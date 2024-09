I Autodesk Account kan du generere en licensfil, der automatisk kombinerer netværkslicenser til flerbrugerprodukter. Denne automatiske metode inkluderer dog nogle gange ikke alle dine licenser. Det kan f.eks. ske, når to licenser er købt fra forskellige Autodesk Account-konti. I så fald skal du kombinere dine netværkslicenser manuelt ved at tilføje licenserklæringer i den nye fil i enden af den eksisterende fil.

Du kan sikkert kombinere følgende:

Licenser til forskellige Autodesk-produkter, uanset version. Eksempel: Revit og 3ds Max.

Ikke-pakkelicenser til forskellige versioner af samme produkt. Eksempel: Revit 2015 og Revit 2016.

Du kan ikke kombinere pakkelicensfiler for forskellige versioner af et produkt, når de er af samme type. Du kan f.eks. ikke kombinere en abonnementslicensfil for AutoCAD 2019 med en abonnementslicensfil til AutoCAD 2017. Du kan dog kombinere en AutoCAD-abonnementslicensfil med en permanent AutoCAD-licensfil.

Tip: Hvis du har problemer med et kompliceret kombinationsscenarie, kan du kontakte Autodesk Support. I stedet for selv at kombinere licenserne kan du anmode om en ny licensfil, der omfatter alle de licenser, du gerne vil kombinere. Denne nye licensfil har en enkelt udstedelsesdato for alle produktlicenser, så de ikke kan tilsidesætte tidligere licenser.