Kolekcja AEC Collection zapewnia programy do modelowania informacji o budynku (BIM) i projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), takie jak Revit, Civil 3D i AutoCAD, wraz z opartym na chmurze wspólnym środowiskiem danych. Oprogramowanie to umożliwia projektantom, inżynierom i wykonawcom efektywne tworzenie projektów budowlanych i infrastrukturalnych wysokiej jakości. Zaawansowane narzędzia do projektowania koncepcyjnego pomagają projektantom z branży architektury, inżynierii i budownictwa (AEC) realizować koncepcję projektu, a rozwiązania do projektowania oparte na modelach przyspieszają procesy projektowe i obsługują zintegrowane procesy koordynacji między różnymi dziedzinami. Narzędzia do analizy i optymalizacji poprawiają jakość projektu i pozwalają zadbać o jego wykonalność. Koordynacja budowy i symulacja zestawień pomagają zmniejszyć koszty i zminimalizować problemy z koordynacją prac w terenie podczas budowy. Kolekcja AEC Collection umożliwia zespołom łatwe projektowanie, analizowanie możliwości i sprawne realizowanie projektów.