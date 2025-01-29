自2025年3月10日起，Autodesk 將不再支援許可轉移工具 (LTU) 應用程式。此變更旨在為客戶提供更安全和靈活的 Autodesk 產品體驗。

這對您意味著什麼

隨著停止支援 LTU，您將需要遵循新的程序來：

· 在設備之間轉移具有序列號的獨立許可

· 首次激活具有序列號的許可

以下是這些程序的描述

在設備之間轉移具有序列號的獨立許可

一 聯繫客戶支持以註銷您的產品

二 訪問產品許可激活頁面

三 有兩種方式可以做到這一點：

· 在“讓我們開始吧”螢幕上，選擇序列號選項。

· 在產品中，選擇更改許可類型的選項並輸入序列號。

四 點擊激活。

五 輸入您在購買時收到的序列號和產品密鑰。您可以在以下位置找到這些信息：

· 產品包裝

· 您的 Autodesk 升級和許可資訊電子郵件

· 購買點提供的電子郵件

六 點擊下一步以激活您的產品許可。

七 當您看到訊息 "您輸入的序列號似乎未註冊" 時，點擊下一步。

八 當您看到 Autodesk 產品註冊和激活頁面時，點擊立即註冊。