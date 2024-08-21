在當前瞬息萬變的全球市場中，人工智慧（AI）正以驚人的速度改變著各行各業。從製造業到工程建設業，無一不受到 AI 技術的深遠影響。這種變革並非僅僅是技術上的創新，更是企業轉型的核心驅動力。因此，簡副校長將深入探討如何順應這一產業趨勢，利用人工智慧技術推動企業的革新與發展。