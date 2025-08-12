Autodesk Flow Studio (anteriormente, Wonder Studio) es un conjunto de herramientas 3D basadas en la nube y con tecnología de Autodesk AI que transforman el metraje de vídeo en vivo en escenas de gráficos generados por ordenador. Todo ello, sin configuraciones engorrosas.
Genera automáticamente elementos de exportación esenciales (como datos de captura de movimiento, seguimiento de cámara, máscaras alfa, planos limpios y pases de personajes), que estarán listos para usarse en herramientas 3D como Autodesk Maya, Blender, Unreal y Autodesk 3ds Max en formato USD.
Con Flow Studio podrá contar las historias que siempre ha soñado con una IA rápida, accesible y totalmente bajo su control.