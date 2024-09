Uno dei vantaggi dei piani di abbonamento è l'accesso alle versioni precedenti del software. Il supporto* è disponibile per tutte le versioni correnti del software Autodesk, nonché per alcune versioni precedenti. Per poter usufruire del supporto, il software Autodesk deve essere in esecuzione su sistemi operativi supportati dai fornitori. Se un fornitore interrompe il supporto per un sistema operativo, verrà interrotto anche il supporto per i prodotti Autodesk in esecuzione su tale sistema operativo, anche se si tratta di versioni precedenti idonee.

Se una versione precedente non è inclusa nell'elenco, significa che il supporto non è disponibile. Per evitare tempi di inattività, eseguire l'aggiornamento ad una versione supportata prima che termini il supporto per una versione precedente. Un piano di abbonamento attivo senza scadenza indica che è possibile continuare ad utilizzare una versione installata e attivata in precedenza, anche se ha raggiunto la fine del supporto. Se si dispone di una licenza permanente per una versione che ha raggiunto la fine del supporto, è comunque possibile continuare ad utilizzare la licenza senza limiti di tempo.

Tuttavia, per le versioni non supportate non è possibile ottenere un nuovo codice di attivazione per riattivare tale versioni in un dispositivo qualsiasi. Inoltre, per le versioni che hanno raggiunto la fine del supporto* non verranno rilasciati aggiornamenti software o hotfix.

*Il supporto include supporto tecnico, aggiornamenti del software e hotfix.