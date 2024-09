Autodesk Flex

Produkty i usługi — płatność za dzień

Gdy użytkownik otworzy produkt Autodesk objęty licencją Flex i zaloguje się w nim, co 24 godziny będzie pobierana dzienna opłata za ten produkt. Użytkownicy nie będą płacić za korzystanie z wielu wersji produktu ani za jego ponowne otwieranie w ciągu 24 godzin.

Załóżmy na przykład, że Patrycja otwiera program AutoCAD i pracuje w nim w poniedziałek od 8:00 do 17:00. Od jej zespołu jest pobierana opłata w wysokości 7 tokenów. We wtorek otwiera program AutoCAD o 7:00 i pracuje do 17:00. O godzinie 8:00 od jej zespołu jest pobierana kolejna opłata w wysokości 7 tokenów. Zamyka program AutoCAD o godz. 17:00 i nie otwiera go ponownie do końca tygodnia. Opłata zostanie naliczona tylko za dwa dni użytkowania.

Produkty i usługi — płatność za wynik

Od użytkowników będzie pobierana zmienna stawka w zależności od typu wyniku (na przykład za renderowanie obrazu w programie Revit).

Wyświetl stawki (angielski) za poszczególne produkty i usługi dostępne na licencji Flex.