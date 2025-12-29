Estos son algunos aspectos importantes que debe saber sobre la renovación de una suscripción:

Para renovar las suscripciones de su organización, debe ser el comprador.

Los compradores se consideran el principal punto de contacto con Autodesk y será comprador si realiza el pedido y recibe mensajes de correo electrónico de Autodesk relacionados con la compra, la facturación y la renovación. También puede gestionar otras funciones de autoservicio en la cuenta, como cambiar los plazos y añadir puestos. Los compradores también son los administradores principales (admin) de la suscripción, a menos que reasignen esta función. Los compradores pueden volver a asignar la función de administrador principal a otra persona de la organización, pero conservarán sus responsabilidades como compradores. Históricamente, la función de comprador se denominaba responsable de contratos.

Puede renovar las suscripciones de Autodesk de forma automática, manualmente al finalizar la compra o mediante un presupuesto, tanto de forma individual como masiva, desde 90 días antes de la fecha de renovación hasta 30 o 45 días después de la fecha de caducidad, según los requisitos y términos aplicables. Sin embargo, para evitar perder el acceso al software, es recomendable renovar la suscripción antes de la fecha de renovación o caducidad. Visite su cuenta de Autodesk Account.

Algunas renovaciones de suscripciones solo se pueden gestionar manualmente. Si no aparece ninguna opción de renovación en su cuenta de Autodesk Account, póngase en contacto con su distribuidor de Autodesk o con nuestro equipo de ventas para efectuar la renovación.

Si desea reducir los puestos o cambiar los plazos de una renovación, vaya a los detalles de la suscripción en su cuenta de Autodesk Account para realizar los cambios. Active la renovación automática o solicite un presupuesto con estos cambios a su distribuidor de Autodesk o a nuestro equipo de ventas.

Nota: Es posible que no todos los métodos de renovación estén disponibles para todas las suscripciones o en todos los países.