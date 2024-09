Abbonamenti annuali con accesso multiutente 7 agosto 2020 6 febbraio 2023 Abbonamento annuale con accesso per utente singolo Possibilità di acquistare postazioni aggiuntive per più utenti.

Abbonamenti biennali 27 marzo 2019 7 aprile 2021 Abbonamenti mensili, annuali o triennali Autodesk non vende né rinnova più gli abbonamenti biennali.

Modifiche alla durata dell'abbonamento

Abbonamenti biennali e triennali con accesso multiutente 29 febbraio 2020 29 febbraio 2020 Abbonamento triennale con accesso per utente singolo Autodesk non vende né rinnova più gli abbonamenti biennali.

A360 Drive Maggio 2020 25 settembre 2020 Autodesk Drive A partire dal 25 marzo 2020, i file di A360 Drive saranno di sola lettura. Tutti i dati verranno rimossi il 25 settembre 2020.

AutoCAD Structural Detailing Suite Agosto 2016 Dicembre 2017 Advance Steel (inglese) per i workflow di creazione di dettagli delle strutture in acciaio.

Revit per i workflow di parti in calcestruzzo inclusa la creazione di dettagli di armature.

Architecture, Engineering, and Construction Collection Interruzione di AutoCAD Structural Detailing

AutoCAD Utility Design 7 febbraio 2017 Autodesk ha collaborato con Spatial Business Systems, Inc. allo sviluppo di una soluzione denominata Automated Utility Design. Domande frequenti per i clienti sull'alleanza strategica tra Autodesk e Spatial Business Systems

BIM 360 Team 9 Aprile 2018

Fine del rinnovo: settembre 2021 (triennale; eStore ricorrente), gennaio 2023 (annuale; EBA) 31 dicembre 2023 Autodesk Docs Per ulteriori informazioni, inclusi dettagli su come scaricare o spostare i file, vedere le Domande frequenti (inglese) di Autodesk BIM 360 Team EOL.

Supporto fisico del software 1 luglio 2021 Acquisto presso Autodesk Negozio Online o un rivenditore. Il supporto fisico per i prodotti Autodesk non è disponibile a partire dalla versione 2022.

Buzzsaw e Buzzsaw Professional 7 ottobre 2016 31 gennaio 2019 BIM 360 Docs (inglese) Buzzsaw non è più disponibile (.it)

CAD Doctor for Autodesk Simulation 27 marzo 2018 Elysium CADdoctor per Autodesk Moldflow, disponibile tramite Elysium Co Ltd.

Interruzione di CADdoctor per Autodesk Simulation

Abbonamento a CFD Flex con accesso per utente singolo 21 marzo 2016 Abbonamento a CFD Flex (.it) con accesso multiutente

Configurator 360 7 maggio 2020 7 maggio 2023 API di Forge Design Automation - Configuratore di prodotto basato sul Web per Inventor su GitHub.

Integratori di sistema Forge - Applicazioni sviluppate dai partner per i configuratori basati sul Web. Per ulteriori informazioni, vedere le Domande frequenti.



Constructware 31 ottobre 2021 Autodesk Construction Cloud Il software Constructware non è più disponibile dal 31 ottobre 2021.

Design Academy (ADA) 16 aprile 2015 Registrandosi alla Education Community (.it) è possibile ottenere la versione più recente delle suite e di altri prodotti Autodesk disponibili per gli istituti didattici. Interruzione di Education Suite

Education Master Suite (EMS) 16 aprile 2015 Registrandosi alla Education Community (.it) è possibile ottenere la versione più recente delle suite e di altri prodotti Autodesk disponibili per gli istituti didattici. Interruzione di Education Suite

Geolocation Online Map per AutoCAD LT 2014 e AutoCAD 2014 Giugno 2017 Eseguire l'aggiornamento ad una versione più recente di un prodotto AutoCAD per continuare ad utilizzare questa funzionalità. Funzionalità Posizione geografica - Carta in linea non più disponibile per Autodesk AutoCAD e AutoCAD LT 2014

Helius Composite 7 febbraio 2022 30 aprile 2022 Nessun prodotto alternativo Pagina del prodotto Helius Composite

Helius PFA (abbonamenti Helius PFA autonomi) 7 febbraio 2022 30 aprile 2022 Moldflow Insight (.it) Autodesk ha interrotto la vendita di Helius PFA. Gli abbonamenti a Moldflow Insight continueranno a garantire il diritto di accesso alla tecnologia Helius PFA.

Homestyler e applicazioni Homestyler Mobile Giugno 2017 Tinkercad

Revit

Revit Live (inglese)

Formit360 (inglese) Prodotti Autodesk Homestyler non più disponibili

InfraWorks (alcuni servizi per InfraWorks 2017.2 e versioni precedenti) 3 gennaio 2018 InfraWorks

Queste modifiche non interessano la versione 2017.3 e le versioni successive. Servizi InfraWorks che verranno interrotti nel 2018

Maya LT 7 dicembre 2022 7 dicembre 2022 Maya Creative Modifiche apportate ad Autodesk Maya LT

Vendite di Mental Ray tramite Autodesk 1° aprile 2017 Le nuove licenze di Mental Ray possono essere acquistate tramite NVIDIA. Mental Ray - Interruzione della vendita

Abbonamento a Moldflow Flex con accesso per utente singolo 21 marzo 2016 Abbonamento ad Autodesk Moldflow Flex (inglese) con accesso multiutente

Abbonamenti trimestrali 27 marzo 2019 Abbonamenti mensili, annuali o triennali Modifiche alla durata dell'abbonamento

ReMake Settembre 2017 Ora una funzionalità di ReCap Pro. Domande frequenti su ReCap Photo

Abbonamento a Simulation Mechanical Flex con accesso per utente singolo (inglese) 21 marzo 2016 Abbonamento a Simulation Mechanical Flex con accesso multiutente

Smoke 7 settembre 2022 7 settembre 2022 Flame Assist Domande frequenti sulle modifiche apportate ad Autodesk Smoke