Soporte técnico para la instalación virtual

Autodesk proporciona soporte técnico para garantizar que su software funcione correctamente, pero no proporciona soporte técnico para su entorno virtual. Si tiene un problema que requiera soporte técnico, es posible que nuestros especialistas de soporte deban comprobar si el problema está relacionado con el software y no con el entorno virtual. Podrían solicitarle que replique el comportamiento problemático en un entorno físico. Si se puede replicar, le darán soporte. Si no se puede replicar, debería contactar con su proveedor de virtualización para que le preste asistencia.