比較 AutoCAD 與 Inventor，並瞭解兩個 3D 塑型軟體之間的差異。
|月度
|N/A
|N/A
|N/A
|年度
|US$1,670
|US$1,750
|N/A
|3 年
|N/A
|N/A
|N/A
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使用 2D 和 3D CAD 軟體設計所有細節。AutoCAD 已改進桌面、網頁和行動裝置之間的產業工具集和工作流程。
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Inventor 3D CAD 軟體提供專業級機械設計、文件記錄和產品模擬工具。
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用於 2D 和 3D 塑型、協同合作、進階模擬、CAM 和數位工廠設計的專業級工具。
|詳細的概念彩現
|3D 圖形旋轉/平移
|進階幾何視圖
|使用點陣式和向量工具編輯掃瞄
|造型產生器
|繪製草圖
|組合塑型
|機械概念和配置設計
|網面塑型
|曲面塑型
|參數式塑型
|粗細管設計
|直接塑型
|元件產生器和計算器
|自由形式塑型
|2D 製造圖面
|與 3D 列印相容
|幾何標註與公差 (GD+T) 標準
|批次列印圖面
|分解視圖
|資源中心
|批次列印多個產品圖面
|偵測並符合 CAD 標準
|外部參考比較
|智慧型註解工具
|建築製圖標準
|匯入和匯出模型
|共用視圖協同合作
|使用者管理
|全域共用
|註解 + 紅線標記
|無限制存取
|公開/個人設計共用
|團隊參與者
|匯入和匯出圖塊
|匯入和匯出圖面
|匯入和轉換 PDF
|貼附、編輯和顯示點雲
|遠端存取、檢視或編輯
|線上發佈、共用和協同合作
|搭配常用雲端服務使用
|網頁應用程式
|行動裝置應用程式
|在飛航模式下註解 DWG 檔案
|分解視圖和動畫
|應力分析
|雲端模擬
|簡化
|比較結果
|靜態應力
|模態頻率
|造型最佳化
|動態運動模擬
|熱量與熱應力
|挫曲
|非線性應力
|事件模擬
|建立自訂按鍵指令
|製造方法與約束
|機器學習與 AI
|AutoLISP 程式設計和自動化
|Visual LISP 功能
|Visual Basic 應用程式
|記錄重複的按鍵順序
|編輯多個物件性質
|產業專用的物件資源庫
|巨集
|為自訂應用程式完成 API 資源庫
|原生且可編輯的結果
|雲端解析
|成本計算
|設計規劃
|自動框架設計
|板金
|設計零件、組合和產品
|自動更新零件
|為零件指定參數式約束
|智慧型工具選項板
|匯入外部 CAD 幾何圖形
|物件材料和質量性質
|自動建立材料表
|700,000 多個智慧型製造零件
|線路圖擷取
|建立面板配置和線路圖
|使用一致的專案標準
|在以專案為基礎的結構中進行組織
|佈線圖錯誤檢查
|65,000 多種智慧型電子符號
|PCB 配置
|PCB 製造 (CAM)
|具製造可行性的設計/DRC
|MCAD-ECAD 統一
|元件資源庫管理
|SPICE 模擬
|電子器件冷卻
|PCB 設計整合
|印刷電路板互通性
|設置探測
|車削
|銑削車削
|水刀、雷射切割和等離子切割
|免費後處理器資源庫
|2.5 軸和 3 軸銑削
|3+2 銑削 (5 軸定位)
|4 軸銑削
|5 軸聯動銑削
|熔絲製造
|關聯式程式設計
|金屬增材製造
|整合協調的 BIM 模型
|以模型為基礎的定義
|BIM 互通性
|將物件指定給具有顏色的圖層
|TrustedDWG™ 檔案驗證
|系統管理工具
|使用者管理
|檔案匯出
|版本控制
|AnyCAD
|使用非原生資料
|建立可重複使用的圖塊資源庫
|印刷電路板互通性
|Architecture 工具集
|Map 3D 工具集
|MEP 工具集
|Plant 3D 工具集
|自訂功能表和功能區介面
|內容相關功能區
|無縫的使用者體驗
|圖塊資源庫
|編輯和列印合乎邏輯的圖面集
|匯入、編輯和建立 CAD 圖塊
|快速存取最近使用或我的最愛圖塊
|自動更新和通知
|包含 Service Pack 和更新
|認證合格的硬體支援
|提供專屬電話支援
|豐富的使用者社群
|指南、自學課程和訓練中心
|為您的公司自訂安裝
|存取過去發佈版本
|處理器
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2.5-3 GHz 以上
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2.5-3 GHz 以上
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2.5-3 GHz 以上
|Microsoft Windows
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10，64 位元
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10，64 位元
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10，64 位元
|Apple macOS
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所有 AutoCAD 工具集都需要 Big Sur v11、Mac 上的 Windows 10、Windows
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Big Sur v11
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|Linux
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|磁碟空間
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30 GB
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30 GB
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30 GB
|RAM
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8-32 GB
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8-32 GB
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8-32 GB
|顯示卡
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支援 DirectX 11，Shader Model 5，最少 4 GB 視訊記憶體
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支援 DirectX 11，Shader Model 5，最少 4 GB 視訊記憶體
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支援 DirectX 11，Shader Model 5，最少 4 GB 視訊記憶體
|瀏覽器
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Chrome
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Chrome
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Chrome