Autodesk 許可轉移工具不再支援

自2025年3月10日起，Autodesk 將不再支援許可轉移工具 (LTU) 應用程式。此變更旨在為客戶提供更安全和靈活的 Autodesk 產品體驗。

 

這對您意味著什麼

 

隨著停止支援 LTU，您將需要遵循新的程序來：

·   在設備之間轉移具有序列號的獨立許可

·   首次激活具有序列號的許可

 

以下是這些程序的描述

 

在設備之間轉移具有序列號的獨立許可

 

一 聯繫客戶支持以註銷您的產品

二 訪問產品許可激活頁面

三 有兩種方式可以做到這一點：

·   在“讓我們開始吧”螢幕上，選擇序列號選項。

·   在產品中，選擇更改許可類型的選項並輸入序列號。

 

四 點擊激活。

五 輸入您在購買時收到的序列號和產品密鑰。您可以在以下位置找到這些信息：

·   產品包裝

·   您的 Autodesk 升級和許可資訊電子郵件

·   購買點提供的電子郵件

六 點擊下一步以激活您的產品許可。

七 當您看到訊息 "您輸入的序列號似乎未註冊" 時，點擊下一步。

八 當您看到 Autodesk 產品註冊和激活頁面時，點擊立即註冊。

九 接下來，您將看到產品註冊和激活頁面，在這裡輸入您的產品序列號。

十 點擊下一步進入選擇帳戶頁面。

十一 在選擇帳戶頁面，選擇您的帳戶，然後點擊下一步。

十二 當系統提示您輸入請求碼時，請按照這些指示找到請求碼。

十三 輸入請求碼並點擊下一步以激活您的許可。

十四 重新啟動產品以開始使用。

 

 

首次激活具有序列號的許可

 

如果您的產品序列號未註冊，您必須通過“立即註冊”頁面進行註冊，因為該序列號未綁定任何帳戶或電子郵件。

 

注意：如果您是教育用戶，您將不需要序列號，因為新的教育工作流程使用命名用戶許可。

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