AutoCAD 與 Inventor

比較 AutoCAD 與 Inventor，並瞭解兩個 3D 塑型軟體之間的差異。

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包括 Inventor、AutoCAD 和 Fusion 360

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展示類似特徵

價格

月度 N/A N/A N/A
年度 US$1,670 US$1,750 N/A
3 年 N/A N/A N/A

概觀

使用 2D 和 3D CAD 軟體設計所有細節。AutoCAD 已改進桌面、網頁和行動裝置之間的產業工具集和工作流程。

Inventor 3D CAD 軟體提供專業級機械設計、文件記錄和產品模擬工具。

用於 2D 和 3D 塑型、協同合作、進階模擬、CAM 和數位工廠設計的專業級工具。

2D + 3D 塑型、設計 + 彩現

詳細的概念彩現 Checkmark Checkmark Checkmark
3D 圖形旋轉/平移 Checkmark Checkmark Checkmark
進階幾何視圖 Checkmark Checkmark Checkmark
使用點陣式和向量工具編輯掃瞄 Checkmark Checkmark Checkmark
造型產生器 Checkmark Checkmark Checkmark
繪製草圖 Checkmark Checkmark Checkmark
組合塑型 Checkmark Checkmark Checkmark
機械概念和配置設計 Checkmark Checkmark Checkmark
網面塑型 Checkmark Checkmark Checkmark
曲面塑型 Checkmark Checkmark Checkmark
參數式塑型 Checkmark Checkmark Checkmark
粗細管設計 Checkmark Checkmark Checkmark
直接塑型 Checkmark Checkmark Checkmark
元件產生器和計算器 Checkmark Checkmark Checkmark
自由形式塑型 Checkmark Checkmark

文件

2D 製造圖面 Checkmark Checkmark Checkmark
與 3D 列印相容 Checkmark Checkmark Checkmark
幾何標註與公差 (GD+T) 標準 Checkmark Checkmark Checkmark
批次列印圖面 Checkmark Checkmark Checkmark
分解視圖 Checkmark Checkmark
資源中心 Checkmark Checkmark
批次列印多個產品圖面 Checkmark Checkmark
偵測並符合 CAD 標準 Checkmark Checkmark
外部參考比較 Checkmark Checkmark
智慧型註解工具 Checkmark Checkmark
建築製圖標準 Checkmark Checkmark

協同合作

匯入和匯出模型 Checkmark Checkmark Checkmark
共用視圖協同合作 Checkmark Checkmark Checkmark
使用者管理 Checkmark Checkmark Checkmark
全域共用 Checkmark Checkmark Checkmark
註解 + 紅線標記 Checkmark Checkmark Checkmark
無限制存取 Checkmark Checkmark Checkmark
公開/個人設計共用 Checkmark Checkmark Checkmark
團隊參與者 Checkmark Checkmark Checkmark
匯入和匯出圖塊 Checkmark Checkmark Checkmark
匯入和匯出圖面 Checkmark Checkmark Checkmark
匯入和轉換 PDF Checkmark Checkmark
貼附、編輯和顯示點雲 Checkmark Checkmark

雲端和行動性

遠端存取、檢視或編輯 Checkmark Checkmark Checkmark
線上發佈、共用和協同合作 Checkmark Checkmark Checkmark
搭配常用雲端服務使用 Checkmark Checkmark Checkmark
網頁應用程式 Checkmark Checkmark Checkmark
行動裝置應用程式 Checkmark Checkmark
在飛航模式下註解 DWG 檔案 Checkmark Checkmark

模擬和視覺化

分解視圖和動畫 Checkmark Checkmark
應力分析 Checkmark Checkmark
雲端模擬 Checkmark Checkmark
簡化 Checkmark Checkmark
比較結果 Checkmark Checkmark
靜態應力 Checkmark Checkmark
模態頻率 Checkmark Checkmark
造型最佳化 Checkmark Checkmark
動態運動模擬 Checkmark Checkmark
熱量與熱應力 Checkmark
挫曲 Checkmark
非線性應力 Checkmark
事件模擬 Checkmark

API 和自動化

建立自訂按鍵指令 Checkmark Checkmark Checkmark
製造方法與約束 Checkmark Checkmark
機器學習與 AI Checkmark Checkmark
AutoLISP 程式設計和自動化 Checkmark Checkmark
Visual LISP 功能 Checkmark Checkmark
Visual Basic 應用程式 Checkmark Checkmark
記錄重複的按鍵順序 Checkmark Checkmark
編輯多個物件性質 Checkmark Checkmark
產業專用的物件資源庫 Checkmark Checkmark
巨集 Checkmark Checkmark
為自訂應用程式完成 API 資源庫 Checkmark
原生且可編輯的結果 Checkmark Checkmark
雲端解析 Checkmark Checkmark
成本計算 Checkmark Checkmark
設計規劃 Checkmark Checkmark
自動框架設計 Checkmark Checkmark
板金 Checkmark Checkmark

機械設計

設計零件、組合和產品 Checkmark Checkmark Checkmark
自動更新零件 Checkmark Checkmark Checkmark
為零件指定參數式約束 Checkmark Checkmark Checkmark
智慧型工具選項板 Checkmark Checkmark Checkmark
匯入外部 CAD 幾何圖形 Checkmark Checkmark Checkmark
物件材料和質量性質 Checkmark Checkmark Checkmark
自動建立材料表 Checkmark Checkmark Checkmark
700,000 多個智慧型製造零件 Checkmark Checkmark

電氣 + PCB 設計

線路圖擷取 Checkmark Checkmark Checkmark
建立面板配置和線路圖 Checkmark Checkmark
使用一致的專案標準 Checkmark Checkmark
在以專案為基礎的結構中進行組織 Checkmark Checkmark
佈線圖錯誤檢查 Checkmark Checkmark
65,000 多種智慧型電子符號 Checkmark Checkmark
PCB 配置 Checkmark Checkmark
PCB 製造 (CAM) Checkmark Checkmark
具製造可行性的設計/DRC Checkmark Checkmark
MCAD-ECAD 統一 Checkmark Checkmark
元件資源庫管理 Checkmark Checkmark
SPICE 模擬 Checkmark Checkmark
電子器件冷卻 Checkmark Checkmark
PCB 設計整合 Checkmark Checkmark
印刷電路板互通性 Checkmark Checkmark

製造

設置探測 Checkmark Checkmark
車削 Checkmark Checkmark
銑削車削 Checkmark Checkmark
水刀、雷射切割和等離子切割 Checkmark Checkmark
免費後處理器資源庫 Checkmark Checkmark
2.5 軸和 3 軸銑削 Checkmark Checkmark
3+2 銑削 (5 軸定位) Checkmark Checkmark
4 軸銑削 Checkmark Checkmark
5 軸聯動銑削 Checkmark Checkmark

增材製造

熔絲製造 Checkmark Checkmark
關聯式程式設計 Checkmark Checkmark
金屬增材製造 Checkmark Checkmark

模型管理

整合協調的 BIM 模型 Checkmark Checkmark Checkmark
以模型為基礎的定義 Checkmark Checkmark Checkmark
BIM 互通性 Checkmark Checkmark Checkmark
將物件指定給具有顏色的圖層 Checkmark Checkmark Checkmark
TrustedDWG™ 檔案驗證 Checkmark Checkmark Checkmark

資料管理

系統管理工具 Checkmark Checkmark Checkmark
使用者管理 Checkmark Checkmark Checkmark
檔案匯出 Checkmark Checkmark Checkmark
版本控制 Checkmark Checkmark Checkmark
AnyCAD Checkmark Checkmark Checkmark
使用非原生資料 Checkmark Checkmark Checkmark
建立可重複使用的圖塊資源庫 Checkmark Checkmark Checkmark
印刷電路板互通性 Checkmark Checkmark

工具集

Architecture 工具集 Checkmark Checkmark
Map 3D 工具集 Checkmark Checkmark
MEP 工具集 Checkmark Checkmark
Plant 3D 工具集 Checkmark Checkmark

使用者介面

自訂功能表和功能區介面 Checkmark Checkmark Checkmark
內容相關功能區 Checkmark Checkmark Checkmark
無縫的使用者體驗 Checkmark Checkmark Checkmark
圖塊資源庫 Checkmark Checkmark
編輯和列印合乎邏輯的圖面集 Checkmark Checkmark
匯入、編輯和建立 CAD 圖塊 Checkmark Checkmark
快速存取最近使用或我的最愛圖塊 Checkmark Checkmark

支援和穩定性

自動更新和通知 Checkmark Checkmark Checkmark
包含 Service Pack 和更新 Checkmark Checkmark Checkmark
認證合格的硬體支援 Checkmark Checkmark Checkmark
提供專屬電話支援 Checkmark Checkmark Checkmark
豐富的使用者社群 Checkmark Checkmark Checkmark
指南、自學課程和訓練中心 Checkmark Checkmark Checkmark
為您的公司自訂安裝 Checkmark Checkmark Checkmark
存取過去發佈版本 Checkmark Checkmark

系統需求

處理器

2.5-3 GHz 以上

2.5-3 GHz 以上

2.5-3 GHz 以上
Microsoft Windows

10，64 位元

10，64 位元

10，64 位元
Apple macOS

所有 AutoCAD 工具集都需要 Big Sur v11、Mac 上的 Windows 10、Windows

Big Sur v11

Linux

磁碟空間

30 GB

30 GB

30 GB
RAM

8-32 GB

8-32 GB

8-32 GB
顯示卡

支援 DirectX 11，Shader Model 5，最少 4 GB 視訊記憶體

支援 DirectX 11，Shader Model 5，最少 4 GB 視訊記憶體

支援 DirectX 11，Shader Model 5，最少 4 GB 視訊記憶體
瀏覽器

Chrome

Chrome

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