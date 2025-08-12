Actor in canyon style environment looking past camera with AI motion capture markers and bones highlighted, and final CG character render

Autodesk Flow Studio

Cree unos efectos visuales impresionantes con la inteligencia artificial que ya domina

Flow Studio convierte el metraje de vídeo en escenas generadas por ordenador que puede dirigir, editar y exportar. Sin artilugios, sin controles, sin límites. Solo usted y la historia que quiere contar.

¿Qué es Autodesk Flow Studio?

Autodesk Flow Studio (anteriormente, Wonder Studio) es un conjunto de herramientas 3D basadas en la nube y la inteligencia artificial que transforman cualquier metraje de vídeo en vivo en escenas de gráficos generados por ordenador. Todo ello, sin configuraciones engorrosas. Cuente las historias que siempre ha soñado con una IA rápida, accesible y totalmente bajo su control.

  • Cree contenido al ritmo de su mente con herramientas de IA que aceleran el flujo de trabajo sin poner en riesgo la creatividad.

  • Mantenga el control con elementos exportables y editables que se pueden pulir fotograma a fotograma.

  • Finalice sus proyectos con las herramientas que ya conoce gracias a su perfecta integración en Maya, Blender, Unreal Engine y USD.

Descripción general de Flow Studio (vídeo: 1:08 min)

¿Por qué utilizar Flow Studio?

Contar historias sin barreras

Desde cortos independientes hasta grandes epopeyas cinematográficas, ahora tiene a su alcance herramientas de efectos visuales de alta gama. Sin artilugios, sin controles.

Creaciones de nivel superior gracias a la IA

Dirigible, editable y sin cortapisas: herramienta diseñada para ayudar a los artistas, no para reemplazarlos.

Ideal para flujos de trabajo creativos

Agilice la producción con herramientas que acaban con los conflictos y se integran perfectamente en el sistema de producción creativo, desde el contenido digital hasta el trabajo a escala de estudio.

Explore todos los niveles de Flow Studio

Gratis

Gratis 

 

Para creadores curiosos que exploran el uso de efectos visuales con inteligencia artificial para mejorar sus historias sin coste alguno. No se requiere una tarjeta de crédito.

  • 300 créditos/mes
  • Máxima resolución de exportación: 720 píxeles
  • Espacio de almacenamiento: 1 GB
  • Tamaño máximo de carga de vídeo: 100 MB
  • 3 cargas de personajes personalizados
  • Captura de movimiento de una persona

Ver todas las funciones

Acceder ahora

Error

Lite

/mes

 

Para creadores con ganas de conocer las funciones avanzadas de la inteligencia artificial y hacer realidad sus proyectos disfrutando de una mayor flexibilidad.

  • 2100 créditos/mes
  • Máxima resolución de exportación: 1080p
  • Espacio de almacenamiento: 5 GB
  • Tamaño máximo de carga de vídeo: 500 MB
  • 6 cargas de personajes personalizados
  • Captura de movimiento de 2 personas

Ver todas las funciones

Ver opciones de precios

Standard

/mes

 

Para creadores y equipos reducidos que necesitan más opciones de exportación y diseño rápido de prototipos: muestre su valor al instante y escale con seguridad.

  • 6000 créditos/mes
  • Máxima resolución de exportación: 4K
  • Espacio de almacenamiento: 20 GB
  • Tamaño máximo de carga de vídeo: 500 MB
  • 15 cargas de personajes personalizados
  • Captura de movimiento de 3 personas

Ver todas las funciones

 

Ver opciones de precios

Pro

/mes

 

Para equipos grandes que producen a escala: disfrute de todas las funciones para dar cabida a proyectos complejos y listos para la producción.

  • 12 000 créditos/mes
  • Máxima resolución de exportación: 4K
  • Espacio de almacenamiento: 80 GB
  • Tamaño máximo de carga de vídeo: 2000 MB
  • 50 cargas de personajes personalizados
  • Captura de movimiento de 4 personas

Ver todas las funciones

 

Ver opciones de precios

Enterprise

Contactar con ventas para consultar los precios

 

Para estudios y organizaciones que necesitan una escalabilidad, seguridad, control y flexibilidad rigurosos para dar cabida a proyectos de gran volumen y alta precisión.

  • 48 000 créditos/mes
  • Máxima resolución de exportación: 4K
  • Espacio de almacenamiento: 1 TB
  • Tamaño máximo de carga de vídeo: 2000 MB
  • 50 cargas de personajes personalizados
  • Captura de movimiento de 7 personas

Ver todas las funciones

 

Contactar con el departamento de ventas

¿Qué se puede hacer con Flow Studio?

Narraciones creativas más ágiles

Independientemente de lo grande o pequeño que sean el proyecto y el equipo, la interfaz intuitiva de Flow Studio permite a los artistas dedicarse a lo que mejor saben: crear. Cargue metraje de vídeo, escanee fotogramas y asigne rápidamente personajes generados por ordenador a los actores reales que desee integrar. Cree metraje de vídeo exclusivo que se ilumina, se anima y se compone de manera automática.
Imagen en miniatura de captura de movimiento con IA sin marcadores

Captura de movimiento con IA sin marcadores

Integre personajes generados por ordenador en actores reales y capture a la perfección movimientos faciales, corporales y de las manos con la tecnología de captura de movimiento basada en IA de Flow Studio. 

 

Obtenga los datos completos de captura de movimiento de sus proyectos en formatos USD o FBX, con funciones avanzadas de reasignación de animación de los huesos de los personajes y animaciones listas para exportarse.

Explorar la captura de movimiento con IA

Tecnología de vídeo a escena 3D

Convierta cualquier secuencia de vídeo en una escena animada en 3D con la innovadora tecnología de vídeo a escena 3D de Wonder Animation. 

 

Filme y edite secuencias con varios cortes y tomas diferentes, y utilice después la inteligencia artificial para reconstruir la escena en un espacio 3D y correlacionar la posición y el movimiento de cada cámara con los personajes y el entorno.

Explorar la animación/vídeo a escena 3D

Exportaciones de elementos individuales

Exporte exactamente lo que necesita para pulir su trabajo: obtenga los elementos adecuados para cualquier tarea creativa, como los siguientes:

 

  • Captura de movimiento
  • Seguimiento de cámara
  • Escenas 3D
  • Pase de personajes
  • Máscara alfa
  • Plano limpio
  • Renderización final
Explorar elementos de exportación

Integraciones avanzadas

Dé el toque final a su trabajo de manera impecable exportando los resultados a la herramienta que ya usa cotidianamente. Mejore la colaboración con normas abiertas integradas como la descripción de escena universal (USD) (inglés) y posibilite un intercambio de datos fluido entre herramientas 3D profesionales como Maya, Blender y Unreal Engine. Disfrutará de unas exportaciones optimizadas y de gran calidad.

Renderización en la nube automatizada

Mejore la eficiencia y dedique sus equipos informáticos a usos más creativos con la tecnología de renderización basada en la nube de Flow Studio. Envíe varias tareas de renderización a la nube y siga trabajando en otros proyectos al mismo tiempo: reducirá considerablemente los tiempos muertos y los artistas lograrán resultados creativos más rápido. 

Crear. Conectar. Obtener inspiración.

Forme parte de una comunidad cada vez más nutrida de narradores, artistas 3D y cineastas que utilizan Flow Studio para crear, experimentar y avanzar juntos. Colabore con nosotros.

Su historia. A su manera. Con tecnología de Autodesk AI.

Autodesk AI está diseñado para artistas y creadores que quieren avanzar más deprisa, pero sin perder de vista su enfoque. Ya sea para presentar una propuesta de proyecto, dar forma a tomas de efectos visuales o inspirarse, la tecnología avanzada de inteligencia artificial de Flow Studio permite crear con un objetivo y centrarse en su pasión por contar historias.

Obtener una suscripción de Flow Studio

 Fije el precio durante 3 años
Pague con Flex por el uso ocasional que se haga de los productos
Garantía de reembolso de hasta 30 días
Vea más razones para comprar en Autodesk

Producción escalable y segura con nuestros planes empresariales

Acceda a herramientas profesionales con la nueva Media & Entertainment Collection

Cree escenas y personajes impresionantes para la producción de cine, televisión y juegos.

Todas las herramientas creativas que necesita para desarrollar un sistema de producción eficaz y escalable por menos, con cinco puestos de Arnold, 15 veces más potencia de simulación, nuevas funciones exclusivas de simulación de multitudes y captura de movimiento con tecnología de IA.

Qué incluye Media & Entertainment Collection

Preguntas frecuentes

¿Qué es Flow Studio?

Autodesk Flow Studio (anteriormente, Wonder Studio) es un conjunto de herramientas 3D basadas en la nube y con tecnología de Autodesk AI que transforman el metraje de vídeo en vivo en escenas de gráficos generados por ordenador. Todo ello, sin configuraciones engorrosas.

Genera automáticamente elementos de exportación esenciales (como datos de captura de movimiento, seguimiento de cámara, máscaras alfa, planos limpios y pases de personajes), que estarán listos para usarse en herramientas 3D como Autodesk Maya, Blender, Unreal y Autodesk 3ds Max en formato USD.

Con Flow Studio podrá contar las historias que siempre ha soñado con una IA rápida, accesible y totalmente bajo su control.

¿Cómo puedo usar Flow Studio gratis?

Flow Studio ofrece un nivel gratuito a los creadores curiosos que exploran el uso de efectos visuales con inteligencia artificial para mejorar sus historias. Para obtener Flow Studio sin coste alguno, vaya a la página de comparativa y haga clic en "Acceso gratuito".

¿Cómo funcionan los créditos de Flow Studio?

En Flow Studio se usa un sistema de créditos que le permite usar su suscripción como quiera. Cada mes, el usuario obtiene un determinado número de créditos en función del plan adquirido, los cuales podrá gastar en diferentes tipos de proyectos, como capturas de movimiento con IA, acciones en vivo o animaciones/vídeos a escena 3D.

Cada proceso utiliza un número concreto de créditos por segundo. Los créditos se reinician cada mes, así que trate de usarlos antes de que caduquen. Para ver cuántos créditos incluye cada plan, consulte la página de comparativa.

¿Qué diferencia hay entre el seguimiento de cámara y el seguimiento de movimiento?

El seguimiento de cámara analiza el metraje de vídeo para determinar el movimiento de la cámara real en el espacio 3D, lo que permite colocar objetos, actores o efectos 3D en una escena de forma muy precisa. Por otro lado, el seguimiento de movimiento rastrea el movimiento de actores o elementos específicos dentro de un vídeo. El seguimiento de cámara reconstruye la trayectoria de cámara virtual, mientras que el seguimiento de movimiento enlaza gráficos o efectos con objetivos en movimiento.

¿Qué funciones de IA hay disponibles en Flow Studio?

Flow Studio incluye una amplia gama de herramientas con tecnología de IA diseñadas para acelerar los procesos creativos. Las funciones principales son las siguientes: captura de movimiento sin marcadores, tecnología de video a escena 3D y generación automática de elementos esenciales como, por ejemplo, seguimientos de cámara, planos limpios, máscaras alfa y pases de personajes.

Todo está listo para la exportación a su herramienta 3D preferida, como Maya, Blender o Unreal, para que pueda pulir y completar su trabajo fácilmente con pleno control creativo.

¿Qué medidas toma Autodesk para garantizar el uso responsable y ético de la IA y del aprendizaje automático?

Algunas funciones de Autodesk AI no aprovechan el aprendizaje automático y, por lo tanto, no requieren datos para el entrenamiento de los modelos subyacentes. Cuando una función de IA requiere datos para su entrenamiento, Autodesk utiliza diferentes orígenes de datos según la función. Puede obtener más información sobre si una función de Autodesk IA se basa en el aprendizaje automático y sobre los orígenes de datos que se utilizan para su entrenamiento en la tarjeta de transparencia de IA de la función, que se encuentra en la sección sobre IA de confianza del Centro de confianza de Autodesk (inglés). Nota: Próximamente habrá disponibles más tarjetas de transparencia.

¿Qué diferencia a Flow Studio de otras herramientas de IA?

Muchas herramientas de IA tradicionales se parecen a la caja negra de un avión: una solución aparentemente sencilla, pero cuyos resultados no nos dan mucho margen de maniobra. Flow Studio es diferente, ya que no se ha diseñado solo para trabajar para usted, sino para trabajar junto a usted. Flow Studio ofrece una IA controlable y dirigible que pone al usuario al mando. Podrá guiar el proceso, pulir los resultados y dar forma a la salida final para que refleje de verdad su visión creativa. No se trata de pulsar un botón y cruzar dedos, sino de tener las herramientas adecuadas para hacer sus ideas realidad, con la inteligencia artificial como catalizador creativo.

Ver más