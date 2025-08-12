Integre personajes generados por ordenador en actores reales y capture a la perfección movimientos faciales, corporales y de las manos con la tecnología de captura de movimiento basada en IA de Flow Studio.

Obtenga los datos completos de captura de movimiento de sus proyectos en formatos USD o FBX, con funciones avanzadas de reasignación de animación de los huesos de los personajes y animaciones listas para exportarse.