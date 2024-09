Accedere al proprio account all'indirizzo profile.autodesk.com/security. Fare clic sull'icona di modifica nel campo Password. Immettere la password corrente e quella nuova, quindi fare clic su Salva.

Nota: se non è presente un'opzione per modificare la password, le impostazioni vengono gestite dall'organizzazione ed è possibile usufruire di un servizio self-service limitato. Contattare l'IT o l'amministratore delle licenze dell'organizzazione per qualsiasi richiesta.