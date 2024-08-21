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時間
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議程
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講者
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09:30 - 10:00
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報到 / 自由交流時間 / 參觀攤位
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10:00 - 10:10
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致歡迎詞
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Autodesk 亞太及日本區副總裁
Haresh Khoobchandani
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10:10 - 10:40
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Design and Make：開創設計與製造的無限未來
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Autodesk 台灣暨香港澳門地區總經理 陳敏智
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10:40 - 11:10
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以 AI 應用為策略，成就新時代企業轉型
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清華大學工業工程學系講座教授
清華大學執行副校長 簡禎富
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11:10 - 11:40
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體驗工業元宇宙的力量：
以數位孿生重新定義智慧製造
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台達電子工業股份有限公司
台達研究院數位孿生最佳化實驗室負責人 陳聖華博士
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11:40 - 12:00
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Lenovo AI Workstation
加速 AI 能力的革命性設計工作站電腦
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聯想集團有限公司 商用產品技術經理 黃家洋
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12:00 - 12:15
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上半場 Q & A
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講師群
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12:15 - 13:00
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午餐與交流
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時間
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工程建設行業
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製造行業
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13:00 - 13:35
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擁抱數位工具 - 智慧建廠的數位轉型之路
日月光高雄廠 廠務環工處 處長 易良翰
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智能製造： 整廠自動化設計
廣運機械工程股份有限公司 機械設計管理師 蔡睿綺
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13:35 - 14:10
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接軌國際的低碳建築設計利器 -
中華民國全國建築師公會智慧建築暨資訊技術
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Moldflow 在嵌件成型應用的解決方案
恩驊力工程材料有限公司 CAE 工程師 陳麗貞
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14:10 - 14:30
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中場休息
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14:30 - 15:05
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AI 讓建築「力」變：LLM 助你理出新高峰
中鼎工程股份有限公司 副總工程師 江碩濤
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綠色製造 : 智慧化設計與綠色製造的案例分享
Autodesk 技術顧問 吳添程
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15:05 - 15:20
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AI 賦能加無限可能
微軟股份有限公司 全球合作夥伴解決方案架構師
詹秉育
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TeamViewer 工業多元宇宙，比你想像的更多
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15:20 - 16:00
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AECO 數位轉型的現在與未來
Autodesk 亞太區
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製造業數位轉型的現在與未來
Autodesk 台灣區 業務總監 楊士明
※ 主辦單位得保留議程變更之權益
在當前瞬息萬變的全球市場中，人工智慧（AI）正以驚人的速度改變著各行各業。從製造業到工程建設業，無一不受到 AI 技術的深遠影響。這種變革並非僅僅是技術上的創新，更是企業轉型的核心驅動力。因此，簡副校長將深入探討如何順應這一產業趨勢，利用人工智慧技術推動企業的革新與發展。
Autodesk
亞太及日本區副總裁
Autodesk
台灣暨香港澳門地區總經理
台達電子工業股份有限公司
台達研究院 數位孿生最佳化實驗室負責人
聯想集團有限公司
商用產品技術經理
國立高雄科技大學
土木工程系教授
日月光高雄廠
廠務環工處 處長
邦承建築科技股份有限公司
技術總監
中華民國全國建築師公會智慧建築
暨資訊技術研究委員會 副主任委員
中鼎工程股份有限公司
副總工程師
微軟股份有限公司
全球合作夥伴解決方案架構師
恩驊力工程材料有限公司
CAE 工程師
廣運機械工程股份有限公司
機械設計管理師
Autodesk 亞太區
AECO 行業策略資深經理
Autodesk
台灣區業務總監
TeamViewer
台灣區業務總監
Autodesk 技術顧問
達康科技國際股份有限公司
技術經理