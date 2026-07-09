ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS PARA ADMINISTRADORES

Gestionar la configuración de IA avanzada

La configuración de IA avanzada permite a los administradores controlar si los usuarios de un centro o proyecto pueden acceder a las funciones de IA avanzada. También controla si el contenido del cliente en ese centro o proyecto se puede utilizar para el posterior entrenamiento de la IA avanzada.

 

Puede gestionar la configuración de IA avanzada:

  • A nivel de centro en Autodesk Account

  • A nivel de proyecto en aquellos productos que lo ofrezcan

Los cambios pueden tardar unas horas en surtir efecto.

 

Las funciones de IA estándar seguirán estando disponibles y no se verán afectadas por esta configuración.

 

Página de Centros en Productos y servicios que muestra centros de Forma con su región y su configuración de IA avanzada.

 

Índice

Antes de cambiar esta configuración

Cuando esta experiencia esté disponible, la IA avanzada estará activada por defecto para todos los proyectos en los centros que tengan esta posibilidad. Puede cambiar la configuración en cualquier momento si prefiere desactivar la IA avanzada.

 

La configuración de IA avanzada se aplica a las funciones de IA avanzada en bloque. No es posible activar o desactivar funciones de IA avanzada por separado.

 

Si activa la IA avanzada Si desactiva la IA avanzada
Los usuarios del centro o proyecto seleccionado pueden acceder a las funciones de IA avanzada. Los usuarios del centro o proyecto seleccionado no pueden acceder a las funciones de IA avanzada.
Los contenidos de ese centro o proyecto pueden utilizarse para el posterior entrenamiento de la IA avanzada. Los contenidos de ese centro o proyecto no se utilizarán para el posterior entrenamiento de la IA avanzada, a partir de ese momento.
Los proyectos nuevos heredan la configuración del centro, a menos que la configuración a nivel de proyecto permita una opción distinta. Los proyectos nuevos heredan la configuración del centro, a menos que la configuración a nivel de proyecto permita una opción distinta.
Los cambios pueden tardar unas horas en surtir efecto. Los cambios pueden tardar unas horas en surtir efecto.

 

Nota: Desactivar la IA avanzada no altera retroactivamente los modelos que ya se hayan entrenado.

 

Nota: No existe un parámetro independiente para mantener activadas las funciones de IA avanzada pero, al mismo tiempo, evitar que el contenido del cliente se utilice para el posterior entrenamiento de la IA avanzada.

Cómo se aplica la configuración de IA avanzada

La configuración de IA avanzada puede aplicarse a diferentes niveles en función de las modalidades de producto y administrador.

Configuración a nivel de centro

Como administrador, puede gestionar la configuración de IA avanzada en su cuenta de Autodesk Account para los centros que cuenten con esta posibilidad.

 

La configuración del centro:

  • Controla el acceso a las funciones de IA avanzada para el centro.

  • Controla si el contenido del cliente en ese centro puede utilizarse para el posterior entrenamiento de la IA avanzada.

  • Se convierte en la configuración por defecto para los nuevos proyectos de ese centro.

  • Permite o impide que se modifique la opción configurada a nivel de proyecto. De esta manera, los administradores de cuenta y de proyecto dentro del centro podrían aplicar a proyectos individuales una configuración de IA avanzada diferente, si el producto ofrece esta posibilidad.

Configuración a nivel de proyecto

Algunos productos de Autodesk permiten la configuración de IA avanzada a nivel de proyecto.

 

Cuando está disponible la configuración a nivel de proyecto:

  • Un proyecto puede aplicar una configuración distinta de la del centro del que depende.

  • Los administradores del proyecto gestionan la configuración en la experiencia de administrador local del producto.

  • Aun así, los proyectos nuevos seguirán heredando la configuración por defecto del centro.

  • El permiso para usar una configuración diferente en cada proyecto se controla a través de la opción de modificación en el nivel de proyecto,

    en el mismo diálogo que se emplea para establecer la configuración por defecto del centro.

Cambiar la configuración de IA avanzada en su cuenta de Autodesk Account

Antes de empezar

Compruebe que tenga los permisos de administrador necesarios para el centro.

Varían de una organización a otra, pero pueden incluir:

  • Administrador principal

  • Administrador secundario

  • Otra función de administrador aprobada para la gestión del centro

Activar o desactivar la IA avanzada para un centro

  1. Inicie sesión con su cuenta de Autodesk Account.

  2. Entre en Productos y servicios.

  3. Seleccione Centros.

  4. Busque el centro que quiere modificar.

  5. Modifique la configuración de una de estas maneras:

    • Seleccione uno o varios centros y pulse en Acciones > Actualizar la configuración de IA.

      Página de Centros en Productos y servicios que muestra la opción Actualizar la configuración de IA en Acciones.

    • Abra el menú Más acciones (…) del centro en cuestión y pulse en Actualizar la configuración de IA.

      Pestaña de Productos y servicios que muestra un centro de Forma con la opción Actualizar la configuración de IA.

  6. Revise el valor que aparece en la columna IA avanzada:

    • Activado por defecto para todos los proyectos: la IA avanzada está activada para todos los proyectos del centro.

    • Desactivado por defecto para todos los proyectos: la IA avanzada está desactivada para todos los proyectos del centro.

    • Activado por defecto (se puede modificar): la IA avanzada está activada por defecto para todos los centros pero los administradores del centro pueden aplicar una configuración distinta en proyectos individuales.

    • Desactivado por defecto (se puede modificar): la IA avanzada está desactivada, pero los administradores del centro pueden aplicar una configuración distinta en proyectos individuales.

    • N/D: la configuración de IA avanzada no está disponible para el centro seleccionado.

    • Desactivado por defecto para todos los proyectos (icono de advertencia): la IA avanzada está desactivada a nivel de cuenta y los administradores no pueden cambiarla.

  7. Elija si quiere permitir a los administradores de centro personalizar la configuración de IA avanzada a nivel de proyecto, con la opción Modificación en el nivel de proyecto.

  8. Elija si quiere activar o desactivar por defecto la IA avanzada para todos los proyectos.

    Ventana emergente de configuración de IA avanzada que muestra el funcionamiento por defecto y la opción de modificarlo a nivel de proyecto.

  9. Guarde los cambios.

También puede seleccionar varios centros para aplicarles la misma configuración a la vez.

Los cambios pueden tardar unas horas en surtir efecto.

Desactivar la IA avanzada: qué hace y qué no hace

Qué hace la desactivación de la IA avanzada

Desactivar la IA avanzada para un centro o proyecto:

  • Elimina el acceso a las funciones de IA avanzada en ese ámbito.

  • Evita que el contenido del cliente de ese ámbito se utilice para entrenar la IA avanzada (a partir de ese momento).

Esto se aplica únicamente al centro o proyecto seleccionado.

Qué no hace la desactivación de la IA avanzada

Desactivar la IA avanzada no:

  • Desactiva las funciones de IA estándar.

  • Elimina el entrenamiento que los modelos ya han obtenido con ese centro o proyecto.

  • Altera retroactivamente los modelos ya entrenados.

  • Proporciona reentrenamiento de modelos específico para el cliente.

  • Elimina modelos ya entrenados.

  • Crea un control independiente para restringir el uso del contenido del cliente y a la vez mantiene activas las funciones de IA avanzada.

Tiempos de propagación de los cambios

Una vez modificada la configuración:

  • Los cambios en el acceso pueden tardar unas horas en surtir efecto.

  • Cada producto puede actualizarse a ritmos distintos.

  • La propagación completa puede tardar hasta unas horas.

IA avanzada frente a IA estándar

La IA avanzada y la IA estándar se gestionan de manera diferente.

 

Categoría de funciones Esta configuración la controla
Funciones de IA avanzada
Funciones de IA estándar No

 

Las funciones de IA estándar siguen estando disponibles aunque se desactive la IA avanzada.

 

Autodesk Assistant es una función de IA estándar. Si Autodesk Assistant intenta acceder a una funcionalidad de IA avanzada en un centro o proyecto en el que la IA avanzada esté desactivada, esa funcionalidad no estará disponible.

Situaciones comunes para los administradores

Situación: quiere que todos los proyectos de un centro tengan la misma configuración

Active o desactive la IA avanzada a nivel del centro y no permita la modificación a nivel de proyecto.

 

Cuadro de diálogo de funciones de IA avanzada con la opción activada por defecto y la casilla de modificación a nivel de proyecto.

 

Los proyectos nuevos heredarán la configuración del centro de manera automática.

Situación: un proyecto concreto requiere una configuración diferente

Si el producto admite la configuración a nivel de proyecto:

  1. Permita la modificación en el nivel de proyecto para el centro.

  2. Abra la modalidad de administrador local del producto.

  3. Modifique la configuración del proyecto aparte del resto del centro.

Entonces, el proyecto tendrá una configuración diferente de la del centro del que depende.

Situación: los usuarios siguen viendo las funciones de IA avanzada tras un cambio

Los cambios pueden tardar unas horas en propagarse entre todos los productos y servicios.

Compruebe:

  • Que se haya hecho el cambio en el centro o proyecto correcto.

  • Que el usuario pertenezca al centro o proyecto correspondiente.

  • Que el producto ofrezca la configuración que ha establecido.

Resolución de problemas

Resolución Qué cosas comprobar
No es posible editar la configuración. Compruebe que tenga la función de administrador requerida.
No aparece la configuración. Es posible que el centro o el producto no ofrezcan configuración de IA avanzada.
Los usuarios siguen teniendo acceso a la IA avanzada después de desactivarla. Espere unas horas a que se propaguen los cambios.
En un proyecto no se puede aplicar una configuración diferente. Compruebe que la opción de modificar la configuración a nivel de proyecto esté disponible y que el centro la tenga activada.
Sigue apareciendo Autodesk Assistant Autodesk Assistant es una función de IA estándar, por lo que va a estar siempre disponible.

Eventos en el registro de actividades

En el registro de actividades pueden figurar eventos como:

  • Restricciones de la IA avanzada a nivel del sistema.

  • Cambios en la configuración a nivel de centro por parte de los administradores.

Ejemplos de mensajes del registro de actividades:

  • El sistema ha desactivado la IA avanzada para todos los centros y proyectos de este equipo.

  • Antonio Martínez actualizó la configuración de IA avanzada en el centro X.

Preguntas frecuentes

¿Qué cosas controla la configuración de IA avanzada?

Esta configuración controla:

  • El acceso a las funciones de IA avanzada.

  • Si el contenido del cliente del ámbito seleccionado puede utilizarse para el posterior entrenamiento de la IA avanzada.

¿Puedo controlar cada función de IA avanzada por separado?

No. La configuración se aplica a las funciones de IA avanzada en bloque.

¿Puedo mantener activadas las funciones de IA avanzada y, al mismo tiempo, evitar que el contenido de cliente se utilice para entrenar la IA avanzada?

No. No existe un control independiente para cada uno de estos aspectos.

¿Los cambios son inmediatos?

No. Pueden tardar unas horas en surtir efecto.

¿Desactivar la IA avanzada afecta a las funciones de IA estándar?

No. Las funciones de IA estándar siguen estando disponibles.

¿Puedo cambiar la configuración de IA avanzada para toda mi cuenta de Autodesk Account?

No. No es posible hacer cambios en la configuración de IA avanzada a nivel de cuenta a través de su cuenta de Autodesk Account.

Si desactivo la IA avanzada, ¿se borran mis contenidos de los modelos que ya los hayan usado para entrenarse?

No. Desactivar la IA avanzada no altera retroactivamente los modelos que ya se hayan entrenado.

¿Qué pasa con los proyectos nuevos?

Los proyectos nuevos heredan la configuración del centro del que dependen, a menos que la configuración a nivel de proyecto permita una opción distinta.

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