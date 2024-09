Questo articolo illustra come eliminare l'account per rimuovere i dati personali e come annullare l'iscrizione per non ricevere più comunicazioni di marketing da Autodesk. Autodesk potrebbe conservare determinati dati personali per finalità legali e aziendali interne, come la prevenzione di frodi, conformemente a quanto previsto dalle leggi vigenti. Se l'account e i dati personali vengono eliminati, non sarà più possibile accedere ai propri prodotti, servizi o file.

Se si dispone di un abbonamento attivo acquistato tramite Autodesk, Autodesk provvederà ad annullare l'abbonamento ed eliminare l'account. Se l'abbonamento è stato acquistato tramite un partner, prima di continuare è necessario contattare il partner per chiedere l'annullamento della parte specifica dell'account associata a tale abbonamento. Se si dispone di abbonamenti con rinnovo automatico, sarà innanzitutto necessario disattivare l'opzione di rinnovo automatico. Per l'elaborazione della richiesta possono essere necessari fino a 45 giorni.

Account aziendali: se l'account è associato ad un account aziendale, è possibile che si venga contattati da Autodesk per ulteriori informazioni o per essere indirizzati all'amministratore dell'account. Se si è un utente assegnato ad un account aziendale, prima di eliminare il proprio account contattare l'amministratore per essere rimossi da tutti i prodotti e i servizi.