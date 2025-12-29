Fiókkezeléssel kapcsolatos alapismeretek

Áttekintés: Előfizetés megújítása

Megújíthatja az előfizetéseit és megismerheti a megújítási lehetőségeket.

 

Az alábbiakban néhány fontos tudnivalóról olvashat az előfizetések megújításával kapcsolatban:

 

Egy szervezet előfizetéseit csak az előfizetés vásárlója újíthatja meg.

 

A vásárlók a fő kapcsolattartók az Autodesk felé, és Ön akkor minősül vásárlónak, ha megrendelést ad le, és az Autodesktől vásárlási, számlázási és megújítási e-maileket kap. A fiókban egyéb önkiszolgáló funkciókat is kezelhet, például a feltételek megváltoztatását és a munkahelyek hozzáadását. A vásárlók egyben az előfizetés elsődleges rendszergazdái (adminisztrátorai) is, hacsak nem ruházzák át a rendszergazdai szerepkört valaki másra. A vásárló úgy is átadhatja elsődleges rendszergazdai szerepkörét valaki másnak a szervezeten belül, hogy a vásárlói felelősségi köreit továbbra is megtartja. A vásárlói szerepkör korábbi neve szerződéskezelő volt.

 

Az Autodesk-előfizetéseket automatikusan; manuálisan a kifizetéskor; árajánlaton keresztül, egyenként vagy tömegesen újíthatja meg, a megújítási dátum előtt legfeljebb 90 nappal, illetve a lejárati dátum után legfeljebb 30 vagy 45 nappal, a jogosultságtól és a vonatkozó feltételektől függően. Annak érdekében, hogy elkerülje a szoftverhez való hozzáférés elvesztését, érdemes megújítania előfizetését a megújítási/lejárati dátumig. Lépjen be az Autodesk Account-fiókjába.

 

Bizonyos esetekben csak manuálisan újíthatja meg az előfizetését. Ha az Autodesk Account-fiókjában nem lát megújítási lehetőségeket, vegye fel a kapcsolatot Autodesk Partnerével vagy értékesítési csapatunkkal a megújításhoz.

 

Ha csökkenteni szeretné a munkahelyek számát vagy módosítani szeretné egy megújítás időtartamát, a módosítások elvégzéséhez lépjen az előfizetés részleteihez Autodesk Account-fiókjában. Vagy válassza az automatikus megújítást, vagy kérjen egy, a kívánt módosításokat tartalmazó árajánlatot Autodesk Partnerétől vagy értékesítési csapatunktól.

 

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy nem minden előfizetésnél vagy országban áll rendelkezésre az összes megújítási lehetőség.

