Integrált BIM-eszközök, köztük a Revit, az AutoCAD és a Civil 3D
gyártás
Az Inventorra és az AutoCAD-re épülő professzionális CAD-/CAM-eszközök
szórakoztatóipar
Szórakoztató tartalmak előállítására alkalmas eszközök (például 3ds Max és Maya)
Az Autodesk Account-fiók Erőforrás- és API-használat irányítópultja valós idejű egyenlegeket és használati adatokat jelenít meg az erőforrásokra (a kapacitásalapú előfizetésekben használt elemekre) és az API-kra vonatkozóan. További információ a kapacitásalapú előfizetésekről (angol).
Minden erőforrás, az API-kat is beleértve, csapatszinten össze van vonva. Ha például 1000 eszköz érhető el az Info360 Asset számára az A csapatban, az A csapat teljes hozzáféréssel rendelkező felhasználói érkezési sorrendben férhetnek hozzá az eszközökhöz.
Az egyes API-egységek számlázási mérőszáma a felszámolt egység. Minden felszámolt egység rögzített mértékű API-használatnak felel meg.
Az ingyenes szintet használó előfizetők számára a felszámolt egységeknek nincs költsége. Az API-egyenleg frissül egy teljes egység felhasználása után. Ha például 1 egység 20 feldolgozási perc, az egyenleg 20 percnyi használat után frissül.
A fizetős szintű előfizetőknek nem számlázunk ki és nem számítunk fel tokeneket a részlegesen felhasznált egységekért. Ha például csak 10 feldolgozási percet használ fel egy számlázási ciklusban, és a felszámolt egység 20 perc, akkor nem számítjuk fel a 10 perc költségét. A felhasznált 10 percet a rendszer átviszi a következő számlázási ciklusra.
Ha egy adott csapatban vegyesen vannak előfizetési típusok, a rendszer a következő sorrendben számítja ki az API-használatot:
Ezek a szakaszok a tényleges használatot mutatják, nem a felszámolt egységeket. Megjegyzés:
Ha használat alapján fizet az előfizetésért:
Az Assistant segít válaszokat találni a kérdéseire, vagy felvenni a kapcsolatot egy ügyfélszolgálati munkatárssal.
Milyen támogatási szinttel rendelkezik?
A különböző előfizetési csomagok különböző támogatási kategóriákat kínálnak. Ismerje meg, hogy milyen szintű támogatás elérhető a csomaghoz.