La política de funciones de usuario permite designar usuarios como usuarios externos o estándar.

Un usuario externo es alguien ajeno a la organización, como un contratista o un proveedor, que necesita acceder a los productos o los servicios de Autodesk. Esta función, anteriormente denominada usuario invitado, garantiza una colaboración segura sin necesidad de mostrar recursos internos confidenciales.

Puede elegir la política que se aplica a los usuarios externos, ya sea mediante el uso de la configuración por defecto en Administración de usuarios o reglas basadas en nombres de dominio. Esto le ayuda a controlar si se trata a alguien como usuario externo o estándar, lo que simplifica la administración de acceso de forma segura y transparente.