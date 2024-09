CAD/CAM-toepassingen worden gebruikt om zowel een product- als programmaproductieproces te ontwerpen, met name CNC-vervaardiging (Engels). CAM-software (Engels) gebruikt de modellen en assemblages die in CAD-software zijn gemaakt, zoals Fusion 360, om machinepaden te genereren die tools voor productie aansturen om ontwerpen om te zetten in fysieke onderdelen. CAD/CAM-software wordt gebruikt voor het ontwerpen en produceren van prototypes, voltooide onderdelen en productiegangen.