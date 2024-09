Le impostazioni di rinnovo di un abbonamento dipendono dal modo in cui è stato acquistato. Per molti abbonamenti acquistati tramite Autodesk è configurato il rinnovo automatico. In alcuni casi, è tuttavia possibile rinnovare l'abbonamento solo manualmente. Se si lavora in un ambiente gestito, i rinnovi vengono eseguiti dal Contract Manager, dall'acquirente o dall'amministratore principale.