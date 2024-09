Egyfelhasználós előfizetés, Autodesk Flex vagy vállalati üzleti szerződés. A rendszergazdák telepíthetik a szoftvert, így a hozzárendelt felhasználók több eszközről is hozzáférhetnek, de egyszerre csak egy jogosult felhasználó férhet hozzá egy licenchez. Az egyfelhasználós előfizetések esetében a felhasználóknak a szoftveres hozzáférésük engedélyezéséhez be kell jelentkezniük.

Megjegyzés: Ha a virtuális környezet az újraindításkor nem őrzi meg a felhasználó MAC-címét, a felhasználónak minden munkamenetben be kell jelentkeznie a szoftver eléréséhez.