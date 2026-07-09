La configuración de IA avanzada puede aplicarse a diferentes niveles en función de las modalidades de producto y administrador.
Configuración a nivel de centro
Como administrador, puede gestionar la configuración de IA avanzada en su cuenta de Autodesk Account para los centros que cuenten con esta posibilidad.
La configuración del centro:
Controla el acceso a las funciones de IA avanzada para el centro.
Controla si el contenido del cliente en ese centro puede utilizarse para el posterior entrenamiento de la IA avanzada.
Se convierte en la configuración por defecto para los nuevos proyectos de ese centro.
Permite o impide que se modifique la opción configurada a nivel de proyecto. De esta manera, los administradores de cuenta y de proyecto dentro del centro podrían aplicar a proyectos individuales una configuración de IA avanzada diferente, si el producto ofrece esta posibilidad.
Configuración a nivel de proyecto
Algunos productos de Autodesk permiten la configuración de IA avanzada a nivel de proyecto.
Cuando está disponible la configuración a nivel de proyecto:
Un proyecto puede aplicar una configuración distinta de la del centro del que depende.
Los administradores del proyecto gestionan la configuración en la experiencia de administrador local del producto.
Aun así, los proyectos nuevos seguirán heredando la configuración por defecto del centro.
El permiso para usar una configuración diferente en cada proyecto se controla a través de la opción de modificación en el nivel de proyecto,
en el mismo diálogo que se emplea para establecer la configuración por defecto del centro.