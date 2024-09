CAD, of computer-aided design and drafting (CADD), is een technologie die ontworpen is voor ontwerpers om technische documentatie te ontwerpen, te schetsen en te produceren. Hierbij worden handgetekende en concept-technieken vervangen door een digitaal eerste proces. Of u nu een architect, ontwerper of ingenieur bent, u hebt waarschijnlijk 2D- of 3D CAD-programma's gebruikt (Engels) zoals AutoCAD, AutoCAD LT, Civil 3D, Inventor of Fusion 360. Deze veelgebruikte tools kunnen u helpen ontwerpconcepten te verkennen, te visualiseren door middel van fotorealistische renderings en realistische prestaties te simuleren.