隨著人工智慧（AI）的快速發展，營建業與製造業面臨著工作模式革新的挑戰與機遇。在成本不斷攀升的背景下，數位工具的應用成為提升效率和流程優化的重要途徑。為助力在地企業數位轉型，台灣歐特克攜手《遠見》雜誌、《哈佛商業評論》舉辦 AUTODESK 年度大會「Design & Make Summit」論壇，共同探討 AI 工具的應用，探討在 AI 風起雲湧的競爭中，透過對 AI 的掌握與應用，突破傳統決策的窠臼，強化企業數位動能，以技術革新迎向未來趨勢。

【活動時間】2024 年 9 月 27 日 (五) 09:30-16:00

【活動地點】華山 1914 文創產業園區－西 5 館

【活動形式】實體活動，需事先報名

【參加對象】產業菁英、領袖，僅限受邀嘉賓，100位