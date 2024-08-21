本次會議全程免費參加。
隨著人工智慧（AI）的快速發展，營建業與製造業面臨著工作模式革新的挑戰與機遇。在成本不斷攀升的背景下，數位工具的應用成為提升效率和流程優化的重要途徑。為助力在地企業數位轉型，台灣歐特克攜手《遠見》雜誌、《哈佛商業評論》舉辦 AUTODESK 年度大會「Design & Make Summit」論壇，共同探討 AI 工具的應用，探討在 AI 風起雲湧的競爭中，透過對 AI 的掌握與應用，突破傳統決策的窠臼，強化企業數位動能，以技術革新迎向未來趨勢。
【活動時間】2024 年 9 月 27 日 (五) 09:30-16:00
【活動地點】華山 1914 文創產業園區－西 5 館
【活動形式】實體活動，需事先報名
【參加對象】產業菁英、領袖，僅限受邀嘉賓，100位
在競爭激烈且快速變化的商業環境中，數位轉型已成為企業保持競爭力和創新能力的關鍵策略。
人工智慧（AI）作為現代科技的前沿，為企業數位轉型提供了強大的支持和驅動力。
Autodesk 調查並採訪了來自全球各國設計和製造業的數千名產業領導者和專家，邀請您閱讀 2024 年設計與製造現狀報告，解析當今趨勢，幫助您的公司為未來做好準備。
透過行業領導者及專家獲得最新資訊，了解 Autodesk 解決方案如何幫助客戶設計與製造。
參與豐富的議程、展示及交流活動，與行業同行、專家和創新者建立聯繫。
與 100 多位高階主管及專家互動並汲取靈感，應對正在影響您所在行業的重大變革和轉型。
本次會議全程免費參加。
本次會議僅限受邀，請務必填寫正確 e-mail，主辦單位將在兩周內寄出成功報名郵件通知。
歡迎與我們聯繫
Email：prservice@accessus.biz
電話：02-23418301 #60
Autodesk 活動小組將盡速回覆您！
合辦單位：
協辦單位：
鑽石級合作夥伴：
白金級合作夥伴：
黃金級合作夥伴：