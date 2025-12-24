El panel Uso de recursos y API proporciona una vista centralizada en tiempo real de los saldos de todos los recursos de un equipo. Ayuda a los administradores de cuentas de Autodesk Account (principales, secundarios, SSO) a supervisar el consumo, planificar las renovaciones y evitar interrupciones en el servicio. Cada recurso aparece en formato de tarjeta con los siguientes detalles:

Saldo disponible: muestra las unidades restantes en comparación con la compra total (por ejemplo, 140 de 150 disponibles ).

muestra las unidades restantes en comparación con la compra total (por ejemplo, ). Capacidad total adquirida: muestra el total de unidades adquiridas para el producto (p. ej., 60 000 unidades ).

muestra el total de unidades adquiridas para el producto (p. ej., ). Información sobre caducidad y actualización del saldo: se resalta cuando finaliza el acceso o cuando los saldos se actualizan (por ejemplo, finaliza en 30 días o se actualiza en 12 días).

Todos los recursos, incluidas las API, se agrupan en el nivel de equipo. Por ejemplo, si hay 1000 activos disponibles para Info360 Asset en el equipo A, los usuarios con acceso completo en ese equipo podrán acceder a ellos por orden de llegada.