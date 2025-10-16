ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS PARA ADMINISTRADORES

Administrar la política de funciones de usuario

La política de funciones de usuario permite designar usuarios como usuarios externos o estándar.

 

Un usuario externo es alguien ajeno a la organización, como un contratista o un proveedor, que necesita acceder a los productos o los servicios de Autodesk. Esta función, anteriormente denominada usuario invitado, garantiza una colaboración segura sin necesidad de mostrar recursos internos confidenciales.

 

Puede elegir la política que se aplica a los usuarios externos, ya sea mediante el uso de la configuración por defecto en Administración de usuarios o reglas basadas en nombres de dominio. Esto le ayuda a controlar si se trata a alguien como usuario externo o estándar, lo que simplifica la administración de acceso de forma segura y transparente.

 

Administración de usuarios por defecto basada en usuarios externos

Cuando se utiliza la política por defecto basada en la administración de usuarios, cualquier persona añadida al equipo a través de un producto de colaboración en la nube de Autodesk, como Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build o Autodesk Takeoff, se establece automáticamente como usuario externo en la cuenta de Autodesk Account. 

 

Usuarios externos basados en dominio

Si decide utilizar reglas basadas en dominio, puede configurar una lista de dominios de correo electrónico aprobados para el equipo. Esto le permite administrar automáticamente quién se considera un usuario estándar o externo. Cualquier persona añadida con una dirección de correo electrónico de un dominio aprobado se asignará como usuario estándar, mientras que los usuarios con direcciones de correo electrónico de otros dominios se establecerán automáticamente como usuarios externos. 

 

Para cambiar la función de los usuarios que no se ajustan a la política basada en dominio, consulte Ver excepciones de la política de funciones de usuario.

 

Nota: Incluya el dominio de la organización para la sincronización de identificación única (SSO) o de directorios en las reglas basadas en dominio. De este modo, se garantiza que los miembros del equipo que usen SSO se reconozcan automáticamente como usuarios estándar.

Para añadir dominios

  1. Vaya a Configuración > Configuración del equipo en la cuenta de Autodesk Account.
  2. Seleccione el equipo al que desea aplicar la política.
  3. Vaya a Política de funciones de usuario y seleccione Administrar política.
  4. Seleccione Basado en dominio.
  5. Aquí puede añadir nuevos dominios. Utilice Añadir nuevo para añadir tantos dominios como necesite.
  6. Seleccione Aplicar cambios.
  7. Confirme la actualización de la política.
  8. La política de funciones de usuario se ha cambiado a la opción Basado en dominio. A los nuevos usuarios añadidos al equipo se les asignarán funciones según su dominio. Los administradores principales, secundarios y de identificación única (SSO) no se verán afectados por la regla de dominio.

Nota: Si configura una regla de dominio, los usuarios existentes del equipo conservarán sus funciones actuales. Los usuarios existentes que no cumplan la política de dominio se marcarán como excepciones. Consulte Ver excepciones a la política de funciones de usuario.

Para eliminar dominios

Puede eliminar dominios en cualquier momento. Al eliminar dominios, debe quedar al menos uno.

  1. Vaya a Configuración > Configuración del equipo en la cuenta de Autodesk Account.
  2. Seleccione el equipo en el que desea eliminar dominios de la política de funciones de usuario.
  3. Vaya a Política de funciones de usuario y seleccione Administrar política.
  4. Revise los dominios de la función de usuario y seleccione Eliminar para los dominios que desea eliminar de la política.
  5. Confirme la eliminación de los dominios. Para ello, seleccione Eliminar.
  6. El dominio se elimina de la política de funciones de usuario. Los nuevos usuarios agregados al equipo con este dominio se añadirán como usuarios externos. 

Nota: Los usuarios existentes con el dominio eliminado se marcarán como excepciones. Consulte Ver excepciones a la política de funciones de usuario.

Ver excepciones a la política de funciones de usuario

Puede revisar y cambiar los usuarios que no se ajusten a la política basada en dominio. Compare la función actual con la esperada.

  1. Vaya a Configuración > Configuración del equipo en la cuenta de Autodesk Account.
  2. Seleccione el equipo en el que desea ver las excepciones de funciones de usuario.
  3. Vaya a Política de funciones de usuario y seleccione Ver excepciones.

Puede filtrar usuarios para ver todas las funciones o solo aquellos con la función de usuario estándar o externo.

Para cambiar las funciones de usuario de las excepciones

  1. Vaya a Configuración > Configuración del equipo en la cuenta de Autodesk Account.
  2. Seleccione el equipo en el que desea ver las excepciones de funciones de usuario.
  3. Vaya a Política de funciones de usuario y seleccione Ver excepciones.
  4. Seleccione el usuario para el que desea cambiar la función. También puede seleccionar varios usuarios a la vez.
  5. Seleccione Cambiar funciones en la parte superior derecha de la lista de usuarios.
  6. Elija la nueva función que desea asignar al usuario en función de la regla de dominio o elija otra función disponible.
  7. Guarde los cambios.

Nota: Cuando seleccione varios usuarios a la vez, deberá asignarles la misma nueva función.

Excepciones a la política de funciones de usuario

Se mostrarán alertas en la cuenta siempre que un usuario no siga las reglas basadas en dominio.

 

Alerta de detalles de usuario: la función de este usuario es actualmente una excepción a la política de funciones de usuario.

Aparecerá una señal de advertencia en los detalles de un usuario si su función no sigue las reglas basadas en dominio. Esto significa que la regla basada en dominio está activada y el usuario es una excepción. Para cambiar la función de un usuario, haga clic en Cambiar función o vaya a Configuración del equipo para ver todas las excepciones de funciones de usuario.

Alerta de cambio de función: la función de este usuario es actualmente una excepción a la política de funciones de usuario

Cuando cambie la función de un usuario para que coincida con la regla de dominio, aparecerá un mensaje que le informará de que su función es actualmente una excepción. Si desea que este usuario siga las reglas de dominio, seleccioneDeshacer excepción.

Alerta de cambio de función: al cambiar la función de este usuario, se creará una excepción a la política de funciones de usuario.         

Si cambia la función de un usuario que sigue las reglas de dominio, aparecerá un mensaje que indica que esta actualización creará una excepción. Cambie la función si no desea que el usuario siga la política de dominio. Si desea eliminar la excepción, vaya a los detalles del usuario o a Configuración del equipo para ver todas las excepciones.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se relacionan los dominios de correo electrónico que enumero en la política de administración de funciones de usuario con los dominios de SSO que he configurado en el equipo?

Si aplica la política basada en la administración de usuarios por defecto, el sistema añade usuarios de identificación única (SSO) o de sincronización con Active Directory (AD) como usuarios estándar. Si activa la política basada en dominio, el sistema añade usuarios de SSO o de sincronización con AD como usuarios estándar solo si el dominio coincide con la política. Si no coincide el dominio, el sistema los añade como usuarios externos.

 

Ejemplo: Si activa la regla de usuarios externos basada en dominio e incluye solo el dominio cba.net, pero el dominio de SSO o AD es abc.net, el sistema añade los usuarios sincronizados a través de SSO o AD como usuarios externos en Administración de usuarios.

¿Qué ocurre con los usuarios existentes cuando configuro un dominio a través de la política de administración de funciones de usuario?

No aparecerá ningún cambio en las funciones de usuario existentes. Los usuarios cuyas funciones no se ajusten a la política basada en dominio aparecerán como excepciones. Vaya a Configuración del equipo para ver las excepciones.

¿Qué ha ocurrido con los usuarios invitados?

Ahora llamamos "usuarios externos" a los usuarios invitados. No es necesario cambiar la forma de trabajar, solo ha cambiado su designación.

¿Este cambio afectará a las asignaciones de productos por defecto?

No, este cambio no afectará a las asignaciones de productos por defecto. Se ha cambiado el nombre de los usuarios invitados a usuarios externos. Los productos se asignarán del mismo modo que siempre.

¿Podré ver si un usuario es externo en los informes de uso?

Sí, puede ver los usuarios considerados externos en los informes de uso.

¿Cómo se administra una excepción?

Puede administrar excepciones de funciones de usuario basadas en dominio desde el menú Ver excepciones o mediante la actualización de la función en la página de detalles del usuario. Para obtener más información, vaya aDesignar usuarios externos.

¿Cómo se gestionan los usuarios si los añado en Administración de usuarios de la cuenta de Autodesk Account y su dominio de correo electrónico no se encuentra en la política de dominio? ¿Se convertirán automáticamente en usuarios externos?

Si añade un usuario cuyo dominio de correo electrónico no se encuentra en la política de dominio, Autodesk marcará ese usuario como externo. Esto ocurre tanto si añade el usuario a través de un producto de colaboración en la nube de Autodesk como si lo hace directamente en la sección Administración de usuarios de la cuenta de Autodesk Account. Siempre seguimos la política de dominio a la hora de establecer las funciones de usuario.

Ver más preguntas frecuentes

¿Necesita ayuda? Pregunte al Asistente de Autodesk

El Asistente puede ayudarle a encontrar respuestas o ponerle en contacto con un agente.

Preguntar al Asistente

¿Qué nivel de soporte tiene?

Los distintos planes de suscripción ofrecen diferentes categorías de soporte. Averigüe el nivel de soporte para tu plan.

Ver niveles de soporte