szintet használó előfizetők számára a felszámolt egységeknek nincs költsége. Az API-egyenleg frissül egy teljes egység felhasználása után. Ha például 1 egység 20 feldolgozási perc, az egyenleg 20 percnyi használat után frissül.

 

A fizetős szintű előfizetőknek nem számlázunk ki és nem számítunk fel tokeneket a részlegesen felhasznált egységekért. Ha például csak 10 feldolgozási percet használ fel egy számlázási ciklusban, és a felszámolt egység 20 perc, akkor nem számítjuk fel a 10 perc költségét. A felhasznált 10 percet a rendszer átviszi a következő számlázási ciklusra.

 

Ha egy adott csapatban vegyesen vannak előfizetési típusok, a rendszer a következő sorrendben számítja ki az API-használatot:

  1. Ingyenes szint
  2. Token Flex (EBA)
  3. Flex
  4. Fizetés használat alapján

Az API-használat és a használat lebontása

 

Ezek a szakaszok a tényleges használatot mutatják, nem a felszámolt egységeket. Megjegyzés:

  • A használati adatok az egyezményes koordinált világidőn (UTC) alapulnak.
  • A használati adatok némi késéssel frissülnek – ez általában néhány perc, de akár 30 perc is lehet. Ha nem jelennek meg a legutóbbi API-hívások, várjon egy kicsit, és frissítse az oldalt.
  • A jelentésekben legfeljebb 24 hónapnyi előzményadat érhető el.

Fizetés használat alapján

 

Ha használat alapján fizet az előfizetésért:

  • Ön a felelős azért, hogy a fizetési móddal kapcsolatos információk mindig naprakészek legyenek. Minden számlázási ciklus végén Ön mint vásárló számlát kap az elmentett fizetési módra felszámolt automatikus terhelésekről.
  • A számlázási ciklus a vásárlás időpontjában rögzített földrajzi helyen/időzónán alapul. Ha például július 15-én vásárolt, az első számlázási ciklus július 15-től augusztus 14-ig tart. A számlázási ciklus dátumai eltérhetnek az API-használat nyomon követése során figyelembe vett időzónától (UTC).
  • A számlán feltüntetett díjak a felhasznált felszámolt egységek számán alapulnak. Minden olyan használat, amely nem merít ki egy teljes felszámolt egységet, a következő számlázási ciklusban lesz kiszámlázva.

Segítségre van szüksége? Az Autodesk Assistant a rendelkezésére áll!

Az Assistant segít válaszokat találni a kérdéseire, vagy felvenni a kapcsolatot egy ügyfélszolgálati munkatárssal.

Kérdezze az Assistantet

Milyen támogatási szinttel rendelkezik?

A különböző előfizetési csomagok különböző támogatási kategóriákat kínálnak. Ismerje meg, hogy milyen szintű támogatás elérhető a csomaghoz.

Támogatási szintek megtekintése