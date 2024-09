3D MODELING SOFTWARE

3D-modelleren is het proces waarbij software wordt gebruikt om een wiskundige weergave van een driedimensionaal object of vorm te creëren. Het gemaakte object wordt een 3D-model genoemd en deze driedimensionale modellen worden gebruikt in allerlei industrieën, bijvoorbeeld voor het maken van modellen voor 3D-printers.

Bij film, televisie, videogames, architectuur, bouw, productontwikkeling, wetenschap en geneeskunde wordt allemaal gebruikgemaakt van 3D-modellen voor het visualiseren, simuleren en renderen van grafische ontwerpen (Engelstalig).