Design & Make Summit Taiwan

2024 年 9 月 27 日 (五)

華山 1914 文創產業園區－西 5 館 Taipei

活動議程

時間

議程

講者

09:30 - 10:00

報到 / 自由交流時間 / 參觀攤位

10:00 - 10:10

致歡迎詞

Autodesk 亞太及日本區副總裁

Haresh Khoobchandani

10:10 - 10:40

Design and Make：開創設計與製造的無限未來

Autodesk 台灣暨香港澳門地區總經理 陳敏智

10:40 - 11:10

以 AI 應用為策略，成就新時代企業轉型

清華大學工業工程學系講座教授

清華大學執行副校長  簡禎富

11:10 - 11:40

體驗工業元宇宙的力量：

以數位孿生重新定義智慧製造

台達電子工業股份有限公司

台達研究院數位孿生最佳化實驗室負責人 陳聖華博士

11:40 - 12:00

Lenovo AI Workstation

加速 AI 能力的革命性設計工作站電腦

聯想集團有限公司 商用產品技術經理 黃家洋

12:00 - 12:15

上半場 Q & A

講師群

12:15 - 13:00

午餐與交流

時間

工程建設行業

製造行業

13:00 - 13:35

擁抱數位工具 - 智慧建廠的數位轉型之路

日月光高雄廠 廠務環工處 處長 易良翰
國立高雄科技大學 土木工程系 教授 吳翌禎

智能製造： 整廠自動化設計

廣運機械工程股份有限公司 機械設計管理師 蔡睿綺

13:35 - 14:10

接軌國際的低碳建築設計利器 -
Autodesk Forma & Insight 實案介紹

中華民國全國建築師公會智慧建築暨資訊技術
研究委員會副主任委員 施正之建築師
邦承建築科技股份有限公司 技術總監 傅邦鈞

Moldflow 在嵌件成型應用的解決方案

恩驊力工程材料有限公司 CAE 工程師 陳麗貞

14:10 - 14:30

中場休息

14:30 - 15:05

AI 讓建築「力」變：LLM 助你理出新高峰

中鼎工程股份有限公司 副總工程師 江碩濤

綠色製造 : 智慧化設計與綠色製造的案例分享

Autodesk 技術顧問 吳添程
達康科技國際股份有限公司 技術經理 周大𪛓

15:05 - 15:20

AI 賦能加無限可能
Microsoft Copilot 快速啟動企業轉型

微軟股份有限公司 全球合作夥伴解決方案架構師

詹秉育

TeamViewer 工業多元宇宙，比你想像的更多
TeamViewer 台灣區 業務總監 陳宗慶

15:20 - 16:00

AECO 數位轉型的現在與未來

Autodesk 亞太區
AECO 行業策略資深經理 蘇耿正

製造業數位轉型的現在與未來

Autodesk 台灣區 業務總監 楊士明

※ 主辦單位得保留議程變更之權益

特別演講貴賓

簡禎富

清華大學工業工程學系講座教授
清華大學執行副校長  簡禎富 

在當前瞬息萬變的全球市場中，人工智慧（AI）正以驚人的速度改變著各行各業。從製造業到工程建設業，無一不受到 AI 技術的深遠影響。這種變革並非僅僅是技術上的創新，更是企業轉型的核心驅動力。因此，簡副校長將深入探討如何順應這一產業趨勢，利用人工智慧技術推動企業的革新與發展。

演講貴賓

Haresh Khoobchandani

Haresh Khoobchandani

Autodesk

亞太及日本區副總裁

陳敏智

陳敏智

Autodesk

台灣暨香港澳門地區總經理

陳聖華

陳聖華

台達電子工業股份有限公司

台達研究院 數位孿生最佳化實驗室負責人

黃家洋

黃家洋

聯想集團有限公司

商用產品技術經理

吳翌禎

吳翌禎

國立高雄科技大學

土木工程系教授

易良翰

易良翰

日月光高雄廠

廠務環工處 處長

傅邦鈞

傅邦鈞

邦承建築科技股份有限公司

技術總監

施正之

施正之

中華民國全國建築師公會智慧建築

暨資訊技術研究委員會 副主任委員

江碩濤

江碩濤

中鼎工程股份有限公司

副總工程師

詹秉育

詹秉育

微軟股份有限公司

全球合作夥伴解決方案架構師 

陳麗貞

陳麗貞

恩驊力工程材料有限公司

CAE 工程師

蔡睿綺

蔡睿綺

廣運機械工程股份有限公司

機械設計管理師 

王心吟

蘇耿正

Autodesk 亞太區

AECO 行業策略資深經理

楊士明

楊士明

Autodesk

台灣區業務總監

陳宗慶

陳宗慶

TeamViewer

台灣區業務總監 

吳添程

Autodesk 技術顧問

周大𪛓

周大𪛓

達康科技國際股份有限公司

技術經理